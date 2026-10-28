Σερβία: Σεσημασμένος τρομοκράτης ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον ανήλικο δράστη που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, μετά από επίθεση με δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σερβικού τηλεοπτικού δικτύου N1 από αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος είχε γεννηθεί στην περιοχή του Σάμπατς και είχε ήδη βαρύ ιστορικό. Τον Μάιο του 2026 είχε συλληφθεί στο Μόναχο της Γερμανίας ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, και στη συνέχεια απελάθηκε στη Σερβία τον Ιούλιο. Κατά την ανάκρισή του από τις γερμανικές υπηρεσίες, ο ίδιος είχε περιγράψει λεπτομερώς πώς ριζοσπαστικοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Οι γερμανικές αρχές τον εντόπισαν όταν ήρθε σε επαφή με άγνωστο άτομο και σχεδίαζε επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μόναχο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για το επίπεδο επιτήρησής του από τις σερβικές αρχές μετά την απέλασή του.

Το περιστατικό στο Βελιγράδι σημειώθηκε περίπου 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» και επιτέθηκε στον φρουρό, ο οποίος ανταπέδωσε τα πυρά με το υπηρεσιακό του όπλο και τον εξουδετέρωσε. Από την επίθεση, ο αστυνομικός που φρουρούσε την πρεσβεία υπέστη ελαφρά τραύματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, χαρακτήρισε το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση. «Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι κατά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε απόψε, τραυματίστηκε ελαφρά ένα μέλος της αστυνομίας που φρουρούσε την πρεσβεία του Ισραήλ και το οποίο εξουδετέρωσε τον δράστη», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Ντάτσιτς επιβεβαίωσε ότι οι σερβικές υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν τη δράση του νεαρού και ότι αποτελούσε υποστηρικτή του Ισλαμικού Κράτους. Μάλιστα, ο ανήλικος είχε αναρτήσει τη μαύρη σημαία και το σύμβολο του ISIS στο προφίλ του στο Instagram.

Σημειώνεται ότι η πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι είχε γίνει στόχος επίθεσης και τον Ιούνιο του 2024, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε σοβαρά με βαλλίστρα έναν χωροφύλακα, προτού πέσει και εκείνος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

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