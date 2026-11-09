Μαλλιά κουβάρια στη ΝΔ για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης – Σφοδρές αντιδράσεις από Γεωργιάδη και «γαλάζιους» δημάρχους

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Η πρόβλεψη για επιπλέον 584.000 τετραγωνικά τσιμέντο σε 11 δήμους του βόρειου τομέα της Αθήνας, μέσω του «παγωμένου» εδώ και δύο δεκαετίες θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, έρχεται, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, να προκαλέσει τριγμούς στο κυβερνητικό επιτελείο.

Οι πρώτοι τριγμοί αφορούν την επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ για τη δημιουργία 25 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 11 δημοτικές ενότητες και συγκεκριμένα σε Ψυχικό, Νέο Ψυχικό και Φιλοθέη, Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, Χολαργό και Παπάγου, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση και Λυκόβρυση.

Δεν είναι, όμως, το μοναδικό μέτωπο, καθώς μέρα με τη μέρα ανοίγουν νέα, με την ανάρτηση στη διαβούλευση των μελετών για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και για άλλες περιοχές της χώρας, όπως για τη Θεσσαλονίκη και την Ανατολική Αττική, όπου προβλέπονται αντίστοιχα έως και 1.000.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης μέσω της μεταφοράς συντελεστή.

Η επιλογή να ανοίξει ένα θέμα που εδώ και δύο δεκαετίες βρίσκεται στον «πάγο», εν μέσω προεκλογικής περιόδου, έχει προκαλέσει μεγάλη αντάρα, με ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος να επισημαίνουν στο topontiki.gr ότι είναι μια κίνηση άστοχη και πολιτικά επικίνδυνη, καθώς ανοίγει από το πουθενά ένα τεράστιο θέμα με εξαιρετικά αμφιλεγόμενες επιπτώσεις.

Μάλιστα, ορισμένοι πάνε και ένα βήμα παραπέρα και επιτίθενται στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, σχολιάζοντας ότι πολλές φορές ο μονοδιάστατος και εμμονικός τεχνοκρατικός «μανδύας» που προβάλλεται κρύβει κοινωνική και πολιτική αφέλεια.

Και μάλιστα για δεύτερη φορά, όπως λένε, θυμίζοντας τη μεγάλη σύγκρουση των δήμων, κυρίως της Αττικής, με το ΥΠΕΝ για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που τελικά κατέπεσε στο ΣτΕ.

Οι αντιδράσεις των δήμων

Οι πρώτες αντιδράσεις των δήμων του βόρειου τομέα της Αθήνας διατυπώθηκαν με την έναρξη της διαβούλευσης για τον καθορισμό 25 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή. Ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού ζήτησε την απόσυρση της πρόβλεψης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στην περιοχή διατηρητέα ή ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις που να δικαιολογούν τη μεταφορά επιπλέον τσιμέντου στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος με δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι είναι κάθετα αντίθετος στην ένταξη του Δήμου Παπάγου–Χολαργού στις Ζώνες Υποδοχής Αυξημένου Συντελεστή Δόμησης και ζητά από το ΥΠΕΝ την απόσυρση της συγκεκριμένης πρόβλεψης.

«Δεσμευόμαστε ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο, προκειμένου να διαφυλάξουμε τη φυσιογνωμία της πόλης μας και να προστατεύσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Είμαστε αντίθετοι στην αύξηση της δόμησης είτε αυτή επιχειρείται μέσω του ΝΟΚ είτε μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος, που είχε πάρει το χρίσμα της ΝΔ.

Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού, με δήμαρχο τον «γαλάζιο» Χαράλαμπο Μπονάτσο, ζητά, επίσης, την εξαίρεσή του και επικαλείται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία της φυσιογνωμίας των περιοχών χαμηλής δόμησης, ενώ προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει θεσμικά και νομικά μέσα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Πεύκης–Λυκόβρυσης, Μάριος Ψυχάλης, αναφέρει σε δήλωσή του: «Η Λυκόβρυση δεν αντέχει την αύξηση του συντελεστή δόμησης, γι’ αυτό θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, διαφωνώντας ρητώς».

«Καρφιά» από Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, ήταν ο πρώτος από τους βουλευτές της περιοχής που αντέδρασε άμεσα και μάλιστα εμφανίστηκε απόλυτα σίγουρος ότι τίποτα από τους σχεδιασμούς του ΥΠΕΝ για την περιοχή δεν θα περάσει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εστιάζει κυρίως στην περιοχή Φιλοθέης–Ψυχικού, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του:

«Επειδή στην εκλογική μου Περιφέρεια στην Βόρεια Αθήνα και ειδικά στην Φιλοθέη έχει υπάρξει μεγάλη ανησυχία για τα σχετικά δημοσιεύματα για την σε δημόσια διαβούλευση πρόταση έκδοσης ΠΔ, για την ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενημερώνω ότι τίποτε από αυτά που διακινούνται δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, ούτε όσα γράφονται για την Κηφισίας κλπ. Ο χαρακτήρας της κηπούπολης της Φιλοθέης και του Ψυχικού θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού».

Το γκρίζο σημείο

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, μάλιστα, στις επικείμενες εκλογές θα διεκδικήσει τον σταυρό στον βόρειο τομέα της Αθήνας.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν η εξής: «Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε και εμένα λόγω και του γεγονότος ότι αφορά και κάποιους δήμους της εκλογικής μου περιφέρειας. Ζήτησα ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο. Σας μεταφέρω, καταρχάς να πούμε, ότι δεν μιλάμε για επιπλέον τετραγωνικά δόμησης και δεν μιλάμε, ότι μεταφέρεται δόμηση από τον έναν δήμο στον άλλο».

Μόνο που το ΥΠΕΝ, στην ιστοσελίδα του και στις ερωτήσεις–απαντήσεις για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και τη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, αναφέρει εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

«Ο συντελεστής αυτός μπορεί να μεταφερθεί σε ακίνητα που εμπίπτουν σε καθορισμένες περιοχές εντός του αστικού χώρου, οι οποίες ονομάζονται «Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης» (Ζ.Υ.Σ.) και βρίσκονται στην ίδια δημοτική ενότητα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, στον ίδιο Δήμο ή σε όμορο, στην ίδια περιφερειακή ενότητα ή στην ίδια περιφέρεια».

Το ίδιο ακριβώς, δηλαδή, ότι μπορεί να γίνεται μεταφορά συντελεστή σε άλλο δήμο, αναφέρεται και στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης του Βόρειου Τομέα Αθηνών, που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

«Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες για τον καθορισμό ΖΥΣ προσδιορίζονται, με πολεοδομικά κριτήρια, περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή και του γειτονικού οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ακόμα ότι στη μελέτη, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, για τον Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού προτείνεται, με αιχμή τη λεωφόρο Κηφισίας, η αύξηση του συντελεστή σε οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, επιλογή που δυνητικά θα δώσει ακόμα έναν όροφο στα νέα κτίρια και θα αυξήσει τη δομημένη επιφάνεια κατά 20.000 τετραγωνικά.

Το τι μέλλει γενέσθαι θα το δούμε το επόμενο διάστημα, καθώς η διαβούλευση θα διαρκέσει 60 ημέρες, οπότε στο δίμηνο που ακολουθεί θα διαπιστώσουμε πώς θα μετρηθούν οι αντιδράσεις και τι τελικά θα αποφασιστεί.

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