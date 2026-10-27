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27.10.2026 22:02

Για σουτζουκάκια στη «Διάβαση» ο Μητσοτάκης με τον Τασούλα μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου 

27.10.2026 22:02
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Για σουτζακάκια στη «Διάβαση» κατέληξαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας και της υπουργού Πολιτισμού τα αποκαλυπτήρια του νέου φωτισμού Λευκού Πύργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την τελετή επισκέφτηκαν το γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης. Μαθαίνουμε ότι το μενού εκτός από τα σουτζουκάκια, που είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, περιλάμβανε και χοιρινό γύρο. 

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 22:17
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Για σουτζουκάκια στη «Διάβαση» ο Μητσοτάκης με τον Τασούλα μετά τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου 

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