Η προσδοκία και ο κίνδυνος με τη «μάχη νομιμότητας», ο άφωνος Αυγενάκης, οι Μαγιάτικες εκλογές του Άδωνι, οι νέοι εχθροί του Τσίπρα, ο Ζαμπάρας και ο Βαρεμένος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλημέρα σας

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτιμήσει τώρα εάν όντως αυτή η ιστορία με τη «νομιμότητα παντού» και την εξάρθρωση διαφόρων κυκλωμάτων διαφθοράς θα της αποφέρει και δημοσκοπικά κέρδη.

Δεν είναι εύκολη η απάντηση – αυτή θα τη δώσουν οι έρευνες κοινής γνώμης, το δίχως άλλο.

Βλέπετε, από τη μια μεριά φιλοτεχνείται η εικόνα μιας κυβέρνησης που πατάσσει το έγκλημα. Και από την άλλη αποκαλύπτεται μια Ελλάδα στην οποία κυριαρχεί η διαφθορά. Και μάλιστα με υποθέσεις που πολλοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί νωρίτερα, καθότι μιλάμε για μια κυβέρνηση οκτώ ετών, όχι για μια κυβέρνηση που ανέλαβε πριν από ένα ή δύο χρόνια.

Φυσικά, όταν εξαρθρώνεται ένα παράνομο κύκλωμα, είναι θετικό.

Αλλά όταν μια χώρα… «παράγει» υπερβολικά πολλά κυκλώματα, κάτι δεν πάει καλά…

Αυγενάκης alert

Στο μεταξύ, και ειδικά για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες και το κύκλωμα που λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ, με ευθύνη της διοίκησης Λιόλιου, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μη συνδεθεί αυτό το σκάνδαλο με δικές της παραλείψεις και ενέργειες.

Αυτό είναι ένα εγχείρημα και εύκολο και δύσκολο.

Εύκολο, διότι ουδείς μπορεί να συνδέσει ελαφρά τη καρδία την κυβέρνηση με τις ποινικές περιπέτειες του Λιόλιου – αλίμονο.

Και δύσκολο, διότι το ερώτημα πώς προέκυψε ο Λιόλιος στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και γιατί δρούσε ανεξέλεγκτα παραμένει αναπάντητο.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μιλήσει και να μας διαφωτίσει γιατί με δική του νομοθετική ρύθμιση διευκολύνθηκε ο Λιόλιος να αναλάβει την ομοσπονδία.

Αλλά ο Αυγενάκης σαν να έχει πιει το αμίλητο νερό τελευταία…

Ο Άδωνις έκλεισε τις εκλογές, αλλά ξέχασε να ενημερώσει το Μαξίμου

Κρατήστε την ημερομηνία: 16 Μαΐου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «μάλλον» τότε θα γίνουν οι εκλογές, μόνο που λίγο αργότερα ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να διευκρινίσει ότι ημερομηνία δεν έχει αποφασιστεί.

«Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κ. Γεωργιάδης», είπε με νόημα.

Μπορεί, λοιπόν, ο υπουργός Υγείας να βιάστηκε να ανοίξει το ημερολόγιο του Μαξίμου. Μπορεί πάλι και όχι.

Γιατί τέτοιες ημερομηνίες σπανίως πέφτουν εντελώς τυχαία στο τραπέζι από κορυφαίους υπουργούς.

Προς το παρόν, πάντως, ο Άδωνις έκλεισε τις εκλογές. Ο πρωθυπουργός απλώς δεν τις έχει ανακοινώσει ακόμη…

Τόσο σίγουροι για την αυτοδυναμία, που βρήκαν ήδη κυβερνητικό εταίρο

Ενδιαφέρουσα η βεβαιότητα του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η ΝΔ θα πετύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον, όμως, ότι στην ίδια συνέντευξη αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πως, αν χρειαστεί συνεργασία, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να κυβερνήσει η ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τόσο σίγουροι για την αυτοδυναμία, δηλαδή, ώστε έχουν ήδη βρει… εταίρο.

Μήπως, λοιπόν, αρχίζει σιγά σιγά η εξοικείωση του γαλάζιου ακροατηρίου με την επόμενη μέρα;

Γιατί άλλο τι γράφουν τα προεκλογικά συνθήματα και άλλο τι ψιθυρίζει η αριθμητική της κάλπης.

Ο Ζαμπάρας φεύγει, έρχεται ο Βαρεμένος

Με τον Μίλτο Ζαμπάρα να ανακοινώνει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, για να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, συνεχίζεται ο κύκλος των… «χαμένων βουλευτών» του ΣΥΡΙΖΑ του 2023.

Όσοι γνωρίζουν τον συμπαθή βουλευτή από την Αιτωλοακαρνανία και ξέρουν και πώς συμπεριφέρεται η κοινή γνώμη στον νομό, απορούν πώς άντεξε μέχρι τώρα και δεν παραιτήθηκε νωρίτερα.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο δεύτερος επιλαχών – καθότι ο πρώτος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, είναι ήδη στην ΕΛΑΣ – Γιώργος Βαρεμένος θα κρατήσει την έδρα.

Όχι μόνο επειδή είναι κλειστή η πόρτα του Τσίπρα γι’ αυτόν.

Αλλά και διότι δεν θα έχανε ποτέ την ευκαιρία να κρατήσει μια βουλευτική έδρα για να… προσφέρει στον λαό.

Για την ιστορία, ο Βαρεμένος πήγε στη Νέα Αριστερά, αλλά πολλοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Κουμουνδούρου και να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

«Γραμμή ειρήνης» με ΠΑΣΟΚ από Τσίπρα

Αυστηρή εντολή έχει δοθεί από τον Αλέξη Τσίπρα και τους επιτελείς του προς τα στελέχη της ΕΛΑΣ να μη διαπληκτίζονται ούτε να επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ.

Αυτή τη φορά η γραμμή είναι περισσότερο σαφής από ποτέ, καθώς εκτιμήθηκε – και μάλλον μετρήθηκε – ότι η αντιπαράθεση με το Κίνημα κάνει ζημιά.

Όχι μόνο αποπροσανατολίζει από τον κύριο στόχο, που είναι η κυβέρνηση, αλλά φανατίζει και συσπειρώνει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα.

Η γραμμή αυτή ισχύει υποτίθεται από τον Αύγουστο, αλλά οι θερμόαιμοι της ΕΛΑΣ χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να την καταλάβουν…

Μοντέλο… ΕΛΑΣ

Το μοντέλο του Αλέξη Τσίπρα με τη μία εκπρόσωπο Τύπου και τους πολλούς αναπληρωτές ζήλεψαν και στην Πειραιώς, φαίνεται.

Έτσι, αιφνιδιαστικά χθες, η ΝΔ ανακοίνωσε όχι έναν, ούτε δύο, αλλά… τέσσερις αναπληρωτές εκπροσώπους της Αλεξάνδρας Σδούκου. Κατά τα πρότυπα της ΕΛΑΣ με τη Θεώνη Κουφονικολάου, δηλαδή.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ανέλαβαν καθήκοντα στον δρόμο προς τις εκλογές η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, η επίσης δικηγόρος Πώλα Δαμιανού, ο Οδυσσέας Νασιμπιάν – δικηγόρος κι αυτός – και ο πολιτικός επιστήμονας Χρήστος Λαγκαδιανός.

Πάντως, με βάση την εμπειρία της ΕΛΑΣ, οι πολλοί εκπρόσωποι παράγουν περισσότερα… λάθη απ’ όσα μπορεί να δικαιολογήσει ένα κόμμα…

Ο εχθρός του εχθρού μου…

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ξορκίζουν κάθε σενάριο συνεργασίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι τόσο αθώα.

Άλλωστε, δεν χρειάζεται να κατέβουν μαζί στις εκλογές για να ανακαλύψουν ότι έχουν έναν κοινό εχθρό: τον Αλέξη Τσίπρα.

Και για τους δύο, πλέον, το ζήτημα είναι σχεδόν υπαρξιακό.

Το ΠΑΣΟΚ φοβάται ότι ο Τσίπρας θα του κόψει τον δρόμο προς την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά, ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ η απειλή είναι ακόμη μεγαλύτερη: να του πάρει ό,τι απέμεινε από τον πολιτικό του χώρο.

Οπότε, μην εκπλαγείτε αν το επόμενο διάστημα δούμε περίεργες συμπτώσεις σε επιθέσεις, επιχειρήματα και αιχμές κατά Τσίπρα.

Ο εχθρός του εχθρού μου μπορεί να μην είναι φίλος μου. Μπορεί όμως να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος…

Τα Εμιράτα ανοίγουν νέο μέτωπο επενδύσεων στην ελληνική αγορά ενέργειας

Δεν περιορίζονται στην εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή οι φιλοδοξίες της Masdar στην Ελλάδα. Η χθεσινή ανακοίνωση για την απόκτηση του φωτοβολταϊκού έργου «Ενιπέας», ισχύος 560 MW, και η συμφωνία διερεύνησης συνεργασίας με την Khazna για την ηλεκτροδότηση data centers συνολικής ισχύος 600 MW δείχνουν ότι οι Εμιρατινοί σχεδιάζουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σύνδεση των επενδύσεων στις ΑΠΕ με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, έναν τομέα στον οποίο η χώρα φιλοδοξεί να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια. Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτομέρεια: η συνεργασία για τα data centers βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του μνημονίου κατανόησης και όχι της οριστικής επενδυτικής απόφασης. Συνεπώς, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση δεν είναι μόνο να ανακοινώνονται επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων, αλλά να εξασφαλίζονται οι υποδομές και οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους

Οι ξένοι επενδυτές μετρούν πλέον και το πολιτικό ρίσκο

Μέχρι πρόσφατα, οι ξένοι επενδυτές εστίαζαν κυρίως στις αποδόσεις των τραπεζών, στις προοπτικές της οικονομίας και στις επιχειρηματικές συμφωνίες. Πλέον, όμως, στις συζητήσεις μπαίνει όλο και περισσότερο ο πολιτικός παράγοντας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εκλογές του 2027 και στις δυνατότητες σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Το ερώτημα που αρχίζει να απασχολεί τις αγορές δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά και αν θα εξασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής πολιτικής. Και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, ωστόσο οι επενδυτές συνηθίζουν να προεξοφλούν τις εξελίξεις. Κάτι που ασφαλώς δεν περνά απαρατήρητο ούτε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ήρθε η ώρα τον κεντρικών τραπεζών για επιτόκια και πληθωρισμό

Μέρες κεντρικών τραπεζών είναι η αυριανή και η μεθαυριανή καθώς αναμένεται να κάνουν ανακοινώσεις σχετικά με επιτόκια και πληθωρισμό.

Αν και δεν βλέπουμε να προχωρούν σε κινήσεις αύξησης των επιτοκίων, ούτε η ΕΚΤ ούτε και η FED, υπάρχουν πιέσεις για μέτρα «ανακούφισης» των ομολόγων, λογικά μέσω προγράμματος επαναγοράς τους.

Αρχίζει και δείχνει εμφανή σημάδια κόπωσης η οικοδομή;

Αν και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση για τη χρονική περίοδο Αυγούστου 2025 έως Ιουλίου 2026, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αν δούμε τον Ιούλιο 2026 ξεχωριστά, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά 24,9%, με τις άδειες να περιορίζονται κατά 8,7%.

Κατά τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.846 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 611.393 τ.μ. επιφάνειας και 2.628.922 κυβικά μέτρα όγκου.

Δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, παρατηρήθηκε μείωση 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών και μείωση 15,6% στην επιφάνεια.

Διαβάστε επίσης:

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

«Νομιμότητα παντού» λόγω Αυγενάκη-Λιόλιου, «ασπίδα» Σαμαρά σε… Γεραπετρίτη, γκρίνια για Αγαπηδάκη, αποστάσεις από Λοβέρδο, το κόλλημα Καμμένου και η Φώφη που ενώνει

Η προσγείωση από Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Λιβύη, το δίλημμα Σαμαρά με Δένδια, το ρημαδιό Αυγενάκη στο μπάσκετ και το τρίποντο Πιερρακάκη – Βρούτση