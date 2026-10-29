«Dune: Part Three»: Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ για το επικό φινάλε της τριλογίας (Video)

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Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο τρέιλερ του «Dune: Part Three», με το τελευταίο μέρος της επικής σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας του Ντενί Βιλνέβ να αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λιγότερους από δυο μήνες.

Βασισμένη στα μυθιστορήματα του Φρανκ Χέρμπερτ, η νέα ταινία διαδραματίζεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τα γεγονότα της προηγούμενης. Στο διάστημα αυτό, ο Πολ Ατρείδης, τον οποίο υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ, έχει εξελιχθεί σε έναν αδίστακτο ηγέτη.

Αυτοκράτορας πλέον, τον οποίο πολλοί φοβούνται, ο Πολ στοιχειώνεται από οράματα του παρελθόντος του και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα συνωμοσία, όταν η άλλοτε αγαπημένη του Τσάνι, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, επανεμφανίζεται την ίδια στιγμή που κάνει την εμφάνισή του ένας νέος, επικίνδυνος εχθρός.

Το νέο, εκτενές τρέιλερ, που παρουσίασε η Warner Bros. Pictures ενόψει της προγραμματισμένης κυκλοφορίας της ταινίας στα μέσα Δεκεμβρίου, ξεκινά με τον Πολ να ανακρίνει με σκληρό τρόπο τη σύζυγό του, Ιρουλάν, την οποία υποδύεται η Φλόρενς Πιου και η οποία βρίσκεται υπό την καταπιεστική εξουσία του.

Η Ιρουλάν τον ενημερώνει ότι σχεδιάζεται μια απόπειρα δολοφονίας, στην οποία εμπλέκεται η Τσάνι, μαζί με τον νέο ανταγωνιστή του, τον Σκάιτεϊλ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Από το τρέιλερ δεν λείπουν οι εντυπωσιακές σκηνές δράσης, ούτε οι χαρακτηριστικές σκηνές με τους γιγάντιους αμμόσκωληκες της ερήμου.

Το νέο τρέιλερ φαίνεται πως ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του κοινού, με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν με νοιάζει τι λέει κανείς, αυτή η τριλογία θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών, δίπλα στο Star Wars και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», έγραψε κάποιος στο Reddit.

«Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε μια τόσο καλή τριλογία κινηματογραφικών υπερπαραγωγών», σχολίασε ένας άλλος, ενώ ένας ακόμη σχόλιο ήταν το εξής: «Αυτή η ταινία θα είναι μια εμπειρία που θα μας σημαδέψει. Και οπτικά δείχνει πραγματικά εντυπωσιακή».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τον Μπράιαν Κ. Βον. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζέισον Μομόα, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Χαβιέρ Μπαρδέμ και Τζος Μπρόλιν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «το Dune: Part Three διαδραματίζεται σχεδόν δύο δεκαετίες αφότου ο Πολ Ατρείδης κατέλαβε την εξουσία στην Αυτοκρατορία. Πλέον, ως αδίστακτος αυτοκράτορας, καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της διακυβέρνησής του, καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, τρομακτικές νέες απειλές εμφανίζονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε γωνιά.

Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της αγαπημένης του, την οποία είχε χάσει εδώ και χρόνια, ο Πολ παρασύρεται σε μια μεγάλης κλίμακας συνωμοσία, με την Τσάνι να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου. Καθώς οι εχθροί του τον πλησιάζουν, ο Πολ πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό τίμημα της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο».

Η ταινία «Dune: Part Three» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Do not fear the end. Dune: Part Three only in theaters and IMAX December 18. Tickets on sale now around the world. https://t.co/2uVNytBk6e #DuneMovie #FilmedForIMAX https://t.co/nIH9uZxCEB — DUNE (@dunemovie) October 27, 2026

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