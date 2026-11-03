Δίκη για τα Τέμπη: «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες» κατέθεσε η επιζώσα του κυλικείου

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Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων και επιζώντων συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι περισσότερες μαρτυρίες της ημέρας αφορούν επιβάτες που επέζησαν της τραγωδίας.

Πρώτη κατέθεσε η Ανυσία Λιούρη, επιζώσα του τρίτου βαγονιού, του κυλικείου. Το ενδιαφέρον των γονέων που βρίσκονταν στην αίθουσα ήταν μεγάλο, καθώς από το κυλικείο διασώθηκαν ελάχιστοι άνθρωποι. Η κα Λιούρη είναι νέα γυναίκα και, όπως ειπώθηκε, έχει αναπηρία που φτάνει περίπου το 96% εφ’ όρου ζωής.

Στην κατάθεσή της ανακάλεσε όσα έγιναν μετά τη σύγκρουση. Μίλησε για μια λάμψη που ερχόταν μπροστά από το κυλικείο και για έντονη θερμότητα, και περιέγραψε ότι το κυλικείο αναποδογύρισε. «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες», είπε, αναφερόμενη στις άσπρες πέτρες που υπάρχουν στις γραμμές.

Διηγήθηκε επίσης πώς τη βοήθησαν. Ένας νεαρός άντρας την έσωσε, και 45 λεπτά μετά, αφού δύο νέοι άντρες την απομάκρυναν από το σημείο που είχε πέσει, ήρθε ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με σοβαρά χημικά και θερμικά εγκαύματα στο σώμα της και σοβαρά κατάγματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα, όπως δήλωσε η ίδια και όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα που κατέθεσε.

Στις δύο οθόνες της αίθουσας προβλήθηκαν φωτογραφίες, και οι περισσότεροι γονείς σηκώθηκαν για να παρακολουθήσουν και οπτικά την περιγραφή.

Οι καταθέσεις συνεχίζονται με επιβάτη που επέζησε από το δεύτερο βαγόνι.

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