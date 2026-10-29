Ο Κάρολος χόρεψε με μαράκες στις Μπαχάμες – Η αναφορά στη δουλεία και η «συγγνώμη» που δεν είπε (videos)

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Ο βασιλιάς Κάρολος άφησε στην άκρη το πρωτόκολλο και με ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, συμμετείχε στο Junkanoo, παραδοσιακό Φεστιβάλ στις Μπαχάμες αφιερωμένο στη ζωή και την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών.
Κατά τη δεύτερη ημέρα της 9ημερης περιοδείας του στην Καραϊβική, ο Βρετανός βασιλιάς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της παρέλασης ανάμεσα σε χορευτές με πολύχρωμα κοστούμια και εντυπωσιακά καπέλα με φτερά.
Ντυμένος με ένα ανοιχτόχρωμο κοστούμι και κρατώντας ένα ζευγάρι μαράκες στα χρώματα της σημαίας της χώρας, ενσωματώθηκε στον ρυθμό των εκδηλώσεων, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων και επευφημιών από το πλήθος.
Σύμφωνα με το ΒΒC, η προέλευση του Junkanoo δεν είναι απολύτως σαφής, ωστόσο πιστεύεται ότι οι ρίζες του ανατρέχουν στην εποχή της δουλείας, όταν στους υπόδουλους άνδρες και γυναίκες παραχωρούνταν άδεια για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.
Παρά τις εορταστικές εκδηλώσεις, η επίσκεψη του Καρόλου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις προς τη βρετανική μοναρχία για την ιστορική της σχέση με τη δουλεία.
Κατά την άφιξή του στις Μπαχάμες, ο βασιλιάς αναγνώρισε τον πόνο και τα δεινά που συνδέονται με τη δουλεία, κάνοντας λόγο για «τα βάσανα του παρελθόντος» ωστόσο απέφυγε να ζητήσει μια επίσημη, ρητή συγγνώμη.
Σε εκδήλωση με επίκεντρο τη νεολαία της χώρας, την Τρίτη, είχε επίσης δηλώσει ότι ο πολιτισμός των Μπαχαμών «γεννήθηκε μέσα από το σκοτάδι», υπογραμμίζοντας ότι είναι σωστό να αναγνωρίζονται οι ιστορικές αδικίες.
Οι δηλώσεις αυτές δεν εκτόνωσαν, ωστόσο, τις αντιδράσεις όσων ζητούν συγκεκριμένες ενέργειες από τη βρετανική πλευρά. Μικρή ομάδα διαδηλωτών από την Εθνική Επιτροπή Επανορθώσεων των Μπαχαμών συγκεντρώθηκε κοντά στην παρέλαση, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Πληρώστε μας όσα μας οφείλετε». Η αστυνομία απομάκρυνε την ομάδα από το σημείο.
Η πρόεδρος της επιτροπής, Νοέλ Νίκολς, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές ζητούν επίσημη συγγνώμη για τα εγκλήματα της δουλείας, καθώς και αποζημιώσεις για τη ζημιά που προκλήθηκε.
Όπως υποστήριξε, η παρουσία τους μέσα στη λαμπρότητα των βασιλικών εκδηλώσεων αποτελεί ταυτόχρονα μια στιγμή περισυλλογής, καθώς, κατά την άποψή τους, η επιστροφή του βασιλιά δεν συνοδεύεται ακόμη από την απαιτούμενη έμπρακτη αναγνώριση των ιστορικών αδικιών.
Ο Κάρολος έχει επιβεβαιώσει ότι οι ηγέτες των χωρών της Κοινοπολιτείας θα συζητήσουν την κληρονομιά της δουλείας σε μεγάλη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Αντίγκουα την επόμενη εβδομάδα.
Η σύνοδος κορυφής της Κοινοπολιτείας, η οποία διεξάγεται ανά διετία, συγκεντρώνει τους ηγέτες 56 κρατών μελών, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας.
Η συζήτηση για τη δουλεία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικά ζητήματα της συνάντησης, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές χώρες της Καραϊβικής ζητούν μεγαλύτερη αναγνώριση των ιστορικών συνεπειών της αποικιοκρατίας και της εκμετάλλευσης των πληθυσμών τους.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Κάρολος ξεκίνησε το πρόγραμμά του αποτίοντας φόρο τιμής στα μέλη της Βασιλικής Αμυντικής Δύναμης της χώρας (RBDF) που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αφού συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Φλαμίνγκο. Το μνημείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη τεσσάρων πεζοναυτών της RBDF, οι οποίοι σκοτώθηκαν τον Μάιο του 1980, όταν κουβανικά μαχητικά αεροσκάφη MiG βύθισαν το περιπολικό σκάφος HMBS Flamingo.
Σήμερα, ο Βρετανός μονάρχης ολοκληρώνει την επίσκεψή του στις Μπαχάμες και αναχωρεί για τη Γουιάνα, συνεχίζοντας την περιοδεία του στην περιοχή.
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