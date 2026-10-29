Στην ΕΛΑΣ και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

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Την ένταξή της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μετά τον Μίλτο Ζαμπάρα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής», αναφέρει στην ανάρτησή της.

«Με συνέπεια στις ιδέες μου, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησα στην πολιτική μου διαδρομή, αποφάσισα να συμμετέχω στην συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό – αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!», προσθέτει.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είχε υποβάλλει την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 29 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

«Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή παραίτησής της.

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