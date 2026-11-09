Τραμπ: «Δεν περάσαμε το μήνυμά μας» – Η παραδοχή για τις απελάσεις, οι εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία και το μέλλον του MAGA

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Σε μια συνέντευξη με σημαντικές πολιτικές παραδοχές, αλλά και δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, τη μεταναστευτική πολιτική, τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και στο μέλλον του κινήματος MAGA μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε λάθη στους χειρισμούς της κυβέρνησής του, χωρίς ωστόσο να αποκηρύξει τις βασικές πολιτικές επιλογές του.

Η συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και μεταδόθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών, οι οποίοι απέσπασαν από τους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

«Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας»

Αναφερόμενος στην ήττα των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό εάν ο ίδιος ήταν υποψήφιος, σημειώνοντας πως η προσωπική του απήχηση δεν μεταφέρθηκε στους υποψηφίους του κόμματός του.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η επικοινωνιακή στρατηγική δεν απέδωσε, αναλαμβάνοντας μέρος της ευθύνης. «Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα», δήλωσε, επιμένοντας ότι οι οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του είναι καλύτερες από την εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι ψηφοφόροι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν, η αύξηση των τιμών της βενζίνης και η δυσαρέσκεια απέναντι στο Ισραήλ επηρέασαν αρνητικά το αποτέλεσμα. Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν προβάλλουν επαρκώς τις επιτυχίες της κυβέρνησής του, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την πορεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

60 MINUTES REPORT: Ross Douthat interviews President Trump in his first sit-down interview since the 2026 midterm elections.



The wide-ranging conversation covered immigration and corruption, Iran and artificial intelligence, his potential successors and his own mortality. The… pic.twitter.com/rVNbgRlQhS November 9, 2026

Η παραδοχή για τις μαζικές απελάσεις και ο ρόλος του Μίλερ

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του Τραμπ στη μεταναστευτική πολιτική, καθώς παραδέχθηκε ότι η εκστρατεία μαζικών απελάσεων υπήρξε υπερβολικά σκληρή και είχε πολιτικό κόστος.

«Ήταν υπερβολικά σκληρή. Νομίζω ότι ίσως ήταν υπερβολικά σκληρή, ναι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση τον έβλαψε εκλογικά.

Ο Τραμπ διαχώρισε την απομάκρυνση μεταναστών με σοβαρό ποινικό παρελθόν από τις απελάσεις ανθρώπων που ζουν και εργάζονται επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε εργαζομένους ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει επαγγελματική και προσωπική ζωή στη χώρα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκαλεί η απομάκρυνσή τους.

Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με τους Δημοκρατικούς για τη μεταχείριση μεταναστών που βρίσκονται στις ΗΠΑ εδώ και 10 ή 15 χρόνια, χωρίς να έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα.

Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν πρόσθετη σημασία μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησης του Στίβεν Μίλερ, βασικού υποστηρικτή της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς.

Ιράν: «Θα το ξανακάναμε» – Τι είπε για την Ουκρανία

Παρά την αναγνώριση του πολιτικού κόστους του πολέμου στο Ιράν, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές αποφάσεις του.

«Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε ξανά; Η απάντηση είναι ναι», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν επιδιώκει νέα στρατιωτική κλιμάκωση, υποστήριξε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει υποστεί καθοριστικά πλήγματα και ζήτησε από τις χώρες που προστατεύονται από τις ΗΠΑ να συμβάλουν οικονομικά στο κόστος του πολέμου.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρά τις πιέσεις για την αποχώρησή του, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι διαφορετικές τοποθετήσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τις εκλογικές επιπτώσεις του πολέμου δεν έχουν διαταράξει τη μεταξύ τους σχέση.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία ενδέχεται να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

«Η Ουκρανία θα καταλήξει με λίγο διαφορετικό σχήμα», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Αναφερόμενος στα εμπόδια των διαπραγματεύσεων, στάθηκε στην προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ απέρριψε την άποψη ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιχειρεί απλώς να κερδίσει χρόνο.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει νέων επαφών στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών.

Το μέλλον του MAGA και οι πιθανοί διάδοχοι

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι το πολιτικό κίνημα που δημιούργησε μπορεί να επιβιώσει και μετά τη λήξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν το κίνημα μπορεί να συνεχίσει χωρίς τον ίδιο.

Ως βασικά χαρακτηριστικά του ανέφερε την προστασία των συνόρων, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την οικονομική ανάπτυξη.

Για την προεδρική διαδοχή του 2028 απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Αναφέρθηκε θετικά στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να μη στηρίξει τελικά κανέναν υποψήφιο.

Τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτονομίσματα και καταγγελίες για σύγκρουση συμφερόντων

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι δεν θέλει η χώρα του να βρεθεί στη δεύτερη θέση.

Δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται στη θέσπιση κανόνων ασφαλείας, αρκεί αυτοί να μην περιορίζουν υπερβολικά την ανάπτυξη της αμερικανικής τεχνολογίας. Ανέφερε επίσης ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ερωτήσεις δέχθηκε και για την προσωπική του περιουσία, με αφορμή δημοσίευμα του Forbes που εκτιμά ότι αυξήθηκε κατά περίπου 3 δισ. δολάρια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν ασχολείται με την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών του, ενώ για την εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης, ανέφερε ότι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες διαχειρίζονται οι γιοι του.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ξένοι επενδυτές να επιδιώκουν πολιτική επιρροή μέσω οικονομικών σχέσεων με τις επιχειρήσεις της οικογένειάς του, απάντησε ότι δεν γνωρίζει εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Μισώ ορισμένους από τους εχθρούς μου και θα τους μισώ πάντα»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στη θρησκεία, στον θάνατο και στη συγχώρεση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να βρεθεί στον Παράδεισο, αλλά όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να συγχωρήσει πολιτικούς αντιπάλους του, όπως τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και τη Νάνσι Πελόζι, ακόμη κι αν αυτό αποτελούσε προϋπόθεση για τη σωτηρία του, απάντησε αρνητικά.

«Η απάντηση είναι όχι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, όχι», δήλωσε αρχικά, κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι έχουν βλάψει τη χώρα.

Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός:

«Πιθανότατα δεν μπορώ να το κάνω, όχι, επειδή μισώ ορισμένους από τους εχθρούς μου και θα τους μισώ πάντα».

Η τοποθέτηση αυτή ολοκλήρωσε μία από τις πιο προσωπικές αναφορές του Τραμπ, σε μια συνέντευξη όπου, παρά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, υπερασπίστηκε τις κεντρικές επιλογές της προεδρίας του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ορισμένες από αυτές είχαν σημαντικό πολιτικό κόστος.

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