Κάρμεν Ρουγγέρη: «Ρωτούσα τα παιδιά μου τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλή μαμά»

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Για την αγάπη που έχει στο παιδικό θέατρο με το οποίο ασχολείται πάνω από τρεις δεκαετίες μίλησε η Κάρμεν Ρουγγέρη, επισημαίνοντας ότι η επαφή με τα παιδιά αποτελεί για την ίδια πηγή ενέργειας και δημιουργίας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», η ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα παιδιά της, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- ότι τα ρωτούσε τι θα μπορούσε να κάνει, ώστε να γίνει καλύτερη μητέρα.

«Αυτό που κάνω είναι που με γεμίζει ενέργεια. Το ότι ασχολούμαι με τα παιδιά. Είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με τα παιδιά γενικά, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει νομίζω… Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί και να το μεγαλώνεις σωστά, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Ρωτούσα τα παιδιά μου τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλή μαμά… Είναι ωραία ερώτηση…» τόνισε.

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