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27.10.2026 23:10

28η Οκτωβρίου: Σε ποιες περιοχές ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας

27.10.2026 23:10
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Σε ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας οδηγούν οι προβλέψεις για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, οι ακυρώσεις αφορούν τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τη Μαγνησία, τις Βόρειες Σποράδες, τη Χαλκίδα, το Αλιβέρι και την Κύμη, καθώς και τον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην Αττική.

Ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων στις Κυκλάδες

Η ενεργοποίηση του «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οδήγησε στη ματαίωση των παρελάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, λόγω του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε να μη πραγματοποιηθεί το σκέλος των παρελάσεων στο οποίο θα συμμετείχαν μαθητές σχολείων, σύλλογοι, οργανώσεις και σωματεία, εξαιτίας της σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Άγιος Δημήτριος: Ακυρώνεται η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Τη ματαίωση της προγραμματισμένης παρέλασης για την εθνική επέτειο ανακοίνωσε και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένονται στην Αττική.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου: «Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

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