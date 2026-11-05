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05.11.2026 16:52

Όργιο διαφθοράς από τον Πατούλη καταγγέλλει ο Πολάκης : «Χρυσές» μάσκες, έργα διαμόρφωσης που βαφτίστηκαν αντιπλημμυρικά και φωτογραφικός διαγωνισμός για τα σπιτάκια ανακύκλωσης 

05.11.2026 16:52
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Αίτηση-αναφορά στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ κατέθεσε ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πρόκειται για τις δύο εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε., μέλος του δικτύου Crowe) που κατέγραψαν τι παρέλαβε η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ από τη διοίκηση Πατούλη της περιόδου 2019-2023.

 Όπως σημειώνει ο Π. Πολάκης, «η αναφορά κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στο υπουργείο Εσωτερικών και σε κάθε αρμόδια αρχή. Κατατίθεται επίσης στη Βουλή ως αναφορά προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Υγείας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν μέσα σε 25 ημέρες το αργότερο».

   Ο Π. Πολάκης εξηγεί επίσης ότι τα εν λόγω πορίσματα, τα παρήγγειλε η διοίκηση Χαρδαλιά και τα παρέδωσε ο ίδιος ο περιφερειάρχης στον οικονομικό εισαγγελέα τον Φεβρουάριο του 2025. «Από τότε πέρασαν 21 μήνες. Ο νόμος δίνει στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος έξι μήνες για να ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση. Κανείς δεν έχει κληθεί σε έγγραφες εξηγήσεις. Κανείς δεν έχει διωχθεί. Και η παραγραφή τρέχει», προσθέτει.

   Συνεχίζοντας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Διαφάνειας παραθέτει συγκεκριμένα «τι γράφουν οι ορκωτοί ελεγκτές, με απλά λόγια»:

Ο ίδιος άνθρωπος και στις δύο πλευρές του τραπεζιού. Ο κ. Πατούλης ήταν ταυτόχρονα περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Περιφέρεια που διοικούσε υπέγραψε με τον Σύλλογο που επίσης διοικούσε δύο συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,62 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ερμής» ξεκίνησε από 199.006 ευρώ και έφτασε τα 1.076.500 ευρώ. Για τις πληρωμές δεν υπάρχει ούτε ένα έγγραφο ότι δόθηκαν οι υπηρεσίες, ούτε δελτία απασχόλησης, ούτε διαδρομές, ούτε στοιχεία ασθενών. Η Περιφέρεια πλήρωνε με βάση τα πρακτικά του ίδιου του Συλλόγου. Τέσσερις από τις πέντε παρατάσεις υπογράφηκαν αφού οι συμβάσεις είχαν ήδη λήξει. Η μάσκα μπήκε στον προϋπολογισμό προς 9 ευρώ, όταν τα τιμολόγια έγραφαν 1,90.

Συμβάσεις «κομμένες» στο 14,9% για να μην τις δει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Οκτώ συμπληρωματικές συμβάσεις αντιπλημμυρικών και άλλων έργων σταμάτησαν μεταξύ 14,57% και 14,99%, ακριβώς κάτω από το όριο του 15%, πάνω από το οποίο ελέγχει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Προσφορά πριν από την πρόσκληση.

Στο έργο των κατολισθήσεων Καπανδριτίου – Βαρνάβα, ύψους 8 εκατ. ευρώ, η προσφορά του αναδόχου είχε ημερομηνία Μαρτίου 2023, ενώ η Περιφέρεια έστειλε την πρόσκληση τον Απρίλιο. Ο ανάδοχος, δηλαδή, ήξερε πριν μάθει κανείς άλλος. Κινέτα, 18,95 εκατ. ευρώ χωρίς διαγωνισμό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαπίστωσε «παράβαση ουσιώδους τύπου». Οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι, αντί για αντιπλημμυρικά, γίνονταν έργα διαμόρφωσης.

Ο κλειστός κύκλος των εργολάβων

Ένα μητρώο εργοληπτών του 2015, που ήταν για δύο χρόνια, παρατάθηκε το 2020 «επ’ αόριστον». Οι αναθέσεις κατέληγαν στους ίδιους. Το 2022 και το 2023 υπογράφηκαν συμβάσεις χωρίς υπογεγραμμένη απόφαση περιφερειάρχη. Ο ΧΥΤΑ που δεν λειτούργησε ποτέ. Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού ξεκίνησε με σύμβαση 19 εκατ. και έφτασε τα 96 εκατ. ευρώ χωρίς να λειτουργήσει. Το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακύρωσε όλη την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ζήτησε τα χρήματα πίσω. ΕΔΣΝΑ, 33 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν. Τα 33,17 εκατ. του τέλους ταφής του 2022 τα πλήρωσαν οι Δήμοι, δηλαδή οι δημότες, αλλά δεν πήγαν εκεί που ορίζει ο νόμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ συνεδρίασε μία φορά το 2022 και καμία το 2023. Στους περισσότερους διαγωνισμούς υπήρχε ένας μόνο προσφέρων, με έκπτωση ασήμαντη ή μηδενική.

Τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Διαγωνισμός 33,3 εκατ. ευρώ, μία μόνο προσφέρουσα εταιρεία, έκπτωση 0,5%. Κατά τον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η «έρευνα αγοράς» έγινε σε δύο εταιρείες κοινού οικονομικού συμφέροντος και οι προδιαγραφές ευνόησαν «με εύλογη βεβαιότητα» την ανάδοχο. Προτάθηκε δημοσιονομική διόρθωση έως 11,8 εκατ. ευρώ, που θα την πληρώσουν οι Δήμοι.

Κλείνοντας, Π. Πολάκης αναφέρεται στα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβάνουν «άμεσες ποινικές διώξεις κατά όλων των υπευθύνων, για απιστία σε βάρος του Δημοσίου», «εντάλματα σύλληψης για όσους ευθύνονται, κλήση σε απολογία και όχι άλλες ‘προκαταρκτικές’ στις καλένδες με ‘πορίσματα αδιευκρινίστων’ και υπό την παρακολούθηση του ‘Predator‘», «αστραπιαίες έρευνες και κατασχέσεις, πρώτα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών», «άρση τραπεζικού απορρήτου και ανίχνευση κάθε ευρώ μέχρι τον τελικό του αποδέκτη, μαζί με έλεγχο ‘πόθεν έσχες’», «δέσμευση περιουσιών και επιστροφή κάθε ευρώ που πληρώθηκε χωρίς απόδειξη».

Τέλος, ζητά «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναλάβει ό,τι αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια και το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταλογίσει άμεσα τα ποσά σε όσους προκάλεσαν τη ζημία», «οι υπουργοί να απαντήσουν στη Βουλή, κατεπειγόντως, τι έκαναν όλο αυτό το διάστημα» και «να ερευνηθεί και η σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για όσα ευρήματα αφορούν το 2024».

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:33
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