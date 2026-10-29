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29.10.2026 12:57

«Μια νότα, μια Φλόγα και χίλιες φωνές»: Μια Συναυλία Αγάπης στο Θέατρο Περοκέ στις 9/11/2026

29.10.2026 12:57
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Μια νότα, μια Φλόγα και χίλιες φωνές θα ενωθούν το βράδυ της Δευτέρας  9 Νοεμβρίου 2026 στις 7.30 μ.μ.  στο Θέατρο Περοκέ για να τραγουδήσουν τον αγώνα των παιδιών με καρκίνο για τη ζωή και την υγεία τους.

Η μουσική έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει τις καρδιές μας. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Φλόγα και τα παιδιά της, ξεχωριστές φωνές γίνονται ένα τραγουδώντας για την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Μέσα από τις μελωδίες τους στηρίζουν το έργο της Φλόγας και αποδεικνύουν πως όταν οι άνθρωποι ενώνονται για καλό σκοπό, μπορούν να χαρίσουν δύναμη, χαμόγελα και φως!

Μια βραδιά εθελοντισμού, αφού όλοι οι συντελεστές προσφέρουν εθελοντικά την αγάπη τους στα παιδιά  της Φλόγας. Την πρωτοβουλία ανέλαβε η ορχήστρα «Δεύτερη Ευκαιρία», ενώ σπουδαίοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία και προσφέρθηκαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία με την παρουσία και τη συμμετοχή τους.

Ο μαέστρος Χρήστος Νικολόπουλος και μαζί του με αλφαβητική σειρά οι καλλιτέχνες: Στέλιος Διονυσίου, Τατιάνα Δουβαρά, Πέγκυ Ζήνα, Νάντια Καραγιάννη, Μαρία Κορέλλι, Γιώργος Κουβαράς, Βασίλης Λέκκας, Κώστας Μακεδόνας, Νίκος Μακρόπουλος, Μανώλης Μητσιάς, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Αλεξία Πιμπλίδου και Δήμητρα Σταθοπούλου.

Το Θέατρο Περοκέ παραχωρείται αφιλοκερδώς από τον Μάρκο Σεφερλή, με αποτέλεσμα το σύνολο των εσόδων της  εκδήλωσης να διατεθούν στη Φλόγα.

Η Φλόγα ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης για την αγάπη τους.

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Λίγα λόγια για τη Φλόγα

Η Φλόγα είναι ένας πανελλήνιος σύλλογος εθελοντών γονιών παιδιών με καρκίνο, με 44 χρόνια προσφοράς και 26 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Στέκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας φιλοξενία, φροντίδα, οικονομική στήριξη και πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες, ενώ παράλληλα στηρίζει έμπρακτα τα παιδοογκολογικά τμήματα της χώρας.

Κάθε δωρεά στη Φλόγα γίνεται δύναμη για καλύτερες θεραπείες, ποιοτική φροντίδα και ουσιαστική στήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των οικογενειών τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

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