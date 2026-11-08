67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Παπακαλιάτης: «Μακάρι να υπήρχε η Αγορά όταν ξεκινούσα»

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Την ευχή να υπήρχε η Αγορά όταν η δική του γενιά ήταν νέα και προσπαθούσε να δημιουργήσει, εξέφρασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φέτος είναι ο ambassador της Αγοράς του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ως σημείου συνάντησης, δικτύωσης και υποστήριξης των δημιουργών.

Στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων της Αγοράς με το κοινό, ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης συνάντησε τους θεατές στην κατάμεστη αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον. Σε μια συζήτηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, μίλησε για τον ρόλο της Αγοράς, τη δική του επαγγελματική διαδρομή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δημιουργός στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει το έργο του πέρα από τα σύνορα της χώρας του. Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε, φυσικά, το Maestro, η σειρά που ξεκίνησε από ένα ελληνικό νησί, ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Netflix και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πορεία της με τον τρίτο και τελευταίο κύκλο, τον Δεκέμβριο του 2026.

«Είναι για μένα χαρά και μία πολύ όμορφη εμπειρία», είπε αναφερόμενος στον ρόλο του ως ambassador της Αγοράς. «Σκεφτόμουν πόσο ωραίο θα ήταν να υπήρχε η Αγορά όταν εγώ ήμουν νέος. Όλη αυτή η γέφυρα που δημιουργείται από το Φεστιβάλ και την Αγορά με το εξωτερικό, προκειμένου να έρχονται άνθρωποι, να τους επικοινωνούμε το έργο μας, αλλά και να μαθαίνουμε πώς πρέπει να το κάνουμε ώστε να μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτά είναι από τα πιο ουσιαστικά πράγματα που μπορεί να προσφέρει ένας τέτοιος θεσμός», πρόσθεσε.

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Ανδρεαδάκη για το πώς κατάφερε ο ίδιος να προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη που προσφέρει σήμερα ένας θεσμός όπως η Αγορά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για μια διαδρομή που απαιτεί πολύ κόπο, συνεχή προσπάθεια και εμπειρία, τονίζοντας πως εξακολουθεί να μαθαίνει. «Είναι ένας πολύ δύσκολος τρόπος ζωής, το να θέλεις να λες ιστορίες και να φτιάχνεις ιστορίες, να προσπαθείς στη συνέχεια να τις πουλήσεις και να θέλεις να σταθούν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη διαδρομή αυτή, όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο παίζουν η συγκυρία, το σωστό timing, η τύχη, αλλά και οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα βρεθούν δίπλα σου την κατάλληλη στιγμή. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι την πρώτη του σεναριακή δουλειά για τον κινηματογράφο, την ταινία «Αν», την έκανε σε ηλικία μόλις 23 ετών, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκαν πολλή υπομονή και επιμονή. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι εκείνη την εποχή οι ευκαιρίες για έναν νέο δημιουργό ήταν ευκολότερο να προκύψουν.

Maestro: Ένα ταξίδι πέντε ετών και ο επίλογος τον Δεκέμβριο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Maestro, ένα εγχείρημα που, όπως εξομολογήθηκε, υπήρξε η πιο απαιτητική και μακρά σε διάρκεια δουλειά της μέχρι σήμερα επαγγελματικής του πορείας. Η σειρά, που ξεκίνησε το 2021, αποτέλεσε ένα ταξίδι πέντε ετών, με τον ίδιο να έχει επενδύσει σε αυτήν μεγάλο μέρος της δημιουργικής του ενέργειας. «Ειδικά το Maestro ήταν πέντε χρόνια από τη ζωή μου. Ήταν η μεγαλύτερη δουλειά σε διάρκεια και δέθηκα τρομερά με όλα τα κομμάτια της. Είναι η δουλειά για την οποία έχω κοπιάσει περισσότερο. Έχω χτυπήσει τις περισσότερες πόρτες, έχω ζητήσει πράγματα και έχω απέραντη ευγνωμοσύνη σε ανθρώπους και πρόσωπα για όλο αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ότι ο τρίτος κύκλος θα είναι ο τελευταίος της σειράς, διαβεβαιώνοντας ότι οι ήρωες θα έχουν το τέλος που τους αξίζει. Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση του Netflix να προχωρήσει σε έναν ακόμη κύκλο ήταν η επιθυμία του να αφηγηθεί και άλλες ιστορίες μέσα από τους χαρακτήρες που είχε δημιουργήσει.

Αναφερόμενος, τέλος, στους ηθοποιούς της σειράς, έντεκα από τους οποίους αποτελούν, όπως είπε, ισότιμους πρωταγωνιστές, δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για τη συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα. «Ο καθένας, με το δικό του ταλέντο και τον δικό του χαρακτήρα, πήρε τον ρόλο του και τον απογείωσε», τόνισε.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο δημιουργός απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού.

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