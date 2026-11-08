ΕΛ.ΑΣ.: Έφτιαξε «βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης» για θύματα ενδοοικογενειακής βίας – Τι περιλαμβάνει το kit

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Το «βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης» ή αλλιώς τη «βαλίτσα ελευθερίας» για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, παρουσίασαν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στελέχη της ΧΕΝ Ελλάδος, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (5/11), παρουσία του γενικού συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, αντιστρατήγου Νικόλαου Σπυριδάκη.

Η πρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος, Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, η Α’ αντιπρόεδρος, Βάσια Παπαδημητρίου, όπως και άλλα στελέχη της ΧΕΝ Ελλάδος επισκέφθηκαν τον κ. Χρυσοχοΐδη και τον ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία της δημιουργίας και παράδοσης του «kit διαφυγής από κακοποιητική σχέση».

Το συγκεκριμένο βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης παραδόθηκε σε επιλεγμένα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κέρκυρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας: «25 Ημέρες Δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Η δράση αναδεικνύει τη σημασία της έμπρακτης κοινωνικής υποστήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με την Κοινωνία των Πολιτών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε τον ρόλο της ΧΕΝ, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που δίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο ζήτημα της προστασίας των θυμάτων βίας και ιδίως των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Σημείωσε πως σύντομα, στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθούν άλλα 3 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αθήνα και ο αριθμός τους σε ολόκληρη τη χώρα θα ανέλθει στα 66, ενώ αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που προσφέρουν καθώς μέσα σε ένα χρόνο οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν διαχειριστεί περίπου 20.000 καταγγελίες και έχουν συλληφθεί περίπου 13.000 κακοποιητές εκ των οποίων αρκετοί είναι προφυλακισμένοι.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της ΧΕΝ ευχαρίστησαν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τη συμβολή του στην προστασία των θυμάτων και σημείωσαν την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ με την Κοινωνία των Πολιτών.

Στη συνέχεια υπογράμμισαν τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας και παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τα παιδιά τους σε επιλεγμένες αστυνομικές υπηρεσίες.

Μάλιστα, νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, είχαν επισκεφθεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ομόνοια, όπως και το Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη και τα αντίστοιχα σε Ρόδο και Κέρκυρα και είχαν παραδώσει τα βαλιτσάκια έκτακτης ανάγκης στους αρμόδιους Αξιωματικούς.

Χρήσιμες πληροφορίες για το «βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης»

Η «Βαλίτσα Ανάγκης/Ελευθερίας», απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και χρειάζεται να απομακρυνθούν άμεσα από την οικία τους, μαζί με τα παιδιά τους, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε ασφαλείς χώρους (safe houses) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιλαμβάνει:

είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας,

βασικά είδη ρουχισμού,

τυποποιημένα τρόφιμα και βασικά είδη διατροφής,

άλλα απαραίτητα είδη για την κάλυψη των άμεσων αναγκών κατά τις πρώτες ώρες ή ημέρες φιλοξενίας.

Όταν υπάρχουν παιδιά, το περιεχόμενο προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό, την ηλικία και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον είδη προσωπικής φροντίδας και ρουχισμού, καθώς και βιβλία, παιχνίδια ή υλικά δημιουργικής απασχόλησης, που συμβάλλουν στην ομαλότερη προσαρμογή τους στο προσωρινό περιβάλλον φιλοξενίας.

Η παροχή της βαλίτσας πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τα κατά τόπους Κέντρα της ΧΕΝ Ελλάδος.

Όταν προκύπτει ανάγκη φιλοξενίας γυναίκας και των παιδιών της σε ασφαλή χώρο, το αρμόδιο Γραφείο ενημερώνει το συνεργαζόμενο Κέντρο της ΧΕΝ για τις βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, χωρίς να κοινοποιούνται προσωπικά στοιχεία των ωφελούμενων.

Η βαλίτσα προετοιμάζεται ή συμπληρώνεται αναλόγως και παραδίδεται στα θύματα από τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάρκεια της φιλοξενίας, και στο μέτρο των δυνατοτήτων κάθε Τοπικού Κέντρου της ΧΕΝ, η βαλίτσα μπορεί να συμπληρώνεται με επιπλέον υποστήριξη.

Η δράση έχει ως βασική επιδίωξη καμία γυναίκα και κανένα παιδί που απομακρύνεται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον να μη στερείται τα στοιχειώδη αγαθά κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες της προστατευτικής φιλοξενίας.

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