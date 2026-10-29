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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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29.10.2026 10:11

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας – Προσχωρεί στην ΕΛΑΣ

29.10.2026 10:11
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Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας, ανακοινώνοντας την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σε ανάρτησή του ο κ. Ζαμπάρας γράφει: «Καμιά φορά, το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις. Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις.

Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ. Όχι τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Όχι τις μάχες που δώσαμε μαζί. Και σίγουρα όχι τον λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να αποδείξω ποιος είμαι μέσα από τη δουλειά μου. Με παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και συνεχή παρουσία για την Αιτωλοακαρνανία, για τα προβλήματα των ανθρώπων της, για όσα δικαιούται και πολλές φορές δεν της δίνονται. Αυτό δεν αλλάζει.

Για μένα, η πολιτική δεν ήταν ποτέ, ένα αξίωμα ή μια αίθουσα.  Ήταν και παραμένει η δυνατότητα να αλλάζεις τα πράγματα. Να είσαι χρήσιμος. Να μην συμβιβάζεσαι με το λίγο, όταν ξέρεις ότι μπορούμε περισσότερα. Γι’ αυτό και σήμερα δεν κάνω ένα βήμα πίσω. Κάνω ένα βήμα μπροστά. Σε μια νέα προσπάθεια. Πιο μεγάλη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική. Σε μια προσπάθεια που θέλει να ξαναδώσει στην πολιτική περιεχόμενο, αξιοπιστία και προοπτική. Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό:  να ξέρεις πότε πρέπει να αφήσεις τη θέση που έχεις, για να υπηρετήσεις τον στόχο που πιστεύεις. Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο.  Με τον Αλέξη Τσίπρα.  Με την ΕΛΑΣ. Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας. ΞΕΚΙΝΑΜΕ».

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