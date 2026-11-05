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05.11.2026 16:44

«Η Απολογία ενός Φασίστα» του Νίκου Κούνδουρου | Στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός από Τρίτη 10 Νοεμβρίου

05.11.2026 16:44
Fasistas Panopoulos

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Η παράσταση που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και αγάπησε το κοινό, μετά από τις πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας,  και στην Αθήνα επιστρέφει για  λίγες μόνο παραστάσεις

Τρίτη : 10,17,24 Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου 2026 – Μικρός Κεραμεικός

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-i-gennisi-enos-fasista/?lang=el

Μια αποτρόπαια γυναικοκτονία συγκλονίζει την κοινή γνώμη στα χρόνια της χούντας. Ο Νίκος Κούνδουρος πολιτικός μετανάστης στο Λονδίνο τότε, παρακολουθεί τη μεγάλη κοινωνική διάσταση που πήρε η πολύκροτη δίκη και με αφορμή αυτό το γεγονός, γράφει ένα συγκλονιστικό μονόδραμα.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας φοιτητής της νομικής, σκότωσε με αποτρόπαιο τρόπο το κορίτσι με το οποίο είχε σχέση τρία χρόνια. Το πτώμα της νεαρής κοπέλας, πετάχτηκε από τον τρίτο όροφο ενός κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, ημίγυμνο μετά από ερωτική πράξη, στο πεζοδρόμιο σαν σκουπίδι. Ο Κούνδουρος μπαίνει με μεγάλη μαεστρία στο θολωμένο μυαλό του δολοφόνου.

Γράφει με λεπτομέρεια ακολουθώντας την αγωνία και την μανία καταδίωξης, του Θεόφιλου Τσάφου, ενός δολοφόνου ο οποίος μπέρδεψε το δικαστήριο και χαρακτηρίστηκε και σχιζοφρενής και σε απόλυτη συνείδηση.

Ο δολοφόνος δηλώνει στην απολογία του ότι είναι άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται.

Σε αυτό το σημείο, αρχίζει να ξετυλίγει αριστοτεχνικά το κουβάρι ο Κούνδουρος, γυρίζοντας πίσω στα γεγονότα, για να αποκαλύψει την παράνοια στη γέννηση ενός φασίστα.

Το έργο σκηνοθετήθηκε από την Γιώτα Κουνδουράκη με πρωταγωνιστή τον Νίκο Πανόπουλο και παίχθηκε πριν από 15 χρόνια για 2 σεζόν, με μεγάλη επιτυχία και επαναλαμβάνεται για λίγες παραστάσεις.

Κείμενο: Νίκος Κούνδουρος
Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη
Ερμηνεία: Νίκος Πανόπουλος
Φωτογράφιση/Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Video art – Εικαστική Σκηνική Επιμέλεια: Νίκος Γιαβρόπουλος
Επιμέλεια Μουσικής ήχων: Βασίλης Κωνσταντουλάκης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη
Γραφιστική Επιμέλεια: Μαρία Νίτσιου
Social Media: Ελένη Βαζάκα
Παραγωγή: R.M.LIGHT

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54
τηλ. 210 3454831
E-mail: [email protected]
(χάρτης)

Ημέρες Κάθε Τρίτη

Διάρκεια 70’

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
21:15
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

12€ Γενική είσοδος

8€ Ατέλειες για δραματικές σχολές, ΑμεΑ, άνω των 65, άνεργοι *

Σημείωση: 17 /11 λόγω της Επετείου του Πολυτεχνείου, η παράσταση θα έχει δωρεάν είσοδο, με σειρά προτεραιότητας

https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-i-gennisi-enos-fasista/?lang=el

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