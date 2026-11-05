Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις

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Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη για κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων, οι οποίες αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν ανακοίνωσε ότι η ποινή του Μπραντ θα γνωστοποιηθεί τη Δευτέρα, ενώ ο ίδιος τέθηκε υπό κράτηση.

Εισαγγελέας χαρακτήρισε τον Βρετανό ηθοποιό και κωμικό «αδίστακτο, υπολογιστικό και χειριστικό σεξουαλικό αρπακτικό».

Ο 51χρονος Μπραντ αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ότι, όταν ήταν νεότερος, είχε εμμονή με το σεξ και ζούσε μια έντονα άστατη ερωτική ζωή, ωστόσο δεν είχε εξαναγκάσει ποτέ κανέναν να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του.

Ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για:

Μία κατηγορία βιασμού.

Τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, σε βάρος συνολικά τεσσάρων γυναικών.

Ωστόσο, αθωώθηκε για δύο κατηγορίες βιασμού και για μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Το σώμα των ενόρκων, αποτελούμενο από οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες, στο δικαστήριο Southwark Crown Court, χρειάστηκε περισσότερες από οκτώ ώρες μέσα σε δύο ημέρες για να καταλήξει στην απόφασή του.

Η πορεία του από τη σόουμπιζ στις δικαστικές αίθουσες

Γνωστός για τις προκλητικές παραστάσεις stand-up comedy και τη μάχη του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ο Ράσελ Μπραντ έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Παρουσίαζε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ είχε και τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στο BBC.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε χολιγουντιανές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Forgetting Sarah Marshall» και «Get Him to the Greek».

Είχε επίσης έναν σύντομο γάμο με την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, είχε μετακομίσει στη Φλόριντα και είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο διαδικτυακό κοινό.

Μέσα από τα βίντεό του ασχολούνταν με θέματα ευεξίας, θεωριών συνωμοσίας και θρησκευτικής πίστης.

«Η υπόθεση έχει καταναλώσει ολόκληρη τη ζωή μου», υποστήριξε ο Μπραντ

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ποινική υπόθεση είχε καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή και την οικογένειά του.

«Ολόκληρη η ζωή μου έχει καταναλωθεί από αυτά τα γεγονότα, αυτές τις καταγγελίες, αυτές τις κατηγορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι η αξιοπιστία των γυναικών που τον κατήγγειλαν αμφισβητείται, καθώς απευθύνθηκαν στην αστυνομία αρκετά χρόνια μετά τα φερόμενα περιστατικά και μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ το 2023, το οποίο περιλάμβανε ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος του.

Ο Μπραντ κατέθεσε επίσης ότι φίλοι και συνεργάτες τον είχαν εγκαταλείψει.

Η σύζυγός του, Λόρα, η οποία τον συνόδευσε στο δικαστήριο, κατέθεσε υπέρ του ως μάρτυρας χαρακτήρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο τον Μπραντ, κανένα πρόσωπο που διέθετε σχετικές αποδείξεις δεν ήταν πρόθυμο να καταθέσει υπέρ του.

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