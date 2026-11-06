Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το τεστ της Κάσου και η λεπτή γραμμή της «ενημέρωσης» της Τουρκίας

Takeaways by to pontiki AI Η επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική...

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Η επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου πλησιάζει σε ένα κρίσιμο τεστ: την επιστροφή του ερευνητικού πλοίου στην περιοχή της Κάσου. Εκεί θα φανεί εάν οι διπλωματικές συνεννοήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ανεμπόδιστες εργασίες, χωρίς η Τουρκία να κατοχυρώσει ρόλο έγκρισης ενός έργου που η Αθήνα επιμένει ότι αδειοδοτούν αποκλειστικά οι ελληνικές αρχές.

Το ερώτημα ξεπερνά την ημερομηνία έκδοσης μιας NAVTEX. Σήμερα αποφασίζεται από την ελληνική κυβέρνηση η ακριβής ανακοίνωση. Αφορά τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει το έργο, τη στάση της Άγκυρας και το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης ενημέρωσής της. Η διαφορά ανάμεσα στην τεχνική επικοινωνία και στην αποδοχή δικαιώματος συναπόφασης βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης.

Πηγές τοποθετούν την αναμενόμενη NAVTEX για σήμερα Παρασκευή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν χρονικό ορίζοντα πέντε έως δεκαπέντε ημερών.

Στην επίσημη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, στις 4 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης περιέγραψε την αλληλουχία: αξιολόγηση του φακέλου από τη διυπουργική επιτροπή, απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών, διαβίβαση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έκδοση NAVTEX. Ανέφερε ότι ο φάκελος κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου, τοποθετώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις επόμενες ημέρες.

Γιατί η Κάσος αποτελεί το πραγματικό τεστ

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο σχεδιασμός προβλέπει επανέναρξη των ερευνών ανοικτά της Κάσου, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, στην περιοχή όπου είχαν διακοπεί οι εργασίες τον Ιούλιο του 2024. Η επιλογή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς εκεί διασταυρώνονται οι ελληνικές θέσεις με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα δεν είναι ταυτόσημες έννοιες, ούτε τα δικαιώματα επί της δεύτερης ισοδυναμούν με γενική κυριαρχία στη θάλασσα. Το άρθρο 79 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει την ελευθερία τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα, διακρίνει τα καλώδια από τους αγωγούς ως προς την απαίτηση συναίνεσης για τη χάραξη της διαδρομής.

Επομένως, η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στο ποιος θα εκδώσει μια ναυτιλιακή οδηγία. Το ουσιαστικό κριτήριο είναι εάν οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς να εξαρτηθούν από τουρκική συγκατάθεση.

Άδεια από την Ελλάδα, ενημέρωση από ποιον;

Η κυβερνητική θέση διατυπώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 3 Νοεμβρίου: το καλώδιο θα προχωρήσει και την άδεια θα δώσουν οι ελληνικές αρχές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, κρατώντας κλειστό το σκέλος της πρακτικής διαχείρισης ενδεχόμενων αντιδράσεων.

Ο Γεραπετρίτης εξειδίκευσε τη διάκριση: η Ελλάδα δεν θα ζητήσει άδεια ούτε θα ενημερώσει την Τουρκία. Όταν, όμως, ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ενημέρωση από την εταιρεία, άφησε περιθώριο άτυπης επικοινωνίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν παράγει νομικές συνέπειες και δεν μεταβάλλει την αρμοδιότητα αδειοδότησης.

Εδώ βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο. Ποιος ενημερώνει, με ποια διατύπωση και υπό ποιους όρους; Μια επικοινωνία για την ασφάλεια των εργασιών και μια διαδικασία που παρουσιάζεται ως προϋπόθεση έναρξής τους έχουν διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο. Η ακριβής μορφή της συνεννόησης έχει, συνεπώς, μεγαλύτερη σημασία από την ετικέτα της.

Η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει λόγο

Ο Χακάν Φιντάν, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο, είχε ζητήσει γραπτή ενημέρωση με τις συντεταγμένες των εργασιών, συνδέοντας το αίτημα με τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος και την αποφυγή προηγουμένου. Η τουρκική προσέγγιση δείχνει ότι η ενημέρωση αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας ευρύτερης διεκδίκησης ρόλου στην περιοχή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε επικοινωνία αναγνωρίζει αυτομάτως τουρκικά δικαιώματα. Σημαίνει, όμως, ότι η Αθήνα χρειάζεται να διασφαλίσει πως η πρακτική διευθέτηση δεν θα επιτρέψει στην Άγκυρα να εμφανίσει τις έρευνες ως αποτέλεσμα δικής της έγκρισης.

Ο γαλλικός παράγοντας και το ενεργειακό διακύβευμα

Η συμφωνία του Αυγούστου για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον GSI, μαζί με τη συμφωνία ΑΔΜΗΕ–GSI–Nexans για τις έρευνες βυθού, ενισχύει τη γαλλική εμπλοκή. Δεν αποτελεί, ωστόσο, από μόνη της εγγύηση ανεμπόδιστης υλοποίησης.

Πίσω από τη διπλωματική αντιπαράθεση βρίσκεται μια υποδομή αρχικής ισχύος 1.000 MW, με ευρωπαϊκή επιχορήγηση 657 εκατ. ευρώ, που επιδιώκει να συνδέσει την Κύπρο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας θα είναι η συνέχεια των εργασιών, με σαφείς όρους, προστασία των ελληνικών και κυπριακών θέσεων και πρόοδο προς την ολοκλήρωση. Η έξοδος του πλοίου θα αποτελέσει την πρώτη δοκιμασία· η απρόσκοπτη πορεία του έργου θα δώσει την ουσιαστική απάντηση.

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