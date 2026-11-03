Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε… μπλόκα – Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

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Στους ελαιώνες η συγκομιδή προχωρά μέσα σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό. Μικροί και μεγάλοι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τέσσερα προβλήματα ταυτόχρονα: δεν βρίσκουν εργάτες, πληρώνουν ακριβότερα τη συλλογή, βλέπουν τις τιμές του προϊόντος τους να πιέζονται και περιμένουν ενισχύσεις χωρίς την ασφάλεια που απαιτεί ο προγραμματισμός της δουλειάς τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συσσωρευμένη αγανάκτηση τροφοδοτεί ήδη συζητήσεις για συντονισμένη αντίδραση και νέες κινητοποιήσεις. Το εύρος και ο χρόνος τους μένει να φανούν. Ωστόσο, όποιος αντιμετωπίζει τη σημερινή αναστάτωση ως μια συνηθισμένη εποχική διαμαρτυρία κινδυνεύει να υποτιμήσει μια κρίση που αγγίζει πλέον την ίδια τη δυνατότητα συνέχισης της καλλιέργειας.

Γιατί το ερώτημα που τίθεται σε αρκετές εκμεταλλεύσεις είναι αμείλικτο: Αξίζει να μαζευτεί ο καρπός, όταν ο λογαριασμός μπορεί να καταπιεί το έσοδο;

Οι ελιές ωριμάζουν, οι διαδικασίες καθυστερούν

Το πρώτο αδιέξοδο είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Οι καθυστερήσεις στις μετακλήσεις και στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου εμποδίζουν την έγκαιρη άφιξη εργατών από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα καταγράφεται και στο σημερινό ρεπορτάζ του Dnews, με αναφορές σε δυσκολίες εξεύρεσης προσωπικού στη Μεσσηνία και ανεπαρκή κάλυψη των αναγκών στην Κρήτη.

Η συγκομιδή, όμως, έχει συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Δεν μπορεί να μετατεθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ένας διοικητικός κύκλος. Κάθε καθυστέρηση στην εξεύρεση συνεργείου μετατρέπεται σε πίεση πάνω στην παραγωγή και στο εισόδημα. Οι παραγωγοί καλούνται να έχουν οργανώσει εγκαίρως τα πάντα, ενώ ο κρατικός μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί με χρόνους που δεν συμβαδίζουν με το χωράφι.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι οι διαδικασίες δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις πραγματικές εποχικές ανάγκες. Στο ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ», που δημοσιεύθηκε στο in.gr, καταγράφονται προβλήματα με τη διάρκεια απασχόλησης, τη στέγαση και τις διαδικασίες εισόδου των εργαζομένων. Η έγκριση μιας μετάκλησης δεν αρκεί, όταν ο εργάτης δεν βρίσκεται στον ελαιώνα την ώρα που χρειάζεται.

Το δεύτερο αδιέξοδο είναι ο λογαριασμός. Σε αρκετές περιοχές τα ημερομίσθια φτάνουν τα 70 ή ακόμη και τα 80 ευρώ, ενώ προστίθενται έξοδα διαμονής και διατροφής. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται τιμές ελαιολάδου στα 3,20–3,40 ευρώ το κιλό σε σχετικό ρεπορτάζ, χωρίς αυτό να αποτελεί ενιαία τιμή για όλες τις περιοχές και ποιότητες.

Η αντίφαση είναι συντριπτική: το προϊόν φθηναίνει, αλλά η παραγωγή του παραμένει ακριβή. Στη συγκομιδή καταλήγουν όλες οι προηγούμενες δαπάνες: καύσιμα, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία, εξοπλισμός. Ο παραγωγός φτάνει στο τέλος της διαδρομής και ανακαλύπτει ότι η χρονιά μπορεί να μη βγαίνει.

Η ευθύνη για αυτή την ασφυξία δεν μπορεί να φορτώνεται στον εργάτη και στην αμοιβή του. Η νόμιμη, αξιοπρεπής εργασία χρειάζεται οργάνωση, έγκαιρες διαδικασίες και υποδομές. Όταν αυτά απουσιάζουν, παραγωγοί και εργαζόμενοι καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους τις συνέπειες μιας προβλέψιμης έλλειψης.

Φθηνός ανταγωνισμός και ενισχύσεις στην αναμονή

Το τρίτο μέτωπο είναι η πίεση από τις φθηνότερες εισαγόμενες ποσότητες και τον διεθνή ανταγωνισμό. Στην ευρωπαϊκή αγορά καταγράφονται προσφορές τυνησιακού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για παράδοση Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω συμπίεση των τιμών παραγωγού.

Οι πληροφορίες του ρεπορτάζ μεταφέρουν αντίστοιχη αγωνία από Έλληνες ελαιοπαραγωγούς για τις εισαγωγές και τη δυσκολία διάθεσης του προϊόντος τους. Η χαμηλότερη τιμή, βεβαίως, δεν αποδεικνύει κατώτερη ποιότητα. Εκείνο που απαιτείται είναι πραγματικός έλεγχος προέλευσης, κατηγορίας και επισήμανσης, ώστε ο ανταγωνισμός να γίνεται με διαφανείς όρους και ο καταναλωτής να γνωρίζει τι αγοράζει.

Η συζήτηση για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου χάνει το περιεχόμενό της όταν εξαντλείται σε πανηγυρικές αναφορές στην ποιότητά του. Η ποιότητα πρέπει να μεταφράζεται και σε βιώσιμο εισόδημα για εκείνον που την παράγει. Διαφορετικά, ο παραγωγός μένει εκτεθειμένος στις πιέσεις της αγοράς, έχοντας ήδη αναλάβει ολόκληρο το κόστος και το ρίσκο.

Το τέταρτο μέτωπο είναι οι ενισχύσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνοδεύεται για παραγωγούς από καθυστερήσεις, ασαφή εικόνα των πιστώσεων και αδυναμία υπολογισμού των χρημάτων που περιμένουν.

Πληρωμές πραγματοποιούνται, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται καθαρά. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε την καταβολή προκαταβολής 70% της βασικής εισοδηματικής στήριξης για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για επόμενη κατηγορία αιτήσεων προβλέπεται προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες για διορθώσεις και μειωμένες καταβολές.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την ανάγκη κάθε δικαιούχος να γνωρίζει τι πληρώνεται, τι εκκρεμεί, γιατί εκκρεμεί και πότε θα το λάβει. Η εξυγίανση του συστήματος κρίνεται και από αυτή τη στοιχειώδη υποχρέωση. Οι νόμιμοι παραγωγοί δεν μπορούν να χρηματοδοτούν με την αναμονή τους τις δυσλειτουργίες της μετάβασης.

Και τα τέσσερα προβλήματα καταλήγουν στο ίδιο σημείο: έλλειψη ρευστότητας και εξάντληση αντοχών. Ο μικρός παραγωγός δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει τη συγκομιδή. Ο μεγαλύτερος χρειάζεται περισσότερα συνεργεία και κεφάλαια. Η διαφορετική κλίμακα δεν εξαφανίζει την κοινή πίεση.

Πλέον οι συζητήσεις για κινητοποιήσεις αποκτούν βάρος επειδή πατούν σε έναν κοινό φόβο: ότι η επόμενη χρονιά θα βρει περισσότερους παραγωγούς χωρίς περιθώριο να συνεχίσουν.

Η κυβέρνηση έχει μπροστά της συγκεκριμένες υποχρεώσεις: εργάτες εγκαίρως, διαφανείς πληρωμές, ελέγχους στην αγορά και ουσιαστική αντιμετώπιση του κόστους. Αν περιμένει να εμφανιστούν τα τρακτέρ για να αναγνωρίσει το πρόβλημα, θα έχει επιλέξει η ίδια να συναντήσει την ύπαιθρο στο σημείο της έκρηξης.

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