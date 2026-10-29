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29.10.2026 09:32

Στέφανος Κορκολής: «Όλοι μπορεί να φλερτάρουμε με την αλαζονεία, το σημαντικό είναι να μην την ερωτευτούμε»

29.10.2026 09:32
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Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τη λεπτομέρεια με την οποία θέλει να ολοκληρώνει κάθε έργο του μίλησε ο Στέφανος Κορκολής επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη προσπάθεια περιμένει και από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, καθώς το θεωρεί -μεταξύ άλλων- ζήτημα σεβασμού.

«Στην ενορχήστρωση είμαι απόλυτος. Έχω συγκεκριμένη άποψη για το πώς θέλω να ακουστεί η μουσική μου και επιμένω στη λεπτομέρεια, γιατί αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Είμαι τελειομανής και έχω την ίδια απαίτηση από τους συνεργάτες μου: να αναζητούμε το καλύτερο που μπορούμε να δώσουμε και να μην βολευόμαστε σε κάτι λιγότερο. Το ίδιο ισχύει και για τη συνέπεια. Είμαι πάντα στην ώρα μου και περιμένω το ίδιο από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω. Θεωρώ ότι είναι θέμα αμοιβαίου σεβασμού. Και στις πρόβες είμαι πολύ απαιτητικός, πρώτα από τον εαυτό μου και έπειτα από τους άλλους» είπε, σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, ενώ ερωτηθείς αν έχει «φλερτάρει» ποτέ με την αλαζονεία, τόνισε:

«Πιστεύω πως όλοι κάποια στιγμή μπορεί να φλερτάρουμε με την αλαζονεία. Το σημαντικό είναι να μην την ερωτευτούμε»

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:42
ekloges-kalpi-1-new

Επιμένει να κάνει μετρήσεις η Interview κι απαντήσεις να μην δίνει

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