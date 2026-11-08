GSI: Τα τουρκικά ΜΜΕ μιλούν για νέα κρίση τύπου Κάσου

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Νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί η επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI), με τον τουρκικό Τύπο να κάνει λόγο για ενδεχόμενη «δεύτερη κρίση Κάσου».

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», αλλά και οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των εργασιών σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Sözcü και της Hürriyet, η έκδοση ελληνικής NAVTEX για την πραγματοποίηση ερευνών από το γαλλικό πλοίο επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή.

Η Άγκυρα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX με αριθμό 1105/26, υποστηρίζοντας ότι τμήματα της περιοχής των ερευνών βρίσκονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε επιστολή προς τον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι για την πραγματοποίηση των εργασιών απαιτείται προηγούμενος συντονισμός με τις δικές της αρχές, θέση την οποία η Αθήνα δεν αναγνωρίζει.

Στο Παρίσι το διπλωματικό ενδιαφέρον της Άγκυρας

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Hürriyet στη γαλλική εμπλοκή, καθώς γαλλικές εταιρείες συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου. Η Τουρκία φέρεται να επιδιώκει γραπτή ενημέρωση από το Παρίσι για τις προγραμματισμένες εργασίες, ενώ οι διπλωματικές επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η τουρκική πλευρά εμφανίζεται να θεωρεί ότι οι μέχρι τώρα επαφές δεν έχουν οδηγήσει σε συνεννόηση που να καλύπτει τις απαιτήσεις της. Σύμφωνα με την τουρκική επιχειρηματολογία, η έναρξη ερευνών σε περιοχές που η Άγκυρα διεκδικεί θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση, ακόμη και σε προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Γαλλία δεν είναι απλώς ένας διπλωματικός συνομιλητής, αλλά έχει και άμεση επιχειρηματική εμπλοκή στο έργο, μέσω της Meridiam.

Το προηγούμενο του Ιουλίου του 2024

Η Sözcü συνδέει τις σημερινές εξελίξεις με το επεισόδιο του Ιουλίου 2024, όταν το ιταλικό ερευνητικό πλοίο «Ievoli Relume» πραγματοποιούσε εργασίες στην περιοχή της Κάσου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Τότε, η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή και η αντίστοιχη κινητοποίηση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού είχαν προκαλέσει σοβαρή ένταση. Το ιταλικό πλοίο ολοκλήρωσε τελικά τις έρευνές του και αποχώρησε από την περιοχή στις 24 Ιουλίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα φιλοξενούνται δηλώσεις του απόστρατου υποναυάρχου Τζεμ Γκιουρντενίζ, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί να περιορίσει τα τουρκικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα μέσω ενός τεχνικού έργου.

Η επανέναρξη των ερευνών, η στάση της Γαλλίας και η αντίδραση της Άγκυρας διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο δοκιμασίας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι εργασίες του «Abeille Marengo» θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβάσεις ή εάν η αντιπαράθεση για τον GSI θα οδηγήσει σε επανάληψη της έντασης του 2024.

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