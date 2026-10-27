Βουλή: Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός

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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός. Η σχετική επιστολή παραίτησης κατατέθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τέσσερις ημέρες από όταν ο κ. Καλαματιανός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή στο οποίο είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή του να συμπορευτεί με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην επιστολή παραίτησής του, ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας.

Ο κ. Καλαματιανός είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Προτού εκλεγεί βουλευτής διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2017-2018) και Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2015-2016).

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