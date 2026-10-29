Κατέρρευσε μία από τις νεραϊδοκαμινάδες του Μουσείου Γκιόρεμε στην Καππαδοκία: Τουλάχιστον δύο νεκροί (Videos)

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία, καθώς κατέρρευσε μία από τις νεραϊδοκαμινάδες του υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε στην Καππαδοκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές του και τρεις μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούν διασώστες.

«Ανασύραμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος», τόνισε ο κυβερνήτης Νεβσεχίρ



Οι νεραϊδοκαμινάδες είναι φυσικοί κώνοι, πύργοι, από ηφαιστειακό πέτρωμα που δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση μέσα σε χιλιάδες χρόνια. Τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή Νεβσεχίρ.

Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος καταγράφουν την κατάρρευση τμήματος του βραχώδους σχηματισμού και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που καλύπτει μεγάλη έκταση κοντά στον χώρο στάθμευσης. Στα πλάνα διακρίνονται επίσης να διεξάγονται έρευνες γύρω από μεγάλους όγκους βράχων που κατέπεσαν στο σημείο.

Το υπαίθριο Μουσείο Γκιόρεμε είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η Καππαδοκία είναι γνωστή για τους εντυπωσιακούς ηφαιστειακούς σχηματισμούς της, τις λεγόμενες «καμινάδες των νεράιδων», που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του φυσικού τοπίου της. Οι σχηματισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν σε διάστημα εκατομμυρίων ετών, όταν η βροχή και ο άνεμος διέβρωσαν τα στρώματα ηφαιστειακής λάβας που είχαν αποτεθεί στην περιοχή από αρχαίες ηφαιστειακές εκρήξεις.

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