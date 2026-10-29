Γιώργος Παπανδρέου: Αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Λάουρα Κοβέσι, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια

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Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την προσφυγή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και τα μνημόνια, εάν υπήρχε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, διατυπώνει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με αφορμή τις δηλώσεις της απερχόμενης Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, στο Politico.

Σε δήλωσή του με τίτλο «Κανείς υπεράνω του νόμου», ο κ. Παπανδρέου ασκεί παράλληλα σφοδρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι επιχειρεί να εμποδίσει τη λογοδοσία και να απαξιώσει όσους ερευνούν την κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τη συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι στο Politico, στην οποία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πιέσεις που, όπως κατήγγειλε, αντιμετώπισε ο θεσμός στην Ελλάδα.

«Θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στην περίοδο που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης και της ανάληψης της διακυβέρνησης από τον ίδιο το 2009.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα είχε αποφύγει να προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης της ΕΕ μαζί και τα μνημόνια, αν η Ευρώπη διέθετε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μια Λάουρα Κοβέσι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπανδρέου, ένας τέτοιος θεσμός, εφόσον διέθετε τις αναγκαίες αρμοδιότητες, θα μπορούσε να είχε αποκαλύψει «την κακοδιαχείριση και τη συγκάλυψη της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης» προτού αναλάβει την πρωθυπουργία.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η έγκαιρη αποκάλυψη αυτών των πρακτικών θα είχε επιβάλει τη λογοδοσία και θα είχε διασφαλίσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, πριν από το ξέσπασμα της κρίσης.

«Ο ελληνικός λαός δεν θα είχε πληρώσει τόσο ακριβά πρακτικές και αλήθειες που του έκρυψαν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Καρφιά» κατά της κυβέρνησης

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρές τις καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι για τις πιέσεις που δέχθηκαν η ίδια και οι συνεργάτες της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Η Λάουρα Κοβέσι έκανε τη δουλειά της. Η ίδια και οι συνεργάτες της εκπλήρωσαν την αποστολή τους παρά τις πολιτικές επιθέσεις, τον εκφοβισμό και τις προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας τους», αναφέρει, προσθέτοντας ότι όσα καταγγέλλει για την Ελλάδα απαιτούν σοβαρές απαντήσεις.

Στρέφοντας τα πυρά του στην κυβέρνηση, δηλώνει ότι «οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εμποδίσει τη λογοδοσία και να απαξιώσει όσους ερευνούν την κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων είναι καταδικαστέες».

Ο κ. Παπανδρέου υποστηρίζει επίσης ότι οι προσπάθειες αποπροσανατολισμού από την ουσία των ερευνών συνιστούν «απόπειρες συγκάλυψης», αντιπαραβάλλοντας την ανάγκη διαφάνειας και συνεργασίας με τη Δικαιοσύνη.

«Κάθε άνθρωπος δικαιούται το τεκμήριο της αθωότητας· καμία κυβέρνηση δεν δικαιούται να εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας», τονίζει.

«Κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός υπεράνω του νόμου»

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρέπει να προστατεύεται ακόμη και όταν οι έρευνές της ενοχλούν πρόσωπα με πολιτική ή οικονομική ισχύ.

«Κράτος δικαίου σημαίνει ότι κανείς δεν εξαιρείται: κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός, κανένας πλούσιος, κανένα συμφέρον με πολιτικές διασυνδέσεις», υπογραμμίζει.

Όπως σημειώνει, ο βαθύτερος σκοπός του κράτους δικαίου είναι η προστασία των πολιτών που έχουν τη μικρότερη δύναμη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους έντιμους αγρότες, στους εργαζομένους και στους κοινωνικά ευάλωτους.

Ο κ. Παπανδρέου επισημαίνει ότι το κράτος δικαίου δεν μπορεί να σταματά στα εθνικά σύνορα και ότι η εθνική κυριαρχία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως «ασπίδα ατιμωρησίας».

Έκκληση για στήριξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζει την ελπίδα ότι η νέα ηγεσία θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του θεσμού με την ίδια αποφασιστικότητα.

Ζητά να μην υπάρξει υποχώρηση απέναντι σε ισχυρά λόμπι, πολιτικές πιέσεις ή πελατειακά δίκτυα, ανεξάρτητα από την πολιτική τους προέλευση, υπογραμμίζοντας ότι καθήκον των εισαγγελικών αρχών είναι να ακολουθούν τα στοιχεία και να εφαρμόζουν τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις.

Παράλληλα, καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους απαραίτητους πόρους, τις αρμοδιότητες και την έμπρακτη θεσμική στήριξη.

«Η ανεξαρτησία στα χαρτιά δεν αρκεί, όταν ένας θεσμός αποδυναμώνεται από την υποχρηματοδότηση, τις καθυστερήσεις ή την παρεμπόδιση του έργου του», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι «οι ισχυροί οφείλουν να λογοδοτούν ενώπιον του νόμου» και ότι «οι πιο αδύναμοι πρέπει να μπορούν να στηρίζονται σε αυτόν», καλώντας την Ευρώπη να τηρήσει αυτή την υπόσχεση.

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