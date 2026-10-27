FT: Συμφωνίες της Ρωσίας με αμερικανικές πετρελαϊκές στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία – Πιθανά projects ύψους 14 δισ.

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Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συζητούν μια πιθανή επιστροφή αμερικανικών εταιρειών στην ρωσική αγορά πετρελαίου στο πλαίσιο ευρύτερων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο έχουν υπονοήσει ότι μετά το τέλος του πολέμου, μια κοινή επιχείρηση στην οποία θα συμμετέχουν αμερικανικές και ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούσε να επαναληφθεί στα ανοικτά των ακτών της Σαχαλίνης, ενός νησιού στην Άπω Ανατολή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Συζητούσαν επίσης για τη συμμετοχή των αμερικανικών μεγάλων εταιρειών σε ένα σχέδιο για την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, πρόσθεσαν.

Οι πιθανές συμφωνίες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ να τερματίσουν την ολοκληρωτική εισβολή του Πούτιν, η οποία βρίσκεται τώρα στο πέμπτο έτος της, προσφέροντας κίνητρα για να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανέφεραν τα άτομα. Σε μια επακόλουθη επίσκεψη στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, ο Γουίτκοφ έγραψε «Επιχειρηματικές Συμφωνίες» στο σημειωματάριό του, μεταξύ άλλων σημειώσεων, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την ομάδα τύπου του Κρεμλίνου.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους FT: «Οι εκπρόσωποι του Προέδρου Τραμπ έχουν συζητήσει οικονομικές προτάσεις και με τις δύο πλευρές του πολέμου — συμπεριλαμβανομένου ενός μεταπολεμικού οικονομικού πλαισίου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών ανάπτυξης και επενδύσεων για την Ουκρανία, καθώς και πιθανών ευκαιριών για μεταπολεμική οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία».

«Οι οικονομικές συμφωνίες θα συμπεριληφθούν και θα υπόκεινται σε ένα ολοκληρωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο που θα σταματήσει τις δολοφονίες σε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο· τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Μόσχα θεωρεί τις επιχειρηματικές συμφωνίες ως κίνητρα για τον Τραμπ να ομαλοποιήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία πριν από το τέλος του πολέμου, δήλωσαν δύο από τα άτομα. Το Κρεμλίνο δεν έχει κρύψει την προθυμία του να επαναλάβει την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ακόμη και καθώς συνεχίζει να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.

Πολλές από τις συμφωνίες που συζητούνται αντιμετωπίζουν μεγάλες αντιξοότητες λόγω της αδιαλλαξίας του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου και της επιφυλακτικότητας των αμερικανικών εταιρειών σχετικά με την επανείσοδο στη ρωσική αγορά.

Η ExxonMobil, η μόνη αμερικανική εταιρεία που συμμετείχε στο τεράστιο έργο Sakhalin-1, δήλωσε πέρυσι ότι βρισκόταν σε συνομιλίες με τη Ρωσία σχετικά με την αποζημίωση για την αποζημίωση του 30% του μεριδίου της, αλλά δεν είχε σχέδια να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στη χώρα. Δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επανέναρξη της πρόσβασης των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στον ρωσικό εναέριο χώρο για διαμετακόμιση και υπερπτήσεις, κάτι που θα μείωνε σημαντικά το κόστος των καυσίμων. Μια άλλη πρόταση προτείνει την επανέναρξη της συνεργασίας των αμερικανικών εταιρειών με τη Ρωσία για την παραγωγή και την προμήθεια τιτανίου, ενός κρίσιμου εξαρτήματος στα πολιτικά αεροσκάφη.

Η Boeing είχε προηγουμένως μια ρωσική κοινοπραξία τιτανίου, αλλά ανέστειλε τη συμφωνία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και έκτοτε έχει διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της για το μέταλλο, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ιδέες, μεταξύ πολλών που συζητούνται από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους χωρίς άμεση συμμετοχή της Ουκρανίας ή της Ευρώπης, θα σηματοδοτούσαν μια δραματική μετατόπιση στη σχέση της Μόσχας με τη Δύση μετά από χρόνια απομόνωσης. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου πριν προχωρήσει η πλήρης οικονομική αποκατάσταση.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, παύοντας τις νέες κυρώσεις στις εξαγωγές ενέργειας της Μόσχας και πιέζοντας την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα διυλιστήρια της Ρωσίας.

Οι τρέχουσες συζητήσεις βασίζονται σε προτάσεις που συζήτησαν ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, ειδικό οικονομικό απεσταλμένο του Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνομιλιών για ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους. Ο Ντμιτρίεφ εκτίμησε την αξία των πιθανών έργων στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο.

Αυτή η προσπάθεια τελικά σταμάτησε λίγο αργότερα, καθώς η Ουκρανία αντιστάθηκε στις ρωσικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις ως προϋπόθεση για τις συνομιλίες.

«Το σχέδιο του Ντμίτριεφ περίμενε μέχρι να παγώσει ο πόλεμος, αλλά ο χρόνος τρέχει και ο πόλεμος δεν σταματά, οπότε έχουν πάρει την απόφαση να προχωρήσουν τώρα», δήλωσε ένα άτομο που ενημερώθηκε για τις επιχειρηματικές συμφωνίες.

Παρόλο που ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι θα μετριάσει τη σκληρή διαπραγματευτική του θέση, οι ΗΠΑ ελπίζουν να σημειώσουν πρόοδο προς μια πιθανή συμφωνία στις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι τον επόμενο μήνα, τις πρώτες από τον Φεβρουάριο.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Οι ΗΠΑ έχουν προηγουμένως συνδέσει τις μελλοντικές εγγυήσεις για την Ουκρανία με εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά έκτοτε έχουν δηλώσει ότι δεν θα πιέσουν το Κίεβο να παραδώσει γη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν επίσης συζητήσει την πιθανή πώληση διεθνών περιουσιακών στοιχείων της πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil σε επενδυτές που συνδέονται με τον Λευκό Οίκο· ένα προτεινόμενο έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα με τη συμμετοχή της ρωσικής Novatek· και επανέναρξη της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω των εναπομεινάντων αγωγών Nord Stream, οι οποίοι καταστράφηκαν όλοι εκτός από έναν σε βομβαρδισμό το 2022.

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο συζήτησαν επίσης μια ευρύτερη συμφωνία για τη χαλάρωση των κυρώσεων στα λιπάσματα καλίου και την εξαγωγή τους μέσω λιμένων της Βαλτικής — μια κίνηση που θα απαιτούσε από την ΕΕ να άρει τις κυρώσεις.

Μια άλλη πιθανή ιδέα θα ήταν η μεταφορά της διαχείρισης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Ουκρανία σε μια αμερικανική οντότητα που θα μοιραζόταν την ενέργεια μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι αντιτίθενται στη χαλάρωση οποιωνδήποτε κυρώσεων ή στη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών με τη Ρωσία πριν από το τέλος του πολέμου. Έχουν τονίσει ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντα της ΕΕ δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς την έγκριση της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και χρόνια να ενθαρρύνουν την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια. Η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε την αναβίωση του αγωγού Nord Stream 2.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό ότι οι οικονομικές συμφωνίες ήταν αρκετές για να πείσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν πρόκειται για χρήματα», είπαν. «Πρόκειται για ταπείνωση και έλεγχο».

Οι προηγούμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να οδηγήσουν τη Ρωσία προς μια ειρηνευτική συμφωνία βρήκαν μικρή απήχηση στον Πούτιν, δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Η διαπραγματευτική ομάδα σχεδίασε γνήσιες προσφορές για να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την παράνοια του Πούτιν», είπε το άτομο. «Καμία από αυτές δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα».

«Δεν μπορώ να δω καμία από αυτές να έχει διαρκή επαφή με τον πραγματικό κόσμο», δήλωσε ο Τζέφρι Πάιατ, πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακούς πόρους στην κυβέρνηση Μπάιντεν, ο οποίος εξέφρασε σκεπτικισμό ότι οποιαδήποτε μεγάλη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία θα ήταν πρόθυμη να επιστρέψει στη Ρωσία στο τρέχον κλίμα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ένας εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

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