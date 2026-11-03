search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 10:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 10:19

Δίκη για τα Τέμπη: «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες» κατέθεσε η επιζώσα του κυλικείου

03.11.2026 10:19
tempi new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων και επιζώντων συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι περισσότερες μαρτυρίες της ημέρας αφορούν επιβάτες που επέζησαν της τραγωδίας.

Πρώτη κατέθεσε η Ανυσία Λιούρη, επιζώσα του τρίτου βαγονιού, του κυλικείου. Το ενδιαφέρον των γονέων που βρίσκονταν στην αίθουσα ήταν μεγάλο, καθώς από το κυλικείο διασώθηκαν ελάχιστοι άνθρωποι. Η κα Λιούρη είναι νέα γυναίκα και, όπως ειπώθηκε, έχει αναπηρία που φτάνει περίπου το 96% εφ’ όρου ζωής.

Στην κατάθεσή της ανακάλεσε όσα έγιναν μετά τη σύγκρουση. Μίλησε για μια λάμψη που ερχόταν μπροστά από το κυλικείο και για έντονη θερμότητα, και περιέγραψε ότι το κυλικείο αναποδογύρισε. «Στροβιλίστηκα και έπεσα στις κροκάλες», είπε, αναφερόμενη στις άσπρες πέτρες που υπάρχουν στις γραμμές.

Διηγήθηκε επίσης πώς τη βοήθησαν. Ένας νεαρός άντρας την έσωσε, και 45 λεπτά μετά, αφού δύο νέοι άντρες την απομάκρυναν από το σημείο που είχε πέσει, ήρθε ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, με σοβαρά χημικά και θερμικά εγκαύματα στο σώμα της και σοβαρά κατάγματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα, όπως δήλωσε η ίδια και όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα που κατέθεσε.

Στις δύο οθόνες της αίθουσας προβλήθηκαν φωτογραφίες, και οι περισσότεροι γονείς σηκώθηκαν για να παρακολουθήσουν και οπτικά την περιγραφή.

Οι καταθέσεις συνεχίζονται με επιβάτη που επέζησε από το δεύτερο βαγόνι.

Διαβάστε επίσης

Ληστεία σε πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δύο συλλήψεις

Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει: «Χάκαραν» τα ψυγεία μας, είχαν βάλει τη θερμοκρασία στους 150°C

Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Πάνω από 135.000 ευρώ το παράνομο όφελος 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert 2 new
MEDIA

Αθλητικό δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ στην ΕΡΤ2 Σπορ

nikolouli-new
LIFESTYLE

Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη για τη μητέρα της: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα – Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»

aftokinito_skilos_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να αφήσω τον σκύλο μου μόνο του στο αυτοκίνητο; – Τι επιτρέπει ο νόμος και τι πρέπει να προσέχω

Public x Enerwave
BUSINESS

Public και Enerwave: Στρατηγική συνεργασία με νέα Shop in Shop και πλάνο επέκτασης έως το 2027

ERT
MEDIA

ΕΡΤ για Ηλιόπουλο: Απαράδεκτη η αβλεψία μας – Προχωρήσαμε στην επιβολή κυρώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

kal-tu
ΚΑΛΧΑΣ

Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 10:58
ert 2 new
MEDIA

Αθλητικό δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ στην ΕΡΤ2 Σπορ

nikolouli-new
LIFESTYLE

Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη για τη μητέρα της: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα – Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»

aftokinito_skilos_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να αφήσω τον σκύλο μου μόνο του στο αυτοκίνητο; – Τι επιτρέπει ο νόμος και τι πρέπει να προσέχω

1 / 3