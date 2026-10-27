Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη και Λιόλιο: Το στοίχημα για την προεδρία της ΕΟΚ και η απόδοση του 2,20 – «Βάλε και το σπίτι σου τότε…»

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Νέα δεδομένα για τις σχέσεις του Γιώργου Μαυραγάνη με τον Βαγγέλη Λιόλιο έρχονται στο προσκήνιο μέσα από το υπόμνημα που κατέθεσε ο διαιτητής Φώτης Καλογερόπουλος ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται όσα φέρεται να του είχε μεταφέρει ο Μαυραγάνης σχετικά με τις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) το 2021, αλλά και με παλαιότερες στοιχηματικές του δραστηριότητες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπόμνημα, ο Μαυραγάνης είχε εκμυστηρευτεί στον Καλογερόπουλο ότι είχε ποντάρει στην εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, εξασφαλίζοντας, όπως φέρεται να υποστήριξε, σημαντικό κέρδος χάρη στην υψηλή απόδοση του στοιχήματος.

Παράλληλα, στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνονται αναφορές για το παρελθόν του Μαυραγάνη στον χώρο των στοιχηματικών εταιρειών, καθώς και για τη φερόμενη βοήθεια που έλαβε από τον Λιόλιο προκειμένου να διευθετήσει εκκρεμότητες σχετικές με το στοίχημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το απόσπασμα του υπομνήματος που αφορά την εκλογική αναμέτρηση του 2021 στην ΕΟΚ. Όπως περιγράφει ο Φώτης Καλογερόπουλος, στις 9 Φεβρουαρίου 2021 έστειλε στον Γιώργο Μαυραγάνη στιγμιότυπο οθόνης με τη στοιχηματική απόδοση για την εκλογή του Λιόλιου.

Στο συγκεκριμένο σημείο της κατάθεσής του, ο διαιτητής αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στις 9 Φεβρουαρίου του 2021 του στέλνω (σ.σ. του Γιώργου Μαυραγάνη) ένα screenshot με την στοιχηματική απόδοση να βρει ο Λιόλιος πρόεδρος… Είχε πέσει στο 1.25 και όταν είχαμε βρεθεί και μου είχε πει το πλάνο του πριν μήνες, μου είχε πει ότι το έπαιξε στο στοίχημα με απόδοση 2.20».

Με βάση την περιγραφή του μάρτυρα, ο Μαυραγάνης φέρεται να είχε τοποθετήσει το στοίχημά του αρκετούς μήνες νωρίτερα, όταν η απόδοση ήταν 2,20, ενώ στη συνέχεια αυτή είχε υποχωρήσει στο 1,25.

Ο Καλογερόπουλος μεταφέρει, μάλιστα, την αντίδραση του Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να τον παρότρυνε να ποντάρει και ο ίδιος, εκφράζοντας μεγάλη βεβαιότητα για την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα:

«Bάλε και το σπίτι σου τότε… Ήταν τόσο σίγουρος… Και μου απαντάει με σαρκαστικό ύφος: “-Εμ…, ότι δεν άκουσα τότε και θα είχα βγάλει λεφτά όπως αυτός…».

Η συγκεκριμένη αναφορά, σύμφωνα με την κατάθεση συνδέεται με την πεποίθηση που φέρεται να εξέφραζε ο Μαυραγάνης για την επικράτηση του Λιόλιου στις εκλογές της Ομοσπονδίας.

«Ο Λιόλιος με βοήθησε να κλείσω εκκρεμότητες με τα στοιχήματα»

Ένα ακόμη σημείο που ξεχωρίζει στο υπόμνημα του Φώτη Καλογερόπουλου αφορά τις πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, του είχε μεταφέρει ο Μαυραγάνης για την επαγγελματική του δραστηριότητα στο παρελθόν.

Ειδικότερα, ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Μαυραγάνης τού είχε πει πως είχε υπάρξει ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρείας, την οποία στη συνέχεια έκλεισε. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο τελευταίος φέρεται να περιέγραψε και τη σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, αποδίδοντάς του σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων που αντιμετώπιζε.

Ο Καλογερόπουλος περιγράφει τη συζήτησή τους ως εξής:

«Εκεί λοιπόν κάτσαμε αρκετή ώρα και μου εξήγησε το όραμά του για τον Ιωνικό ΝΦ, ότι θέλει να τον πάει Α1 και μου εξήγησε την σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Μου είπε ότι έχουν έρθει πολύ κοντά, ότι έκλεισε την στοιχηματική εταιρεία που είχε κι ότι ο Λιόλιος του άλλαξε τη ζωή. Τον βοήθησε να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες που είχε με τα στοιχήματα κι ότι πλέον θα είναι δίπλα του. Μου ζήτησε λοιπόν να είμαστε κοντά κι ότι θα βοηθήσουμε όλοι δίπλα σ΄ έναν ισχυρό άντρα».

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην κατάθεση, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις στοιχηματικές δραστηριότητες. Ο Μαυραγάνης φέρεται να μίλησε και για τα σχέδιά του για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, εκφράζοντας την επιθυμία να οδηγήσει την ομάδα στην Α1.

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας, περιέγραψε τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον Λιόλιο και εξέφρασε την πρόθεσή του να βρίσκεται στο πλευρό του.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν όσα αποδίδει ο Καλογερόπουλος στον Μαυραγάνη μέσα από το υπόμνημά του και δεν συνιστούν, από μόνες τους, ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Οι εκλογές της ΕΟΚ και η βεβαιότητα για την επικράτηση Λιόλιου

Στο υπόμνημα, που αποκάλυψε το ieidiseis.gr, περιγράφεται, επίσης, η επικοινωνία που είχε ο Φώτης Καλογερόπουλος με τον Γιώργο Μαυραγάνη στις 6 Μαρτίου 2021, μετά τον ορισμό του ως διαιτητή στην αναμέτρηση ΑΕΚ – Μεσολόγγι.

Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, η επαγγελματική αυτή εξέλιξη τον χαροποίησε και αποτέλεσε αφορμή για να επικοινωνήσει με τον Μαυραγάνη, να τον ευχαριστήσει και να συναντηθούν για καφέ.

Κατά την περιγραφή του, στη συνάντηση ο Μαυραγάνης εμφανιζόταν βέβαιος ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές της Ομοσπονδίας, ενώ φέρεται να του είχε πει ότι η σχέση τους θα μπορούσε να τον ωφελήσει και στο μέλλον.

Ο Καλογερόπουλος μεταφέρει τα λεγόμενά του ως εξής:

«Ήμουν πολύ χαρούμενος, τον πήρα, τον ευχαρίστησα, πήγα ήπιαμε καφέ και μου είπε ότι νιώθει πολύ δυνατός, ότι ο Λιόλιος θα βγει σίγουρα και ότι θα με βοηθήσει πολύ… Ο Λιόλιος ξέρει ότι όπου μπορώ βοηθάω και δεν θα με ξεχάσει την επόμενη μέρα… Το μόνο που τον τρέλαινε ήταν ότι ο Βασιλακόπουλος με διάφορα τρικ πήγαινε τις εκλογές πιο πίσω κι ότι δεν γίνονταν οι εκλογές γρήγορα για να πάρει τα πράγματα στα χέρια του…»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η αναβολή των εκλογών αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης και στις επόμενες επικοινωνίες τους. Ο Καλογερόπουλος αναφέρει ότι, όταν η εκλογική διαδικασία μετατέθηκε εκ νέου, επικοινώνησε με τον Μαυραγάνη για να τον ρωτήσει πότε εκτιμούσε ότι θα πραγματοποιούνταν.

Ο διάλογος που παρατίθεται στο υπόμνημα είναι ενδεικτικός της βεβαιότητας που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, εξέφραζε ο Μαυραγάνης:

«-Πάμε για Μάη ή αργότερα;

Και μου απαντάει:

-Νωρίτερα… Στα έλεγα…»

Ο Καλογερόπουλος συνδέει την απάντηση με όσα, όπως αναφέρει, είχε ακούσει στην προηγούμενη συνάντησή τους για την επικείμενη επικράτηση του Λιόλιου.

Στη συνέχεια, περιγράφει την ανταλλαγή μηνυμάτων τους:

«-Έχει φάει πολύ πόλεμο ρε φίλε…

Και μου απαντάει:

Τους γλεντάει κανονικά».

Οι συγκεκριμένες αναφορές σκιαγραφούν, σύμφωνα με την κατάθεση, την εικόνα που φέρεται να είχε ο Μαυραγάνης για την έκβαση της εκλογικής μάχης και για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΟΚ.

Η αναμέτρηση Προμηθέας – Λαύριο και οι αναφορές για τον στοιχηματισμό

Το υπόμνημα του Φώτη Καλογερόπουλου περιλαμβάνει, τέλος, αναφορά σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε πριν από την αναμέτρηση Προμηθέας – Λαύριο, στις 7 Δεκεμβρίου 2019.

Όπως υποστηρίζει ο διαιτητής, περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Γιώργος Μαυραγάνης τον επισκέφθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεση, του μίλησε για την επιθυμητή εξέλιξη της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο και του ανέφερε ότι θα ακολουθούσαν οδηγίες κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας.

Ο Καλογερόπουλος περιγράφει το περιστατικό ως εξής:

«… Μου λέει ότι θέλουμε να κερδίζει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο θα μου στείλει οδηγίες. Του είπα οκ και μόλις έφυγε από το δωμάτιο, αφού έκατσε 3 λεπτά μόνο για να μου το πει αυτό, του έστειλα να πει κάτι στον μεγάλο (Λιόλιο) ότι εγώ βάζω πλάτη. Το παιχνίδι στο ημίχρονο ήταν 46-29 υπέρ του Προμηθέα. Στις 18:34, ενώ είχε ημίχρονο ο αγώνας, μου έστειλε:

-Λαύριο τώρα είμαστε… Ok;

Και του απαντάω Ok».

Στη συνέχεια, ο διαιτητής αναφέρεται στην εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου, σημειώνοντας ότι ο τότε προπονητής του Προμηθέα, Μάκης Γιατράς, χρησιμοποίησε τέσσερις νεαρούς παίκτες από την ακαδημία της ομάδας. Όπως υποστηρίζει, η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διαφορά στο σκορ.

Ο Προμηθέας επικράτησε τελικά με 77-66, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στους 11 πόντους. Σύμφωνα με τον Καλογερόπουλο, ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή τον λόγο για την ένταση που επικρατούσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«κι έτσι η διαφορά άρχισε να πέφτει… Το παιχνίδι τελείωσε 77-66 κι εγώ δεν είχα καταλάβει γιατί υπήρχε ένταση… Μετά στ΄ αποδυτήρια άκουσα ότι ο Γιώργος είχε παίξει στοίχημα να έρθει νίκη του Προμηθέα κάτω από 10 πόντους και με τους 11 που ήρθε είχε χάσει τον στοιχηματισμό του. Μετά το ματς ήταν φανερά εκνευρισμένος και δεν του μίλησα κι έφυγα…».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Μαυραγάνης είχε στοιχηματίσει σε νίκη του Προμηθέα με διαφορά μικρότερη των 10 πόντων. Το τελικό αποτέλεσμα, με διαφορά 11 πόντων, φέρεται να είχε ως συνέπεια την απώλεια του στοιχήματος.

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