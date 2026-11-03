Τροχαίο στη Λέσβο: Ανετράπη ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές – Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός

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Ένα ταξί, το οποίο εκτελούσε μαθητικό δρομολόγιο από χωριά της Δυτικής Λέσβου στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο) στην Παναγιούδας με τρεις μαθητές, ανετράπη σήμερα (3/11) το πρωί στον περιφερειακό δρόμο από Λάρσο προς Μόρια.

Οι τρεις μαθητές είναι καλά στην υγεία τους, βγήκαν από το ταξί με τη βοήθεια περαστικών και στρατιωτών από το κοντινό στρατόπεδο και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε και εκείνος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Το όχημα ανετράπη πιθανά λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή.

«Είναι όλα καλά στην υγεία τους, δεν τραυματίστηκε κανένα από το ατύχημα, αλλά θα γίνουν προληπτικές εξετάσεις όπως προβλέπεται. Στο νοσοκομείο βρίσκονται ήδη οι γονείς του αλλά και οι δάσκαλοί τους. Το αυριανό δρομολόγιο προς το σχολείο θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα αντικατασταθεί το όχημα ταξί», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Κώστας Αστυρακάκης που επισκέφθηκε τους μαθητές στο νοσοκομείο.

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