Για σουτζουκάκια στη «Διάβαση» ο Μητσοτάκης με τον Τασούλα μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για σουτζακάκια στη «Διάβαση» κατέληξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας και της υπουργού Πολιτισμού τα αποκαλυπτήρια του νέου φωτισμού Λευκού Πύργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την τελετή επισκέφτηκαν το γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης. Μαθαίνουμε ότι το μενού εκτός από τα σουτζουκάκια, που είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, περιλάμβανε και χοιρινό γύρο.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης για εκλογές: «40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε – Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο»

Τσιμουδιά από Αυγενάκη για τον εκλεκτό του τον Λιόλιο

Όταν η Ακρίτα θυμήθηκε τον Φλαμπουράρη