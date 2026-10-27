«Χωριάτικο»: Το στρατηγείο του Γιαννακόπουλου στον Κηφισό – Οι εταιρείες, το λογιστικό κέντρο και οι οφειλές εκατομμυρίων

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Στο επίκεντρο της έρευνας για το επιχειρηματικό δίκτυο που φέρεται να συνδεόταν με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και το «Χωριάτικο» βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, λειτουργούσε ένας μηχανισμός διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των εταιρειών, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο λογιστικό γραφείο και στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο 433 επιχειρηματικών οντοτήτων, με δραστηριότητες που εκτείνονταν από την αρτοποιία και την εστίαση έως τα νυχτερινά κέντρα, τα καταστήματα strip show και την εκμετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και τη Ρόδο.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο δίκτυο φέρεται να υπήρχε διακριτός καταμερισμός αρμοδιοτήτων, με συγκεκριμένα πρόσωπα να αναλαμβάνουν τη διοίκηση, τις λογιστικές εργασίες, τις εταιρικές μεταβολές και τις επαφές με δημόσιες υπηρεσίες.

Το κτίριο στον Κηφισό και το ιδιαίτερο γραφείο του Γιαννακόπουλου

Ως κεντρικό σημείο επιχειρησιακού και οικονομικού συντονισμού περιγράφεται στη δικογραφία ένα διώροφο κτιριακό συγκρότημα άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι.

Στον πρώτο όροφο υπήρχε, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ιδιαίτερο γραφείο που χρησιμοποιούσε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ στο ισόγειο και σε άλλους χώρους στεγάζονταν εταιρείες που φέρονται να συνδέονταν με τον ίδιο κύκλο προσώπων.

Το κτίριο δεν αποτελούσε απλώς χώρο εγκατάστασης επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκεί πραγματοποιούνταν διοικητικές εργασίες και συνεννοήσεις που αφορούσαν τη λειτουργία των εταιρειών, τις μισθώσεις ακινήτων, τη διαχείριση προσωπικού και τις οικονομικές συναλλαγές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εταιρικές μεταβολές που καταγράφηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν μαζικές λύσεις μισθώσεων και εκκαθαρίσεις εταιρειών που στεγάζονταν στο κτίριο ή συνδέονταν με τις δραστηριότητες του δικτύου.

Οι αρχές εξετάζουν τις συγκεκριμένες κινήσεις σε συνάρτηση με την εξέλιξη της έρευνας, καθώς εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης των εταιρικών σχημάτων.

Ο λογιστικός μηχανισμός και οι εταιρικές μεταβολές

Κομβική θέση στην υπόθεση έχει το λογιστικό γραφείο με έδρα την οδό Χέυδεν στην Αθήνα και υποκατάστημα στη λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το γραφείο φέρεται να διεκπεραίωνε τη σύσταση και τη λύση εταιρειών, τις αλλαγές διαχειριστών, τις μεταβολές στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και τις μισθωτικές διαδικασίες και τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Επικεφαλής του λογιστικού μηχανισμού φέρεται να ήταν πρόσωπο με τα αρχικά Π. Α., με τη συμμετοχή των δύο θυγατέρων του και ομάδας λογιστών και υπαλλήλων.

Η λειτουργία του γραφείου εξετάζεται σε συνδυασμό με το μοντέλο διαδοχικής δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών που περιγράφεται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τις αρχές, όταν μια επιχείρηση συσσώρευε οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η δραστηριότητά της μπορούσε να συνεχιστεί μέσω άλλου νομικού προσώπου.

Με αυτόν τον τρόπο, η εμπορική λειτουργία φέρεται να διατηρούνταν, ενώ οι οφειλές παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες.

Η 47χρονη συνεργάτιδα που φέρεται να συντόνιζε κρίσιμες υποθέσεις

Σημαντική θέση στην οργανωτική δομή που περιγράφεται στη δικογραφία αποδίδεται σε 47χρονη συνεργάτιδα του Γιαννακόπουλου, η οποία φέρεται να ανήκε στον στενό πυρήνα των προσώπων που συμμετείχαν στη λειτουργία του κεντρικού γραφείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα είχε ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και αναλάμβανε τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν τις εταιρείες του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, επικοινωνούσε με δικηγόρους και λογιστές, ενώ φέρεται να μεριμνούσε για τον προγραμματισμό συναντήσεων με προϊσταμένους δημόσιων υπηρεσιών.

Ο ρόλος της εξετάζεται ως μέρος του ευρύτερου μηχανισμού συντονισμού των επιχειρήσεων και διευθέτησης ζητημάτων που προέκυπταν κατά τη λειτουργία τους.

Ένα από τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στην αστυνομική αναφορά αφορά τηλεφωνική επικοινωνία αστυνομικού με σύνδεση που χρησιμοποιούσε ο Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκείνος φέρεται να συστήθηκε ως «Ζώης» και να παρέπεμψε τον αστυνομικό στη συγκεκριμένη συνεργάτιδα, προκειμένου να τον φέρει σε επαφή μαζί του.

Το περιστατικό εξετάζεται στο πλαίσιο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί για τη χρήση διαφορετικών ονομάτων και τηλεφωνικών συνδέσεων από τον επιχειρηματία.

Οι εταιρείες με κοινές διευθύνσεις και οι παρένθετοι διαχειριστές

Η αστυνομική έρευνα εντόπισε περισσότερες από 340 αλληλοσυνδεόμενες εταιρείες, ενώ οι επιχειρηματικές οντότητες που φέρονται να λειτουργούσαν ή να ελέγχονταν από το δίκτυο ανέρχονταν συνολικά σε 433.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους, αλλά, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά: συχνές αλλαγές διαχειριστών, μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και επαναλαμβανόμενη χρήση συγκεκριμένων διευθύνσεων ως έδρας ή υποκαταστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ ο πραγματικός έλεγχος των επιχειρήσεων φέρεται να ασκούνταν από άλλα πρόσωπα.

Η δικογραφία αναφέρεται σε περισσότερους από 100 φερόμενους ως «αχυρανθρώπους», καθώς και σε 13 πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν υπήρξαν ποτέ και έξι αποβιώσαντες που εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούν μέρος της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διαχωριζόταν η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα από την τυπική εταιρική ευθύνη.

Οι οφειλές των 95,5 εκατ. ευρώ και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης

Το οικονομικό σκέλος της δικογραφίας αποτυπώνει το μέγεθος της υπόθεσης. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026, οι βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς προσαυξήσεις, ανέρχονται σε περίπου 76,96 εκατ. ευρώ.

Με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, οι συνολικές απαιτήσεις φτάνουν τα 95,56 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι επιχειρήσεων στην Αττική, στη Μύκονο και στη Ρόδο για την περίοδο 2020-2025 ανέδειξαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών άνω των 30,5 εκατ. ευρώ και μη απόδοσης φορολογητέων εκροών άνω των 43,2 εκατ. ευρώ.

Για τις ανάγκες της οικονομικής έρευνας εξετάστηκαν κινήσεις τουλάχιστον 520 τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι συνδέονταν με περισσότερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι αρχές διερευνούν επίσης τη χρήση λογαριασμών και συστημάτων πληρωμών του εξωτερικού, καθώς και τη διαδρομή κεφαλαίων που φέρονται να διοχετεύθηκαν σε αγορές ακινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία για τους επιμέρους ρόλους των εμπλεκομένων αξιολογούνται στο πλαίσιο της δικογραφίας. Οι αναφορές αφορούν αποδιδόμενες πράξεις και εκτιμήσεις των αρχών και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

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