Χάος στους αιθέρες: Τρίτο κύμα ψευδών απειλών για βόμβες στην Ευρώπη – Τουλάχιστον 25 πτήσεις εκτράπηκαν ή συνοδεύτηκαν από μαχητικά, μεταξύ τους και δύο της Aegean

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Για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα, ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία, αναγκάζοντας πολλά αεροσκάφη να αλλάξουν πορεία, κυρίως πτήσεις που αναχωρούσαν από την Ιταλία με προορισμό τη Βουλγαρία ή την Τσεχία.

Μέχρι τις 15:30 ώρα Ελλάδας, τουλάχιστον 25 πτήσεις, μεταξύ των οποίων και δύο δρομολόγια της Aegean από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είχαν πραγματοποιήσει απρογραμμάτιστες προσγειώσεις ή είχαν συνοδευτεί από μαχητικά αεροσκάφη.

Πολλά αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν όσο πραγματοποιούνταν έλεγχοι στα αεροπλάνα.

Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια, τόνισαν οι αρχές.

Βουλγαρία: Τρεις πτήσεις της Ryanair στο στόχαστρο

Σήμερα το πρωί, τρία αεροσκάφη της Ryanair, που εκτελούσαν πτήσεις από τη Μαδρίτη, την Κοπεγχάγη και το Λονδίνο-Στάνστεντ προς τη Σόφια, έγιναν στόχος ψευδών απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του βουλγαρικού υπουργείου Μεταφορών.

Δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν στη Σόφια, τον προβλεπόμενο προορισμό τους, ενώ το τρίτο, από το Λονδίνο-Στάνστεντ, εκτράπηκε στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Τα τρία αεροσκάφη ελέγχθηκαν και δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, δήλωσε εκπρόσωπος του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών.

Τσεχία: Απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τέσσερα αεροσκάφη

«Αφού λάβαμε απειλή για την ύπαρξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε τέσσερα αεροπλάνα με προορισμό την Πράγα, αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για την προσγείωσή τους», ανακοίνωσε η τσεχική αστυνομία στο X αργά σήμερα το πρωί.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι απειλές είναι απίθανο να είναι βάσιμες. Παρ’ όλα αυτά, δεν υποτιμούμε την κατάσταση και έχουν εφαρμοστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, φροντίζοντας να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό τους στους επιβάτες και στις λειτουργίες του αεροδρομίου», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ιταλία: Εκτροπές πτήσεων και συνοδεία από μαχητικά

Μια πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε σήμερα το πρωί στην αεροπορική βάση Εβρέ στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Σε ανακοίνωσή της, η Aer Lingus επιβεβαίωσε ότι η πτήση EI402 «προσγειώθηκε με ασφάλεια» και ότι η αεροπορική εταιρεία εργάζεται για να μεταφέρει τους επιβάτες στους τελικούς προορισμούς τους «το συντομότερο δυνατό».

Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη έγινε επίσης στόχος ψευδούς απειλής για ύπαρξη βόμβας και, με συνοδεία ιταλικών μαχητικών, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης.

«Δεν βρέθηκε τίποτα ασυνήθιστο», δήλωσε εκπρόσωπος της Finnair.

Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι με προορισμό τη Βιέννη έγινε επίσης στόχος ψευδούς απειλής για βόμβα.

Δύο πτήσεις της Wizz Air που αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου στη βόρεια Ιταλία επηρεάστηκαν επίσης, η μία με προορισμό το Βουκουρέστι και η άλλη τη Βαρσοβία.

Η πτήση προς τη Βαρσοβία προσγειώθηκε στη Βιέννη, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Μια πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βουκουρέστι, τόνισε η υπηρεσία πληροφοριών της Ρουμανίας.

Ισπανία: Τρεις απειλές μέσω email σε λιγότερο από 20 λεπτά

Οι ισπανικές αρχές έλαβαν τρεις απειλές για βόμβες μέσω email σε λιγότερο από 20 λεπτά, περίπου στις 9 τοπική ώρα.

Οι απειλές αφορούσαν δύο αναχωρήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι και τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο, δήλωσε η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας.

Δύο πτήσεις της EasyJet από τη Βρετανία, μία πτήση από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί στην Πράγα έπειτα από απειλές για βόμβες.

Η πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας, ανέφερε η πολωνική αεροπορική εταιρεία.

Δανία: Έλεγχοι σε δύο αεροσκάφη στην Κοπεγχάγη

Στη Δανία, στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών ερεύνησε δύο αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά δεν βρήκε κανέναν μηχανισμό, ανέφερε η αστυνομία.

Τρίτο κύμα απειλών μέσα σε μία εβδομάδα

Τη Δευτέρα, μια πτήση της Wizz Air από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς τη Σόφια εκτράπηκε λόγω απειλής για ύπαρξη βόμβας και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη.

Την Τρίτη, περίπου δέκα εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έγιναν στόχος παρόμοιων απειλών.

Τουλάχιστον τέσσερις ειδοποιήσεις αφορούσαν πτήσεις που εκτελούσαν οι ιρλανδικές αεροπορικές εταιρείες Ryanair.

Δύο πτήσεις με προορισμό τη Βαρσοβία, η μία της SAS και η άλλη της LOT, έγιναν επίσης στόχοι, όπως και μια πτήση της Wizz Air από το Μπέργκαμο της Ιταλίας προς τη Σόφια.

Όλα τα αεροσκάφη ελέγχθηκαν κατά την προσγείωση, αλλά δεν βρέθηκαν ύποπτες συσκευές.

Επίσης την Τρίτη, ένα κρουαζιερόπλοιο έλαβε απειλή για βόμβες.

Τα περιστατικά έρχονται καθώς κυβερνοεπιθέσεις από άγνωστους χάκερ στόχευσαν ψυγεία σε σούπερ μάρκετ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ορισμένοι ειδικοί δήλωσαν ότι οι ψεύτικες απειλές για βόμβες θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος ενός παρόμοιου μοτίβου προσπαθειών χαμηλού κόστους και αδιαμφισβήτητων προσπαθειών πρόκλησης διαταραχών.

Ανώνυμες απειλές: Άγνωστη η προέλευση και τα κίνητρα

Αυτές οι απειλές για βόμβες, των οποίων η προέλευση και τα κίνητρα είναι προς το παρόν άγνωστα, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης αυξημένων υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, που ορισμένες φορές συνδέονται από αρχές ή ερευνητές με τη Ρωσία ή το Ιράν.

Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας της αεροπορίας Dyami, δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις χώρες που επηρεάστηκαν υποστήριξαν την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής.

Σήμερα στην Τσεχία, «το αεροδρόμιο της Πράγας έλαβε τις απειλές μέσω email», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ντενίσα Χεϊτμάνκοβα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόσθεσε ότι τα email προέρχονταν από ανώνυμες διευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον βουλευτών στα τέλη Οκτωβρίου, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Γαλλίας, ο γενικός γραμματέας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας, Νικολά Ρος, μίλησε για «την υλοποίηση, την αυξανόμενη κλίμακα υβριδικών επιθέσεων σε όλη τους την ποικιλομορφία – δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, drones, κατασκοπεία προφανώς – που βλέπουμε να πραγματοποιούνται στην Ευρώπη».

«Δεν βλέπω κανένα λόγο σήμερα αυτό το είδος επιθέσεων να σταματήσει στα σύνορα της χώρας μας και να μην συνεχίσει να μας επηρεάζει τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Aegean

Με ανακοίνωση της, η Aegean επιβεβαιώνει τα δύο σημερινά περιστατικά με απειλή βόμβας σε αεροσκάφη της, τονίζοντας ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

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