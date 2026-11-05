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05.11.2026 16:39

«Τρεις Νότες και μια Ιστορία»: Η Μιρέλα Πάχου στο πρώτο της θεατρικό έργο για παιδιά – Θέατρο Μικρό Χορν

05.11.2026 16:39
vasiki

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Η Μιρέλα Πάχου παρουσιάζει τις «Τρεις Νότες και μια Ιστορία», μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά, σε δικό της κείμενο, πρωτότυπη μουσική και στίχους, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Εγγλεζάκη.

Η παράσταση «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν και θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή στις 12:00.

Μπορεί να χαθεί μια νότα; Τρεις νότες; Κι αν χαθούν, θα το καταλάβει κανείς;

Η Μιρέλα το καταλαβαίνει. Όταν ένα παράξενο κόκκινο ακορντεόν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή της, ξεκινά μαζί του ένα ταξίδι για να βρει τις τρεις χαμένες νότες. Η αναζήτησή τους γίνεται η αφετηρία μιας περιπέτειας γεμάτης μουσική, χιούμορ και απρόσμενες συναντήσεις.

Στη διαδρομή συναντούν ανθρώπους που βιάζονται και δεν προλαβαίνουν να ακούσουν, που μιλούν χωρίς να ακούν, που φοβούνται μήπως κάνουν λάθος ή κρατούν τη μουσική μόνο για τον εαυτό τους. Κάθε συνάντηση φέρνει τη Μιρέλα μπροστά σε μια νέα ανακάλυψη και λίγο πιο κοντά σε αυτό που αναζητά — αλλά και στον ίδιο της τον εαυτό.

Με πρωτότυπη μουσική και τραγούδια, αφήγηση και κίνηση, οι «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» φωτίζουν τη σημασία τού να ακούμε ουσιαστικά, να συνεργαζόμαστε και να βρίσκουμε το θάρρος να δοκιμάζουμε, ακόμη κι όταν φοβόμαστε το λάθος. Μια παράσταση για τη χαρά της ανακάλυψης και τη δική μας, ξεχωριστή φωνή.

Επί σκηνής, η Μιρέλα Πάχου, ο Αλέξανδρος Σαριπανίδης και η Βάσια Γερασίμου ζωντανεύουν αυτή τη μουσική ιστορία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο, πρωτότυπη μουσική και στίχοι: Μιρέλα Πάχου

Σκηνοθεσία: Μαρία Εγγλεζάκη

Χορογραφική επιμέλεια: Βάσια Γερασίμου Σχεδιασμός προβολών – Σκηνικά: Λίλη Τσολακίδη Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Παίζουν: Μιρέλα Πάχου, Αλέξανδρος Σαριπανίδης, Βάσια Γερασίμου

Παραγωγή: ART POLYTROPOS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ

Αμερικής 10, 10671 Αθήνα Εισιτήρια από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: More.com – Κλείστε εισιτήρια

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:34
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