«Νομιμότητα παντού» λόγω Αυγενάκη-Λιόλιου, «ασπίδα» Σαμαρά σε… Γεραπετρίτη, γκρίνια για Αγαπηδάκη, αποστάσεις από Λοβέρδο, το κόλλημα Καμμένου και η Φώφη που ενώνει

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Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.

Η κυβέρνηση έχει μία ευκαιρία, με το ξήλωμα μίας συν δύο μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής και επιβολής της νομιμότητας σε μία χώρα που δοκιμάζεται και ταλανίζεται από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς κάθε πλευρά.

Οι δύο είναι οι πιο «απλές», τρόπον τινά: τα «κεράσματα» της Pizza Fan και τα… φουρνίσματα του «Χωριάτικου». Τρομακτική φοροδιαφυγή και απάτη για… Όσκαρ. Αλλά ως εδώ.

Και η τρίτη, η πιο περίπλοκη, που αφορά όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά και το πώς δουλεύει όλος ο αθλητισμός, είναι αυτή η δυσώδης υπόθεση με τα στημένα ματς, ακόμη και μαθητικών διοργανώσεων, τους χρηματισμούς διαιτητών, τις ποδηγετήσεις σωματείων, τους παράνομους στοιχηματισμούς.

Ευκαιρία, λοιπόν, για την κυβέρνηση, παρότι μία σοβαρή πολιτική ευθύνη την έχει ο Λευτέρης Αυγενάκης, με όσα έκανε ως υφυπουργός Αθλητισμού στο συγκεκριμένο πεδίο, να στείλει μήνυμα για «νομιμότητα παντού».

Αλήθεια, για εκείνον τον νόμο του 2020, που έθετε ηλικιακό όριο στις υποψηφιότητες για την προεδρία αθλητικών ομοσπονδιών, εφαρμόστηκε στην περίπτωση της ΕΟΚ και μας προέκυψε ο Λιόλιος, αλλά καταργήθηκε ως αντισυνταγματικός το 2024, θα απολογηθεί ο Αυγενάκης; Ή… σφύριγμα ήταν και πάει;

Ο ελιγμός του Λιόλιου

Δεν έπιασε ο ελιγμός του Λιόλιου με την παραίτηση από την προεδρία της ΕΟΚ μέσα στο γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να αποφύγει την προφυλάκιση. Ο ανακριτής μάλλον την περίμενε αυτή την κίνηση εντυπωσιασμού – απεγνωσμένη, προφανώς – και έτσι δεν… τσίμπησε.

Το κρίσιμο τώρα είναι να παραιτήσει ο Γιάννης Βρούτσης και όλη την ομάδα Λιόλιου, που ως «διοικητικό συμβούλιο» της Ομοσπονδίας έχει διασύρει το ελληνικό μπάσκετ με τις υποθέσεις διαφθοράς, στημένων αγώνων – ακόμη και μαθητικών! –, διαιτητικών οργίων, στοιχηματισμού και πάει λέγοντας.

Διότι δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κανονικός άνθρωπος που να εμπιστεύεται αυτή τη διοίκηση, η οποία ήταν δημιούργημα του Λιόλιου, για να συνεχίσει να διοικεί το μπάσκετ.

Τον… έσωσε ο Σαμαράς;

Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη υπάρχει σοβαρό θέμα στην κυβέρνηση – αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι. Και το θέμα το έχει το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, που δέχεται τους αιφνιδιασμούς τον έναν μετά τον άλλο σε μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς άλλη εικόνα τούς μεταφέρει ο Γεραπετρίτης και άλλη προκύπτει στην πραγματικότητα.

Βέβαια, θέμα απομάκρυνσης δεν μπορούσε να υπάρχει, διότι θα ήταν σαν ομολογία αποτυχίας και μάλιστα οικτρής.

Αλλά πλέον, με την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στον υπουργό Εξωτερικών, το Μαξίμου είναι σχεδόν αναγκασμένο να υποστηρίξει ολόθερμα τον Γεραπετρίτη.

Απλώς το ζητούμενο είναι πώς θα προφυλαχθεί από νέες δυσάρεστες εκπλήξεις και αρνητικές εξελίξεις.

Γαλάζιες γκρίνιες στα δυτικά για Αγαπηδάκη

Μεγάλη μουρμούρα και ατέλειωτη γκρίνια στο παρασκήνιο έχει ξεσπάσει στη Δυτική Αθήνα μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών και πολιτικών παραγόντων – πλην του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που δεν έχει κανέναν λόγο να ανακατευτεί.

Η γκρίνια αφορά τις κινήσεις της Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία θα είναι υποψήφια με τη ΝΔ στη συγκεκριμένη περιφέρεια και κάνει ό,τι μπορεί ως αναπληρώτρια υπουργός Υγείας για να κερδίσει ψήφους.

Αυτή η κινητικότητα, λοιπόν, δεν αρέσει σε πολλούς, για προφανείς λόγους. Βέβαια, κάθε υπουργός αξιοποιεί τις δυνατότητες της θέσης του για να εκλεγεί ή να επανεκλεγεί. Αλλά η συγκεκριμένη, λένε όσοι μουρμουράνε, χρησιμοποιεί προκλητικά και με πολύ προσωποκεντρικό – φαυλοκρατικό εννοούν – τρόπο τα ατού που της δίνει το υπουργείο.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν και το ξέσπασμα-μήνυμα του Δημήτρη Καλογερόπουλου, με την περίφημη φράση «τον ήπιαμε» που είπε για το τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Απόσταση από τον Ανδρέα

Αν στα δυτικά έχουμε γκρίνιες, στα νότια – μιλάμε πάντα για τις γαλάζιες κουΐντες – έχουμε μία πιο… απρόβλεπτη και περίεργη κατάσταση. Οι περισσότεροι από τους νυν βουλευτές αποφεύγουν με τρόπο να (πολυ)εμφανίζονται με τον Ανδρέα Λοβέρδο σε κομματικές εκδηλώσεις, όταν καταλαβαίνουν ότι το κοινό είναι κάπως… σκληρό και δεν… αντέχει άλλο «ΠΑΣΟΚ» και «πασόκους» τελευταίας εσοδείας. Αλλά και για να μην του δώσουν πρόσβαση σε αυτό το κοινό!

Πηγή που παρακολουθεί επισταμένως τα γαλάζια τεκταινόμενα στην περιφέρεια παρατήρησε ότι σε μία πρόσφατη εκδήλωση επιστρατεύτηκε ο Άγγελος Συρίγος από την… Α’ Αθήνας για να πλαισιώσει τον Λοβέρδο.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι αρκετές μετρήσεις δίνουν στον Λοβέρδο πολύ καλή σειρά εκλογιμότητας. Ίσως αυτή η… απειλή να είναι και ένας λόγος που κάποιοι δεν θέλουν να του δώσουν αέρα, καθότι πολύ απλά θα φάει μία θέση από τις μετρημένες που θα έχει η ΝΔ στον Νότιο Τομέα.

Ο Καμμένος και το… κόλλημα με τον Σαμαρά

Τελικά ο Πάνος Καμμένος έχει αποκτήσει ένα περίεργο πολιτικό… κόλλημα με τον Αντώνη Σαμαρά. Δήλωσε πάλι ότι, εάν ο πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα, θα επιστρέψει και ο ίδιος στην ενεργό πολιτική για να τον «μπλοκάρει».

Και γεννάται μια απορία: τόσο ετερόφωτη έχει γίνει πλέον η πολιτική παρουσία του πρώην προέδρου των ΑΝΕΛ; Περιμένει, δηλαδή, να αποφασίσει ο Σαμαράς τι θα κάνει, για να αποφασίσει και εκείνος αν θα επιστρέψει;

Εκτός κι αν συμβαίνει κάτι απλούστερο. Ο Καμμένος θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει βρει ακόμη ούτε τον χώρο ούτε την κατάλληλη αφορμή. Και ο παλιός του αντίπαλος τού προσφέρει ένα βολικό αφήγημα επιστροφής: «επιστρέφω για να σταματήσω τον Σαμαρά».

Παλιά ιστορία και ίσως χρήσιμη…

Η Φώφη εξακολουθεί να τους ενώνει

Πέρασαν πέντε χρόνια και η Φώφη Γεννηματά εξακολουθεί να καταφέρνει κάτι που δυσκολεύει πολύ το σημερινό ΠΑΣΟΚ: να τους ενώνει.

Στο μνημόσυνό της βρέθηκαν μαζί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και πολλά ακόμη στελέχη διαφορετικών γενεών και πολιτικών διαδρομών.

Και για λίγη ώρα, τουλάχιστον, οι διαφωνίες, οι προσωπικές στρατηγικές και οι διαφορετικές απόψεις για το πού πρέπει να πάει η παράταξη έμειναν στην άκρη. Η Φώφη τούς έφερε πάλι όλους στο ίδιο κάδρο, όπως προσπάθησε πολλές φορές να κάνει και όταν ήταν εδώ.

Συγκινητική εικόνα, αλλά και λίγο πικρή. Γιατί η Γεννηματά εξακολουθεί να ενώνει τους ΠΑΣΟΚους, παρότι εκείνοι δεν δείχνουν πάντοτε την ίδια προθυμία να… ενωθούν.

Ελληνικό: Η αποχώρηση Αθανασίου και τα μηνύματα

Η αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου από την ηγεσία της Lamda Development κάθε άλλο παρά μια συνηθισμένη διοικητική αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί. Το Ελληνικό, η μεγαλύτερη επένδυση αστικής ανάπλασης στη χώρα, βρίσκεται αντιμέτωπο με καθυστερήσεις, κατασκευαστικές δυσκολίες και ανοιχτές εκκρεμότητες που δοκιμάζουν τις αντοχές του εγχειρήματος. Και όταν αλλάζει ο επικεφαλής ενός τόσο μεγάλου project, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: χρειάζονται διαφορετικοί ρυθμοί και, κυρίως, αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επιλογές της νέας διοίκησης, αλλά και στο κατά πόσο μπορεί να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος. Γιατί οι εντυπωσιακές μακέτες και οι μεγάλες εξαγγελίες έχουν τη σημασία τους, αλλά στο τέλος εκείνο που μετράει είναι τα χρονοδιαγράμματα. Και στο Ελληνικό ο χρόνος έχει αρχίσει να κοστίζει ακριβά.

ACS: Τα 296 εκατομμύρια και το δίλημμα

Μια απόφαση της γερμανικής GLS μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον επιχειρηματικό χάρτη των ταχυμεταφορών, αλλά και τις επόμενες κινήσεις του ομίλου Quest. Μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι Γερμανοί καλούνται να αποφασίσουν εάν θα ενεργοποιήσουν το δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου 80% της ACS, καταβάλλοντας τουλάχιστον 296 εκατ. ευρώ. Έχοντας ήδη αποκτήσει το 20%, κρατούν ουσιαστικά στα χέρια τους το επόμενο βήμα. Για την Quest, η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα απελευθερώσει σημαντική ρευστότητα για νέες επενδύσεις. Εάν όμως η GLS δεν προχωρήσει, ο ελληνικός όμιλος θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει τις κινήσεις του. Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά το θετικό κλίμα που μεταφέρεται από την αγορά, επίσημη απόφαση δεν υπάρχει. Και τα 296 εκατομμύρια δεν είναι καθόλου μικρό δίλημμα.

Γιατί κανένα fund δεν πρόκειται να σώσει Pizza Fan και Χωριάτικο

Όλο και περισσότερο ακούγονται στην αγορά φήμες ότι ενδεχομένως να υπάρξει ενδιαφέρον από μεγάλα fund που δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο εστίασης και θα μπορούσαν να σώσουν, εξαγοράζοντας τις αλυσίδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναστολή λειτουργίας λόγω των γνωστών υποθέσεων φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος κλπ. Pizza Fan και Χωριάτικο, προκειμένου να μην βάλουν οριστικό λουκέτο και χάσουν τις δουλειές τους οι χιλιάδες εργαζόμενοι τους. Παράγοντες που έχουν βαθιά γνώση της αγοράς εστίασης, αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεδομένου ότι στην περίπτωση ιδιαίτερα της Pizza Fan, το μοντέλο λειτουργίας που εξαρτάται πλήρως από τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας με τους franchisee να μην έχουν κανένα περιθώριο «αυτονόμησης» είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει, υπό τον έλεγχο κάποιου fund που στις περισσότερες περιπτώσεις, αφήνει, σχεδόν πάντα για τουλάχιστον μία πενταετία τα «κλειδιά» στην υφιστάμενη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες αλυσίδες είναι στην πραγματικότητα ζημιογόνες που έβγαζαν κέρδος μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ, ή από το ξέπλυμα χρήματος που γίνονταν μέσα από τη λειτουργία τους…

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