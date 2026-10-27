search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 13:32

Βουλή: Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός

27.10.2026 13:32
kalamatianos_1001_1460-820_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός. Η σχετική επιστολή παραίτησης κατατέθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τέσσερις ημέρες από όταν ο κ. Καλαματιανός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή στο οποίο είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή του να συμπορευτεί με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην επιστολή παραίτησής του, ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας.

Ο κ. Καλαματιανός είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Προτού εκλεγεί βουλευτής διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2017-2018) και Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2015-2016).

Διαβάστε επίσης

Πιερρακάκης από Δράμα: Η πραγματική εθνική διεκδίκηση κρίνεται στο αποτέλεσμα, στη διαπραγμάτευση και στην επιμονή

Μαρινάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο και Καραμανλή: Δεν είπε ότι πρόκειται για «εθνική ήττα», προφανώς είναι δυσαρέστη εξέλιξη

Μαξίμου: Μουρμούρες στη ΝΔ, ασυντόνιστες κινήσεις και πίεση από Καραμανλή – Σαμαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia asynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι όπως… Τεχεράνη: Η γαλλική κυβέρνηση έθεσε θέμα μπλοκαρίσματος των social media εν μέσω διαμαρτυριών

foto Agapidaki synantisi K.Y Agion Anargyron
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων

DBC Corporate Advisory Logo Horizontal
ADVERTORIAL

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

old_tv_set
MEDIA

Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

image001
ADVERTORIAL

«Τα κραγιοναρισμένα χείλη» της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη: Από Παρασκευή 30/10 στο θέατρο «Μικρός Κεραμεικός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

kal_tu
ΚΑΛΧΑΣ

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

bekiris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπεκίρης: Βαριά σκιά στο Μαξίμου από την αποχώρησή του - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:21
gallia asynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι όπως… Τεχεράνη: Η γαλλική κυβέρνηση έθεσε θέμα μπλοκαρίσματος των social media εν μέσω διαμαρτυριών

foto Agapidaki synantisi K.Y Agion Anargyron
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων

DBC Corporate Advisory Logo Horizontal
ADVERTORIAL

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

1 / 3