Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιώργος Βαρεμένος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Με 12 βουλευτές πλέον το κόμμα

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Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιώργος Βαρεμένος, όπως αναμενόταν, μία μέρα μετά την ορκωμοσία του για την ανάληψη της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία σε συνέχεια της παραίτησης του Μίλτου Ζαμπάρα.

Την ανεξαρτητοποίηση του Γ. Βαρεμένου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 12 βουλευτές – με τη χθεσινή επισημοποίηση της Ζωής Αναστασοπούλου από την Ηλεία η οποία αποδέχτηκε την έδρα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος, όπως και ο Μίλτος Ζαμπάρας προσχώρησε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών παραμένει υψηλός, αφού αυτοί, με την προσθήκη και του Γ. Βαρεμένου ανέρχονται στου 48.

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