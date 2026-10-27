Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

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Καλημέρα σας

Μάλλον πρέπει να ξαναδεί τα αντανακλαστικά του το κυβερνητικό επιτελείο. Η υπόθεση με τον Μιχάλη Μπεκίρη γιγαντώθηκε χωρίς λόγο και μόνο επειδή δεν υπήρξε άμεση αντίδραση. Αφού είσαι… εθελοντής, ή μένεις και δικαιολογείς τον ρόλο σου – που προφανώς δεν μπορούσες να τον δικαιολογήσεις – ή φεύγεις αμέσως. Χωρίς χρονοτριβές, χωρίς μουρμούρες και άλλα περίεργα που μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αν νομίζουν στην κυβέρνηση ότι η αντιπολίτευση θα τους χαριστεί ή ότι, επειδή δεν υπάρχει και κάποια… ρωμαλέα αντιπολίτευση να επιβάλει ατζέντα, κάνουν λάθος. Ενόψει εκλογών καμία ευκαιρία δεν θα πάει χαμένη. Ένθεν κακείθεν.

Η γραμμή Καραμανλή

Οι βουλευτές της ΝΔ (Συρίγος, Καλογερόπουλος) που έσπευσαν στην εκδήλωση όπου μιλούσε ο Κώστας Καραμανλής για τα εθνικά έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς.

Δεν είναι ο φόβος ότι μπορεί να φύγουν και να πάνε στον Αντώνη Σαμαρά – αυτό θεωρείται απίθανο.

Είναι όμως το κλίμα που δημιουργείται, καθώς ο Καραμανλής «κατέβασε γραμμή» στα εθνικά και ιδίως στο θέμα του καλωδίου – αυτό καίει την κυβέρνηση αυτή την ώρα.

Διότι, εάν περάσει η άποψη Καραμανλή και την υιοθετήσουν και γαλάζιοι βουλευτές, ότι δεν πρέπει καν να ενημερωθεί η Τουρκία – δεν μιλάμε για αίτημα παροχής άδειας βέβαια, αλλά για απλή ενημέρωση –, τότε τα περιθώρια στενεύουν.

Η κυρίαρχη άποψη στην κυβέρνηση είναι ότι ενημέρωση μπορεί να γίνει – από την εταιρεία του έργου –, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάμε άδεια.

Να το πω απλά: Αν δεν γίνει ούτε ενημέρωση, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βγουν τουρκικά πολεμικά πλοία στη ρότα του ερευνητικού που έχει αναλάβει το έργο. Κι αν βγουν πολεμικά, τότε ή πάμε ξανά πίσω ή πάμε σε πόλεμο. Πόλεμο δεν το συζητάμε, άρα πάμε πίσω.

Με την ενημέρωση ίσως αποφευχθεί η εμφάνιση. Και έτσι να προχωρήσει το έργο.

Αλλά, εάν επιβληθεί η γραμμή Καραμανλή, τότε μπρος φουρτούνα και πίσω θάλασσα…

Ο απρόθυμος Μεϊμαράκης

Στην αρχή ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης δεν πήγε στα γενέθλια της ΝΔ.

Μετά, όταν τον προσκάλεσε ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου, άργησε μερικές μέρες να πάει – αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν… καιγόταν να τρέξει στη συνάντηση.

Και προχθές πήγε στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο να ακούσει τον Καραμανλή, δίπλα στον… Σαμαρά.

Την ίδια ώρα, η Πειραιώς θέλει (ή φαντασιώνεται) τον Μεϊμαράκη στην ειδική ομάδα κρούσης για την αντιμετώπιση του Σαμαρά. Να τρέξει δηλαδή ανά την Ελλάδα να «μαζεύει» όσα στελέχη της ΝΔ θέλουν να πάνε στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν ξέρω, ούτε παίρνω όρκο και βεβαιότητα δεν έχω καμία, αλλά αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Οι διαθέσεις και τα μηνύματα του Βαγγέλη από τη μια και τα σχέδια της ηγεσίας της ΝΔ από την άλλη. Πείτε μου αν έχω άδικο…

Ο μη βιαστικός Σαμαράς

Στο μεταξύ, μοιάζει να επιβεβαιώνεται το σενάριο που λέει ότι ο Σαμαράς θα το κάνει την… τελευταία στιγμή το κόμμα.

Δεν θέλει να δώσει στόχο στις στοχευμένες επιθέσεις της ΝΔ, δεν ενδιαφέρεται να μετρηθεί ως κόμμα από τώρα και, πάντως, τη δουλειά του την κάνει κι έτσι: Διατυπώνει θέσεις και κριτική προς την κυβέρνηση όποτε και όπως θέλει, κρατάει τον κόσμο του «ζεστό» με τις επαφές που έχει καθημερινά – φουλ οι μηχανές, μου λένε – και περιμένει την κατάλληλη ώρα.

Οι εκδοχές είναι δύο: Ή θα περιμένει όντως λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, εκεί πέρα την άνοιξη, ή μπορεί να κάνει την κίνηση ακριβώς πριν από τις γιορτές, για να είναι θέμα συζήτησης στα τραπέζια το νέο κόμμα. Αυτή είναι η εικόνα από το σαμαρέικο.

Από την άλλη, κάποιοι γαλάζιοι λένε ότι το ξανασκέφτεται και ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τα δημοσκοπικά ευρήματα.

Έχω μία αίσθηση, όμως, ότι ισχύει το πρώτο. Όχι το δεύτερο.

Ούτε καφές με κόκκαλα

Έχω όλη την καλή διάθεση να πιστέψω τον φίλο μου τον Κώστα Τσουκαλά και τους Πασόκους που λένε ότι δεν τρέχει κάτι με τον ΣΥΡΙΖΑ και πως δεν υπάρχει θέμα επαφών με την Κουμουνδούρου για κοινή κάθοδο, συνεργασίες και πάει λέγοντας. Θα ήταν άλλωστε περίεργο, διότι, εάν δεν κάνω λάθος, η Χαριλάου ομνύει στην… αυτονομία και όλα αυτά τα περήφανα, αγέρωχα και τελικώς ηττοπαθή βέβαια, που λέει το ΠΑΣΟΚ.

Αλλά, επειδή όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν καφέ που είχαν, τυχαία λέει, στο Φίλιον ο Τσουκαλάς, ο Μελίδης και ο Ζανιάς, έχω μία απορία:

Αφού ήταν τόσο αθώος ο καφές, γιατί χρειάστηκαν τρεις ημέρες και δύο κόμματα για να εξηγήσουν τι δεν συζήτησαν;

Τώρα σκέφτηκαν το αυτοδιοίκητο;

Ωραίοι είναι στην κυβέρνηση. Το 2021, που ήθελαν να διώξουν από την ΕΟΚ τον Γιώργο Βασιλακόπουλο επειδή πολύ απλά δεν τους άρεσε, δεν… κόλλησαν στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών. Έκαναν έναν νόμο στο πι και φι – ή στο γόνατο, για να ακριβολογούμε, καθότι στη συνέχεια κρίθηκε αντισυνταγματικός – και άλλαξαν την ηγεσία σε μία νύχτα.

Τώρα, που έχει καταβαραθρωθεί η αξιοπιστία της Ομοσπονδίας και το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση του – περίγελος στην Ευρώπη έχουμε γίνει –, ο Γιάννης Βρούτσης το πάει με το σεις και με το σας.

Και δεν χρειάζεται καν νόμος ή ρύθμιση για να βρεθεί λύση και να κοπεί ο γόρδιος δεσμός.

Μία αυστηρή «σύσταση» στους νεοδημοκράτες της διοίκησης της ΕΟΚ αρκεί για να υπάρξει ο αναγκαίος αριθμός παραιτήσεων, ώστε να αναλάβει διοίκηση Πρωτοδικείου.

Διότι, αν αφήσουν τον… άνθρωπο του στοιχηματζή Μαυραγάνη – δεξί χέρι του Λιόλιου – να κάνει τις εκλογές, όχι άκρη δεν θα βρεθεί, αλλά θα βουλιάξει στην ανυποληψία η Ομοσπονδία.

Έμπιστος του Μαυραγάνη είναι ο Ντίνος Σβερκούνος, γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, έτσι για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.

Τα Εμιράτα ανοίγουν νέο μέτωπο επενδύσεων στην ελληνική αγορά ενέργειας

Δεν περιορίζονται στην εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή οι φιλοδοξίες της Masdar στην Ελλάδα. Η χθεσινή ανακοίνωση για την απόκτηση του φωτοβολταϊκού έργου «Ενιπέας», ισχύος 560 MW, και η συμφωνία διερεύνησης συνεργασίας με την Khazna για την ηλεκτροδότηση data centers συνολικής ισχύος 600 MW δείχνουν ότι οι Εμιρατινοί σχεδιάζουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σύνδεση των επενδύσεων στις ΑΠΕ με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, έναν τομέα στον οποίο η χώρα φιλοδοξεί να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια.

Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτομέρεια: η συνεργασία για τα data centers βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του μνημονίου κατανόησης και όχι της οριστικής επενδυτικής απόφασης. Συνεπώς, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση δεν είναι μόνο να ανακοινώνονται επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων, αλλά να εξασφαλίζονται οι υποδομές και οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους.

Οι ξένοι επενδυτές μετρούν πλέον και το πολιτικό ρίσκο

Μέχρι πρόσφατα, οι ξένοι επενδυτές εστίαζαν κυρίως στις αποδόσεις των τραπεζών, στις προοπτικές της οικονομίας και στις επιχειρηματικές συμφωνίες. Πλέον, όμως, στις συζητήσεις μπαίνει όλο και περισσότερο ο πολιτικός παράγοντας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εκλογές του 2027 και στις δυνατότητες σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.

Το ερώτημα που αρχίζει να απασχολεί τις αγορές δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά και αν θα εξασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής πολιτικής. Και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, ωστόσο οι επενδυτές συνηθίζουν να προεξοφλούν τις εξελίξεις.

Κάτι που ασφαλώς δεν περνά απαρατήρητο ούτε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Lamda: Το λάθος που παραδέχτηκε ο Αθανασίου σε σχέση με το Ελληνικό

Μία μικρή «μπηχτή» για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες πέταξε ο απερχόμενος CEO της Lamda Development Οδ. Αθανασίου στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση της αποχώρησης του από την ηγεσία της εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια ενός μίνι απολογισμού για τα πεπραγμένα της θητείας του στο Ελληνικό, αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις που υπήρξαν αλλά και τις αυξήσεις στο κόστος του προϋπολογισμού του έργου. Ανάμεσα στις αιτίες των καθυστερήσεων ανέφερε τις διάφορες κρίσεις που προέκυψαν από το 2020 και μετά όπως του Covid, των πολέμων, τα προβλήματα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού, αλλά και στο γεγονός ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες σήμερα δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο που ήταν παλαιότερα. Μάλιστα ένα από τα λάθη που παραδέχτηκε ότι έκανε ήταν ότι δεν επέμεινε περισσότερο ώστε να δημιουργηθεί νωρίτερα η κατασκευαστική μονάδα της Lamda.

Φουντώνουν οι φήμες και για άλλες αλυσίδες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών

Μετά τον ορυμαγδό των αποκαλύψεων των τελευταίων ημερών για τις φορολογικές απάτες από ελληνικές αλυσίδες του κλάδου εστίασης που φέρονται να ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, έχουν φουντώσει οι φήμες ότι έρχονται και άλλες αποκαλύψεις από το ελληνικό FBI που αφορούν σε επίσης πασίγνωστες αλυσίδες από «συγγενικούς» τομείς με αυτές που ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αν ισχύουν τα ονόματα που ακούγονται από διάφορες κατευθύνσεις, δεν θα μειωθούν μόνο οι επιλογές μας στο φαγητό, αλλά και στα (μη αλκοολούχα) ποτά και τα…ροφήματα.

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