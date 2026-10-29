Υπερασπίζεται τον Ράσελ Μπραντ η σύζυγός του: «Είναι εκπληκτικά περιποιητικός σύζυγος»

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Η σύζυγος του Ράσελ Μπραντ δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχαν χωρίσει στο παρελθόν λόγω της ασυδοσίας του, αλλά ότι ήταν ένας «υπέροχος πατέρας» και ένας «εκπληκτικά περιποιητικός σύζυγος».

Καταθέτοντας στη δίκη για βιασμό στην οποία ο σύζυγός της είναι κατηγορούμενος, η 39χρονη Λόρα Μπραντ είπε ότι ερωτεύτηκαν αφού γνωρίστηκαν το 2006, αλλά ότι ο κωμικός δυσκολευόταν να διατηρήσει μονογαμική σχέση.

«Δεν με ενδιέφερε να έχω σχέση μαζί του αν κοιμόταν με άλλους ανθρώπους», είπε.

Ο 51χρονος Μπραντ κατηγορείται για επτά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, εναντίον έξι γυναικών σε κατηγορίες που εκτείνονται σε 10 χρόνια από το 1999. Αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ την Τετάρτη, η Λόρα είπε στο δικαστήριο ότι γνώρισε τον Μπραντ στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου το 2006 μετά την παράστασή του Shame, η οποία ήταν «πολύ, πολύ, πολύ αστεία», «εξαιρετικά διασκεδαστική» και σεξουαλικά άσεμνη.

Είπε ότι συναντήθηκαν στο φουαγιέ των Αιθουσών Συνέλευσης, όπου ο Μπραντ έκανε κομπλιμέντα στη φίλη της, η οποία είχε φίλο. Η Λόρα θυμάται: «Και μου είπε: “Αλλά πες μου ότι δεν έχεις φίλο”, και εγώ είπα: “Όχι, δεν έχω”».

Η Λόρα θυμήθηκε ότι ο Μπραντ επικοινώνησε μαζί της την επόμενη μέρα και είχαν στοματικό σεξ. Ο δικηγόρος του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ Κ.Σ., ρώτησε: “Ήθελε να κάνουν διεισδυτικό σεξ;” στην οποία η Λόρα απάντησε: “Δεν ήθελα, αλλά δεν θυμάμαι καν να ήταν θέμα συζήτησης. Δεν είχα πρόθεση και δεν θυμάμαι να το ζήτησε”.

Άρχισαν να βγαίνουν τον Σεπτέμβριο του 2006 και ο Μπραντ σεβάστηκε “απόλυτα” τις επιθυμίες της σεξουαλικά, είπε η Λόρα. Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του απέναντί ​​της, είπε: “Πολύ περιποιητική, απόλυτα στο ρυθμό μου. Δεν ήμουν έμπειρη, είχα μόνο έναν σύντροφο πριν από τον Ράσελ και ένιωθα ότι με φρόντιζε απόλυτα ο Ράσελ”.

Αλλά το δικαστήριο άκουσε ότι η σχέση τους διαλύθηκε λόγω της απιστίας του. Η Γουίντερ ρώτησε: «Αντιληφθήκατε λίγο αργότερα ότι ήταν άτακτος και είχε σεξουαλική δραστηριότητα με άλλες;» Η Λόρα απάντησε: «Ήξερα όταν τον γνώρισα ότι του άρεσαν οι γυναίκες και κατάλαβα προς το τέλος του έτους ότι είχε σχέσεις με άλλες γυναίκες, ναι».

Η Λόρα είπε ότι το ζευγάρι χώρισε τον Φεβρουάριο του 2007 λόγω της απιστίας του. «Ήμουν αφοσιωμένη, είχαμε πει και οι δύο ότι αγαπιόμασταν, αλλά ήταν σαφές ότι ήταν δύσκολο για αυτόν να είναι μονογαμικός. Το συζητήσαμε. Το βρήκα δύσκολο», είπε.

Η Λόρα είπε ότι ήταν «συντετριμμένη» μετά τον χωρισμό, αλλά το ζευγάρι επανέλαβε την επαφή ως φίλοι το καλοκαίρι του 2007. Είπε ότι έγινε ξανά φίλη με τον Μπραντ όταν έληξε ο γάμος του με την Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι και ότι αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2015, παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και τώρα έχουν τρία παιδιά μαζί.

Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε την ακολασία του Μπραντ κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν χωριστά, η Λόρα είπε: «Το γνώριζα πολύ καλά και διάβαζα τακτικά γι’ αυτό στις εφημερίδες και μου είπε επίσης ότι το συζητήσαμε».

Αλλά τόσο ο δικαστής Μπέναθαν, όσο και ο εισαγγελέας Ρίελ Κάρμι-Τζόουνς ΚΚ, διαφώνησαν όταν ο Γουίντερ ρώτησε τη Λόρα ποια ήταν η άποψή της «ως προς την αλήθεια» των ποινικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της.

«Δεν είναι εδώ ως ειδικός μάρτυρας», είπε ο δικαστής.

Ο Γουίντερ ζήτησε στη συνέχεια από τη Λόρα να περιγράψει τον Μπραντ και η Λόρα απάντησε: «Ο Ράσελ, ο σύζυγός μου, είναι περιποιητικός, είναι ευγενικός, είναι ένας υπέροχος πατέρας για τα παιδιά μας, είναι ένας εκπληκτικά προσεκτικός σύζυγος.

Έχει ένα μάτι για τη λεπτομέρεια που δεν έχω ξαναδεί. Ο τρόπος που μου φέρεται είναι σαν να με γνωρίζει πραγματικά, νιώθω ότι με βλέπει πολύ, με έναν τρόπο που δεν έχω ξαναζήσει. Τον αγαπώ πολύ».

Συνέχισε: «Έχουμε μια πολύ ειλικρινή και σαφή σχέση και γάμο». Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του γάμου μας και η σχέση μας ήταν πάντα ειλικρινής.

Κατά την αντεξέταση, η Κάρμι Τζόουνς σημείωσε ότι η Λορα ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια της δίκης και κρατούσε σημειώσεις. Αμφισβήτησε επίσης τη Λόρα για το πόση επαφή είχε με τον Μπραντ μετά τον χωρισμό τους το 2007.

Η Λόρα είπε ότι είχε μιλήσει με τον Μπραντ μετά το τέλος του γάμου του με την Πέρι. «Με πήρε τηλέφωνο μετά τον γάμο του και μου έκανε δώρο διαλογισμό για μένα και τον φίλο μου εκείνη την εποχή», είπε.

Ο Μπραντ χαμογέλασε καθώς η Λόρα επέμεινε ότι ενώ δεν είχαν σεξουαλική σχέση τα χρόνια πριν τα ξαναβρούν το 2015, περνούσαν χρόνο μαζί πηγαίνοντας στο θέατρο.

Η εισαγγελέας είπε ότι το 2017, λίγο μετά την απόκτηση του πρώτου παιδιού του ζευγαριού, ο Μπραντ ήταν καλεσμένος στην αμερικανική εκπομπή The Wendy Williams Show. Είπε ότι ο κωμικός είχε πει για τη σχέση του με τη Λόρα: «Όταν βγαίναμε έξω αγαπιόμασταν πολύ, αλλά ήμουν σε μια φάση που νόμιζα ότι ο κόσμος ήταν ένα λούνα παρκ φτιαγμένο από οργασμούς».

Η Λόρα απάντησε: «Δεν αρνούμαι ότι το είπε αυτό. Πιθανότατα δεν το είδα».

Νωρίτερα, αναγνώστηκαν στο δικαστήριο οι καταθέσεις δύο πρώην φίλων του Μπραντ, οι οποίες έδωσαν καλές περιγραφές του χαρακτήρα του. Είπαν επίσης ότι τις είχε απατήσει και ότι τον είχαν στηρίξει οικονομικά.

Η δίκη συνεχίζεται.

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