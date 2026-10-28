Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινδυνεύει να εξουδετερωθεί αθόρυβα επειδή κάνει τη δουλειά της» – Αιχμές για Ελλάδα και ΟΠΕΚΕΠΕ

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Η απερχόμενη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, προειδοποιεί ότι η υποχρηματοδότηση, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οι προσπάθειες περιορισμού των αρμοδιοτήτων της απειλούν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού θεσμού.

Σε συνέντευξή της στο POLITICO, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επταετούς θητείας της, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αντιμετωπίζει εμπόδια ακριβώς επειδή διερευνά υποθέσεις που αγγίζουν ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Υποχρηματοδότηση και υπονόμευση της ανεξαρτησίας

Η Κοβέσι ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να διαθέτει 230 Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, αλλά η χρηματοδότηση επαρκεί μόνο για 180.

Παράλληλα, κατήγγειλε καθυστερήσεις στην αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας της και ανεπαρκείς πόρους για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε:

Πολωνία: Υπηρετούν μόλις 15 από τους 24 εντεταλμένους εισαγγελείς που είχαν συμφωνηθεί.

Ουγγαρία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, σύμφωνα με την ίδια, τη μισή χρηματοδότηση από εκείνη που είχε ζητήσει η Εισαγγελία.

Η Κοβέσι προειδοποίησε ότι η υποστελέχωση, οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές περιπλοκές μπορούν σταδιακά να υπονομεύσουν την αξιοπιστία ενός ανεξάρτητου θεσμού.

Αιχμές για την Ελλάδα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθειες εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή την ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιμέρους διώξεις και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Υποστήριξε ότι οι επικρίσεις περί πολιτικών κινήτρων της Εισαγγελίας αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της αξιοπιστίας της και στην αποφυγή της ουσιαστικής συζήτησης για την υπόθεση.

Όπως τόνισε, η Εισαγγελία δεν μπορεί να αναστέλλει τη δράση της λόγω εκλογικών αναμετρήσεων. Αποστολή της είναι να διασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε πρόσωπα που φέρονται να τα αποσπούν με παράνομες πρακτικές.

Αναφορικά με την υπόθεση των 11 βουλευτών, για τους οποίους ζητήθηκε η άρση της ασυλίας, η Κοβέσι υπερασπίστηκε τη διαδικασία, διευκρινίζοντας ότι η άρση ασυλίας δεν συνιστά κρίση περί ενοχής, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

«Κανείς δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο»

Η απερχόμενη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας άσκησε κριτική και στη στάση ορισμένων αξιωματούχων των ευρωπαϊκών θεσμών, υποστηρίζοντας ότι στις Βρυξέλλες παρατηρείται ενίοτε η αντίληψη πως ορισμένα πρόσωπα βρίσκονται υπεράνω του νόμου και δεν υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εθνικές αρχές αναλαμβάνουν παράλληλες έρευνες για τα ίδια περιστατικά, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και περιορίζοντας τη δυνατότητά της να προχωρήσει.

Εθνική κυριαρχία και οργανωμένο έγκλημα

Απαντώντας στις αντιδράσεις περί περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας, η Κοβέσι υποστήριξε ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενισχύει την προστασία των πολιτών.

Όπως εξήγησε, οι εγκληματικές οργανώσεις δρουν πλέον διασυνοριακά και εκμεταλλεύονται τα κενά μεταξύ των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης.

Μάλιστα, χαρακτήρισε σχεδόν αδύνατη την αποχώρηση ενός κράτους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απαντώντας στις σχετικές δηλώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Το μήνυμα της αποχώρησής της

Στον απολογισμό της, η Κοβέσι υπογράμμισε ότι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει συμβάλει στην αύξηση του εντοπισμού εγκλημάτων, στην ενίσχυση των επιτυχημένων διώξεων και στην καλύτερη προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μελλοντική της πορεία θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα διατηρήσει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της, απέναντι στις πολιτικές πιέσεις και στα θεσμικά εμπόδια.

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