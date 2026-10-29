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29.10.2026 14:35

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος οδηγός των ΚΤΕΛ πέθανε την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο

29.10.2026 14:35
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Την τελευταία του πνοή πάνω στο τιμόνι άφησε ένας οδηγός λεωφορείου των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο 52χρονος υπέστη καρδιακό επεισόδιο, την ώρα που οδηγούσε λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους αλλά και τους συναδέλφους του.

Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η εταιρεία, με ανάρτηση στα social media, όπου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο ήθος και τον επαγγελματισμό του.

«H ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. εκφράζει τα ειλικρινή της, συλλυπητήρια στην οικογένεια του οδηγού Στυλιανού Τσίτσου, που «έφυγε» απρόσμενα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο Στέλιος, που έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων και των μετόχων της εταιρείας, για το ήθος του, τον επαγγελματισμό του και την αφοσίωσή του στην εξυπηρέτηση των επιβατών, υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο, την ώρα του καθήκοντος, οδηγώντας για μια ακόμη φορά, λεωφορείο του ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η Διοίκηση της «ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», θα εξοπλίσει τοπική μονάδα υγείας της περιοχής Σταυρού-Ασπροβάλτας, με έναν απινιδωτή, στην μνήμη του Στυλιανού Τσίτσου, όπως ζήτησε η οικογένειά του.

Αιωνία του η μνήμη», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

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