Από τον πήχη του 25% στα… 40άρια ξανά: Ο Μητσοτάκης έθεσε τον εκλογικό στόχο, οι βουλευτές τρέχουν στη Βόρειο Ελλάδα

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Με το σύνθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη «40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε» να δίνει τον τόνο στην πρόσφατη περιοδεία του στο Κιλκίς, η Νέα Δημοκρατία στρέφει τώρα το βλέμμα στην Ήπειρο. Μετά τις επισκέψεις υπουργικών και βουλευτικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο πριν από τη φετινή ΔΕΘ, υπουργοί, υφυπουργοί και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν καινούργια αποστολή στις 29 και 30 Οκτωβρίου, με σαφές πολιτικό βάρος: να παρουσιάσουν το κυβερνητικό έργο και να αναθερμάνουν τη σχέση με πολίτες που πρέπει να πειστούν ξανά.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκλογικές «θερμοκρασίες καύσωνα» την άνοιξη του 2027 λειτουργεί ως κάλεσμα συσπείρωσης. Ωστόσο, η απόσταση από τις προηγούμενες μεγάλες νίκες τροφοδοτεί άγχος επανεκλογής, προσωπικές στρατηγικές και δυσκολίες συντονισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η έξοδος των υπουργών στην περιφέρεια μπορεί να διαβαστεί και ως προσπάθεια να αποκτήσει η κυβερνητική παράταξη κοινό βηματισμό και συγκεκριμένο αντικείμενο πολιτικής παρέμβασης.

Το αναπτυξιακό χάσμα και η κυβερνητική εξόρμηση στην Ήπειρο

Η Ήπειρος αποτελεί απαιτητικό πεδίο για μια τέτοια προσπάθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, που παρουσιάζει το EpirusPost, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, βρίσκεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ο δείκτης δεν ταυτίζεται με το εισόδημα των νοικοκυριών, όμως αποτυπώνει το αναπτυξιακό χάσμα.

Στην ίδια εικόνα προστίθεται το δημογραφικό. Το Epirusgate, επικαλούμενο στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφει για το 2025 στην Ήπειρο 1.596 γεννήσεις και 3.976 θανάτους. Αυτή η αναλογία εξηγεί γιατί η παραμονή των νέων, η εργασία και η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή. Για τα κυβερνητικά στελέχη, το ουσιαστικό τεστ θα είναι αν οι εξαγγελίες τους απαντούν στην ανάγκη των κατοίκων να βλέπουν μέλλον στον τόπο τους.

Ο σχεδιασμός της περιοδείας συνδυάζει θεσμικές συναντήσεις και κομματική κινητοποίηση. Υπό τον συντονισμό του Θανάση Κοντογεώργη, θα γίνουν επαφές με την αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια. Παράλληλα, στις τοπικές κομματικές συνεδριάσεις θα συμμετάσχουν ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Η διάταξη αυτή δείχνει ότι η παρουσίαση πολιτικών συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού.

Το πολυπληθέστερο κλιμάκιο κατευθύνεται στα Ιωάννινα, με τη Νίκη Κεραμέως, τη Λίνα Μενδώνη, τον Δημήτρη Παπαστεργίου και σειρά υφυπουργών. Στην Άρτα προγραμματίζεται η παρουσία των Μαργαρίτη Σχοινά, Μάριου Θεμιστοκλέους και Κώστα Κατσαφάδου, στη Θεσπρωτία της Λίνας Μενδώνη και του Γιάννη Βρούτση, ενώ στην Πρέβεζα θα μεταβεί ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Την προσπάθεια θα πλαισιώσουν οι τοπικοί βουλευτές και οι οργανώσεις του κόμματος.

Η κορύφωση έρχεται την Παρασκευή, στα Ιωάννινα, με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη. Η επιλογή του προσδίδει κεντρικό πολιτικό χαρακτήρα στην ολοκλήρωση της διήμερης εξόρμησης. Το ζητούμενο είναι η παρουσία τόσων κυβερνητικών προσώπων να αφήσει πίσω της δεσμεύσεις που μπορούν να ελεγχθούν και να εξασφαλίσει συνέχεια στην επαφή με τους φορείς, ώστε η περιοδεία να αποκτήσει διάρκεια πέρα από την κεντρική εκδήλωση.

Το μήνυμα κατά της αλαζονείας και το στοίχημα της εμπιστοσύνης

Παράλληλα, το Μαξίμου επιχειρεί να ελέγξει την εικόνα της παράταξης. Η προειδοποίηση Μητσοτάκη κατά της αλαζονείας αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τις δημόσιες αστοχίες στελεχών στα εθνικά θέματα και τη συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες. Και η προειδοποίηση αυτή είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και αυστηρή σε σχέση με τις επισημάνσεις που έκανε πριν από λίγο καιρό η Ντόρα Μπακογιάννη. Το μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές περιλαμβάνει την υποχρέωση να ακούν τους πολίτες. Πολιτικά, αυτή η οδηγία αναγνωρίζει ότι η ανάκτηση εμπιστοσύνης απαιτεί διαφορετική συμπεριφορά, μαζί με την προβολή των κυβερνητικών πεπραγμένων.

Το αφήγημα που μεταφέρουν τα στελέχη έχει περιγραφεί από τον πρωθυπουργό στο Κιλκίς: στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, ασφάλεια της χώρας και κυβερνητική εμπειρία σε περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Πρόκειται για τους άξονες πάνω στους οποίους επιχειρείται να οικοδομηθεί το αίτημα ανανέωσης της εντολής. Στην Ήπειρο, ωστόσο, η πειστικότητά τους θα κριθεί και από τη σύνδεσή τους με τις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Οι περιοδείες προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του χειμώνα, πριν από τη συστηματικότερη προεκλογική κινητοποίηση της άνοιξης. Η Ήπειρος γίνεται έτσι ένα πρώτο τεστ για την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής. Τα «σαραντάρια» προσφέρουν ένα αναγνωρίσιμο σύνθημα και έναν υψηλό στόχο. Για να αποκτήσουν, όμως, εκλογικό αντίκρισμα, χρειάζεται να συνδεθούν και με απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, καθώς ο δύσκολος χειμώνας αναμένεται να ασκήσει μεγάλη πίεση στους πολίτες.

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