Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Πώς έγινε η τραγωδία, τουλάχιστον 68 νεκροί – Ανθρώπινο λάθος εν μέσω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας

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Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 80, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που συγκρούστηκαν κοντά στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Οι πρώτες έρευνες στρέφονται σε συνδυασμό τεχνικής βλάβης στο σύστημα ασφαλείας και πιθανού ανθρώπινου λάθους, καθώς εξετάζεται γιατί επετράπη σε τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, ενώ υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης και άλλος συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος στις γραμμές μπροστά του.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο συρμός της Iryo είχε ακινητοποιηθεί κοντά στο Τολέδο, έπειτα από εντολή της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών ADIF, εξαιτίας προβλήματος στη σηματοδότηση. Στη συνέχεια, το τρένο της Renfe συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία, με συνέπεια να εκτροχιαστούν βαγόνια και από τους δύο συρμούς. Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Την εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες περιέγραψε ο δήμαρχος του Λος Γέμπενες, Χεσούς Πέρες Μαρτίν, πόλης κοντά στο σημείο της σύγκρουσης. Μιλώντας στο RTVE, χαρακτήρισε την κατάσταση «φρικτή», κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά τραυματισμών. «Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

‼️Accidente tren



🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.



✔️ También se desplazan a la zona en este… pic.twitter.com/5UxspxBARH — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Τον τρόμο που επικράτησε στα βαγόνια την ώρα της σύγκρουσης μεταφέρουν οι επιζώντες, μέσα από μαρτυρίες τους στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μιγκέλ, ο οποίος ταξίδευε με συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τα τρένα, μίλησε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE για τον ήχο της σύγκρουσης και την εικόνα που αντίκρισε αμέσως μετά.

«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

Στο ίδιο μέσο, η Πατρίσια, επιβάτιδα που ανέφερε ότι είναι έγκυος, περιέγραψε τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε από το παράθυρο του τρένου: «Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη βοήθεια που δέχθηκε από τους συνεπιβάτες της για να εγκαταλείψει τον συρμό: «Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Σκηνές χάους περιέγραψε και η 17χρονη Εντουάρντα, η οποία επέβαινε σε έναν από τους συρμούς. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, ανέφερε ότι είδε ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα τρένα και άκουγε τραυματίες να φωνάζουν.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό», ανέφερε. «Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

Η νεαρή επιβάτιδα εξήγησε ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης την εκτίναξε προς τα εμπρός. Αρχικά, πίστεψε ότι το τρένο είχε σταματήσει απότομα, ωστόσο αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν αντίκρισε τραυματίες και της ζητήθηκε να βγει από το βαγόνι.

Τα αίτια της τραγωδίας – Το διπλό μοιραίο λάθος που εξετάζουν οι αρχές

Σε ανθρώπινο λάθος, που φέρεται να ακολούθησε σοβαρή βλάβη στο σύστημα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, αποδίδουν οι πρώτες έρευνες τη φονική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, παρουσιάζοντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του μέχρι στιγμής. Όπως δήλωσε, το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε αφού επετράπη σε τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης, λόγω ακινητοποιημένου συρμού στις γραμμές μπροστά του, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη, ο Όσκαρ Πουέντε εξήγησε ότι το κόκκινο σήμα ενεργοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης στις επικοινωνίες του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οδήγησε στην αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, στη συνέχεια ελήφθη η λανθασμένη απόφαση να επιτραπεί στο τρένο της Renfe να ξεκινήσει ξανά την πορεία του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανεξήγητη» επανέναρξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έπειτα από την τεχνική βλάβη του συστήματος ασφαλείας του δικτύου LZB.

«Είναι το κέντρο ελέγχου που, μέσω των χειριστών του, είναι αυτό που λαμβάνει την απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας, υπό συνθήκες που, από τη δική μας οπτική, είναι ανεξήγητες», δήλωσε ο Όσκαρ Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι είναι «συντετριμμένος» από την τραγωδία.

Σύμφωνα με την El País, το δυστύχημα φαίνεται να προκλήθηκε από συνδυασμό τεχνικής βλάβης και λανθασμένων εντολών από το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Το πρωί της Τετάρτης παρουσίασε βλάβη το αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας LZB, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν περίπου έξι τρένα στην περιοχή.

Οκτώ λεπτά αργότερα, η διαχείριση της κυκλοφορίας πέρασε σε χειροκίνητη λειτουργία και δόθηκε εντολή επανεκκίνησης των συρμών. Ωστόσο, το τρένο της Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένο, ενώ ελεγκτής φέρεται να έδωσε εντολή στο AVE, που βρισκόταν 25 χιλιόμετρα πίσω του, να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Όπως επισημαίνει η ισπανική εφημερίδα, σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ασφαλείας, το πρωτόκολλο προβλέπει κίνηση με μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιομέτρων την ώρα, ώστε οι μηχανοδηγοί να μπορούν να αντιδράσουν σε πιθανό εμπόδιο.

⚠️ PLATECAM ⚠️:



⏰ 28/10/2026 a las 09:15 horas. Toledo



📝 Activado el PLATECAM en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en Urda.



Más información: https://t.co/2P9t9rtJZp pic.twitter.com/b0b0OmaFxh — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) October 28, 2026

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ο ελεγκτής φέρεται να επέτρεψε στο AVE να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να του δώσει εντολή να σταματήσει, παρότι στις οθόνες του κέντρου ελέγχου εμφανιζόταν ο ακινητοποιημένος συρμός της Iryo.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο μηχανοδηγός του τρένου AVE δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα που να τον προειδοποιεί ότι υπάρχει άλλο τρένο μπροστά του, όταν τίθεται εκτός λειτουργίας το σύστημα ασφαλείας LZB. Επομένως, μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις οδηγίες που λαμβάνει από το κέντρο ελέγχου.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν «ανεξήγητη» την παράλειψη, σύμφωνα με την El País, καθώς όλες οι εντολές έχουν καταγραφεί ηχητικά και γραπτώς και έχουν ήδη εξεταστεί από τεχνικούς.

Η ακριβής ταχύτητα του AVE τη στιγμή της σύγκρουσης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo. Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας αμαξοστοιχίας.

Ο συρμός της Iryo μετέφερε περίπου 147 επιβάτες, ενώ στο άλλο τρένο επέβαιναν 397 άτομα. Οι δύο αμαξοστοιχίες εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.

Η εφημερίδα El País τοποθετεί χρονικά το δυστύχημα λίγο μετά τις 09:00 το πρωί, τοπική ώρα, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η σύγκρουση σημειώθηκε «στις 08:54» τοπική ώρα, δηλαδή στις 09:54 ώρα Ελλάδας, μεταξύ «δύο τρένων, ενός της Iryo και ενός της Renfe», κοντά στον σταθμό της Ούρντα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, κατά 51% θυγατρική των ιταλικών σιδηροδρόμων FS, ενώ η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας.

«Μιλάμε για 68 νεκρούς», σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και την καταγραφή των θυμάτων. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιχ, είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 64, εκ των οποίων 40 στο τρένο της Iryo και 24 σε εκείνο της Renfe.

«Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί κι άλλο», είχε προειδοποιήσει, προσθέτοντας: «Είναι τεράστιο, είναι ανείπωτο».

Νωρίτερα, είχε εξηγήσει ότι τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φτάσουν στα πιο «βαθιά» σημεία των βαγονιών, αναζητώντας επιζώντες. Παράλληλα, είχε διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τόσο ο ίδιος όσο και η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, η οποία μίλησε στην ισπανική τηλεόραση, είχαν δηλώσει ότι σε εκείνο το στάδιο δεν είχαν «καμία πληροφορία» σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Σκηνές χάους στον τόπο της τραγωδίας

Διασώστες στην Ισπανία ψάχνουν εξονυχιστικά στα συντρίμμια αναζητώντας θύματα, στον τόπο της τραγωδίας, όπου τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, στο δεύτερο κατά σειρά πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα φέτος.

Επιβάτες που απομακρύνθηκαν από τα τρένα περπατούσαν κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Ορισμένοι ήταν αιμόφυρτοι ή είχαν δεμένα τα τραύματά τους, ενώ άλλοι έσερναν τις βαλίτσες τους. Εθελοντές τούς προσέφεραν νερό, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχε σταλεί από γειτονικές πόλεις.

Εκατοντάδες ασθενοφόρα, νεκροφόρες και ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει δίπλα σε ένα τρένο, αρκετά βαγόνια του οποίου παρέμεναν πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Την ίδια στιγμή, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή, όπου είχαν καταλήξει τουλάχιστον τρία βαγόνια, πέφτοντας από το υπερυψωμένο τμήμα.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ομάδων διάσωσης και να επιτραπεί η απομάκρυνση των θυμάτων.

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Ισπανία και την Ευρώπη

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Δήλωσε «συγκλονισμένος» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη και τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν «στους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους».

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος μεταβαίνει στην Ούρντα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, δήλωσε, σε ανάρτησή του στο X, «συγκλονισμένος». Ο βασιλιάς Φελίπε έκανε λόγο για μια «φρικτή τραγωδία».

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄, μεταφέροντας «τα συλλυπητήρια, τη στήριξη και την αγάπη» του Βασιλικού Οίκου σε αυτή τη «σκληρή και τόσο δύσκολη» στιγμή.

El rey Felipe VI traslada sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Toledo: "Lamentar esta desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil"… pic.twitter.com/uUZPfeEgEK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

Τη διαθεσιμότητα της ΕΕ να στηρίξει τις ισπανικές αρχές μετά το δυστύχημα μετέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές Αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο. Η ίδια τόνισε ότι είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» για τα αίτια και τις συνθήκες της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Τη θλίψη τους εξέφρασαν με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. «Η πλήρης συμπαράστασή μου στον ισπανικό λαό αυτές τις ώρες πένθους», σημείωσε.

Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές. «Η Ευρώπη πενθεί σήμερα μαζί σας», πρόσθεσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας».

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό καθώς και στην κυβέρνηση της Ισπανίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο.

«Βαθιά θλίψη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης της Ισπανίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.

Deeply saddened by the tragic train accident near Toledo, Spain.



Our heartfelt condolences go out to the families of the victims, & we wish a swift recovery to all those injured.



At this difficult time, Greece stands in solidarity with the people & Government of Spain. pic.twitter.com/AFTFhuzsGz — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά – Η τραγωδία στο Ανταμούθ

Η νέα τραγωδία σημειώνεται λίγους μήνες μετά από άλλο δυστύχημα με τρένα υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Εκείνη η σύγκρουση είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο, κοντά στο Ανταμούθ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, όταν ένας συρμός εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε άλλη αμαξοστοιχία.

Το νέο τραγικό δυστύχημα ξυπνά μνήμες από την τραγωδία του Ανταμούθ, πάλι στην Ανδαλουσία, τον περασμένο Ιανουάριο: τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo είχε συγκρουστεί με τρένο της Renfe, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 46 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 150.

«Αυτή τη φορά, τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμη χειρότερα από την Ανταμούθ», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στην El País.

Η σύγκρουση στο Ανταμούθ, με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρντα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.

Διακοπή της κυκλοφορίας και πολιτικές εξελίξεις

Προς το παρόν, η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί» μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, της νότιας περιφέρειας της Ισπανίας, ανακοίνωσε η ADIF, η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών.

Από την πλευρά της, η Renfe, ένα τρένο της οποίας εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη και ενεπλάκη στο δυστύχημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται στη διαδικασία «συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να αξιολογήσει την έκταση του δυστυχήματος».

Η τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), του Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις προεκλογικές δραστηριότητές του έως την Πέμπτη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά), Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, δήλωσε στο X «πολύ ανήσυχος» για αυτήν τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τις ισπανικές αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η εντολή επανεκκίνησης της κυκλοφορίας, παρά την ενεργοποίηση του κόκκινου σηματοδότη και την ακινητοποίηση του συρμού της Iryo. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να αποσαφηνίσει τον ρόλο της τεχνικής βλάβης, τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το κέντρο ελέγχου και το κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

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