Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών

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Την ανάγκη να αποκτήσουν οι γυναίκες ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες, αλλά και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί προστασίας τους από τη σεξουαλική και έμφυλη βία, ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την προεδρία του στην ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια καθίστανται αδύνατες, όταν το ήμισυ του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις συγκρούσεις απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε ο υπουργός, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να μετατρέψει τις δεσμεύσεις της σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών.

«Πιο επίκαιρο από ποτέ» το Ψήφισμα 1325

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στάθηκε στην παρακαταθήκη του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι παραμένει «σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ».

Όπως εξήγησε, οι συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τις γυναίκες, την ώρα που σε αρκετές περιοχές του κόσμου τα δικαιώματά τους περιορίζονται. Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και την ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην ακαδημαϊκή του πορεία, σημειώνοντας ότι αφιέρωσε σημαντικό μέρος της 25ετούς σταδιοδρομίας του στη μελέτη των πολιτικών ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

«Οι κοινωνίες δεν μπορούν να επιβιώσουν και να ακμάσουν, χωρίς την αποτελεσματική προστασία των γυναικών και την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

📍New York, #UN HQ🇺🇳



Statement by 🇬🇷 FM George Gerapetritis ahead of the #UNSC open debate on Women, Peace and Security, a key priority of Greece’s term on the Security Council.@GRUN_NY #GreeceUNSC #GreeceMFA #WPS



Read the full statement 📄: https://t.co/VFELG3yhMf pic.twitter.com/wC7XhrFb19 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 27, 2026

Λογοδοσία και κυρώσεις για τη σεξουαλική και έμφυλη βία

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών, την οποία χαρακτήρισε ύψιστη προτεραιότητα.

Επισήμανε ότι η πραγματική ισότητα παραμένει ανέφικτη όσο εκατομμύρια γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις παραπάνω πράξεις και ζητούμε τη λογοδοσία των δραστών», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι μηχανισμοί κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των Επιτροπών Κυρώσεων του ΟΗΕ, ζητώντας «η σεξουαλική και έμφυλη βία να περιλαμβάνεται ως αυτοτελές κριτήριο καταχώρισης σε όλα τα καθεστώτα κυρώσεων».

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την υποστήριξη των θυμάτων και των επιζωσών, με διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Διευκρίνισε ότι κάθε παρέμβαση οφείλει να έχει στο επίκεντρο τις επιζώσες, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προσωπική ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους.

Συμμετοχή τουλάχιστον κατά ένα τρίτο στις ειρηνευτικές διαδικασίες

Αναφερόμενος στον ρόλο των γυναικών στις συγκρούσεις, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν μόνο πληθυσμιακή ομάδα που υφίσταται τις συνέπειές τους, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της ειρήνης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ειρηνευτικές συμφωνίες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής και μεγαλύτερη διάρκεια όταν οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ζήτησε, επίσης, να εξασφαλιστεί επαρκής, προβλέψιμη και βιώσιμη χρηματοδότηση τόσο για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην οικοδόμηση της ειρήνης όσο και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν πρέπει να εξαντλείται στην αριθμητική εκπροσώπηση.

«Η συμμετοχή αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και να μην περιορίζεται στην τυπική εκπλήρωση ποσοστώσεων», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταδίκασε τις πρακτικές εκφοβισμού και δυσφήμησης που στρέφονται κατά γυναικών με δημόσια παρουσία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές, είτε εκδηλώνονται στον φυσικό είτε στον ψηφιακό χώρο, «δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».

Οι ελληνικές πρωτοβουλίες για την ισότητα και την ειρήνη

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, ο κ. Γεραπετρίτης επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της χώρας στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στα Ετήσια Σχέδια Δράσης όλων των υπουργείων, με στόχο η σχετική διάσταση να λαμβάνεται υπόψη σε ολόκληρο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως εξήγησε, η ελληνική προσέγγιση προβλέπει την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου τόσο στον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών όσο και στους προϋπολογισμούς της κεντρικής κυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποσκοπεί στη δικαιότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που εξακολουθούν να περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή.

Σε διεθνές επίπεδο, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη σύνδεση των διαμεσολαβητικών πρωτοβουλιών υψηλού επιπέδου με τις πραγματικές εμπειρίες και ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών, νέων, θρησκευτικών ηγετών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Παράλληλα, η χώρα στηρίζει την ανάπτυξη των οργανωτικών και τεχνικών δυνατοτήτων των τοπικών οργανώσεων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά πρωτοβουλίες ειρήνης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.

Οι νέοι κίνδυνοι από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στις αναδυόμενες μορφές έμφυλης βίας που διευκολύνονται από την τεχνολογία, καθώς και στη διάδοση επιβλαβών αφηγημάτων που υπονομεύουν τη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο διάλογο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Συνέδεσε την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων με την ανάγκη καταπολέμησης της ατιμωρησίας για θηριωδίες και εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών.

«Η εφαρμογή της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια κατά την επόμενη εικοσιπενταετία συμπίπτει με την εποχή της ψηφιακής επανάστασης», επισήμανε.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η διεθνής κοινότητα έχει συλλογική ευθύνη να εξασφαλίσει σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια τα αναγκαία εφόδια, επαρκή προστασία και ουσιαστική δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους.

Οι αναφορές σε Γκουτέρες και UN Women

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη βαθιά εκτίμηση της Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για τη συμβολή του στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και για την προσήλωσή του στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτη του ΟΗΕ.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε την ελληνική υποστήριξη στην αποστολή της UN Women, της οντότητας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Ευχαρίστησε, τέλος, την εκτελεστική διευθύντρια της UN Women, Σίμα Μπαχούς, και την εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, Ταμάνα Ζαριάμπ Παριάνι, για τις παρεμβάσεις τους στη συνεδρίαση.

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