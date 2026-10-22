Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;

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Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα επιστρέφει για να ελέγξει με τον πιο σκληρό τρόπο τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της πολιτικής εξουσίας. Το 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποφάσισε ότι έπρεπε να «ανανεώσει» τις αθλητικές ομοσπονδίες. Έβαλε όρια ηλικίας και θητειών, παρενέβη δηλαδή νομοθετικά στους όρους με τους οποίους τα αθλητικά σωματεία επέλεγαν τις διοικήσεις τους και παρουσίασε την παρέμβαση περίπου ως επιχείρηση εξυγίανσης του ελληνικού αθλητισμού.

Ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης δεν έκρυβε ούτε την πολιτική πατρότητα ούτε τον στόχο της παρέμβασης. Έλεγε ότι η «αθλητική μεταρρύθμιση» έγινε «υπό την καθοδήγηση και τη στήριξη του Πρωθυπουργού» και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει «σαφή εντολή» να προχωρήσουν οι αλλαγές.

Το αποτέλεσμα στο μπάσκετ ήταν γνωστό και απολύτως προβλέψιμο. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας στην ιστορία, ο διοικητικός αρχιτέκτονας του «1987», αποκλείστηκε νομοθετικά από τη δυνατότητα να διεκδικήσει ξανά την προεδρία της ΕΟΚ, καθώς το ηλικιακό όριο που θέσπισε η κυβέρνηση καθιστούσε αδύνατη την υποψηφιότητά του.

Δεν χρειάζεται σήμερα να εξωραΐσει κανείς τη μακρά εποχή Βασιλακόπουλου ούτε να υποστηρίξει ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν χρειάζονταν αλλαγές, διαφάνεια και ελέγχους. Το ερώτημα είναι πολύ διαφορετικό: Με ποια θεσμική λογική η Πολιτεία αποφάσισε ότι ένας πολίτης μετά τα 70 ή 71 χρόνια του δεν μπορεί να εκλεγεί από τα σωματεία σε μια αθλητική ομοσπονδία;

Δεν υπάρχει αντίστοιχο ηλικιακό όριο για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής. Δεν υπάρχει για να γίνει υπουργός. Δεν υπάρχει για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας. Υπήρξε όμως για να διοικήσει μια αθλητική ομοσπονδία.

Η δήθεν «ανανέωση» είχε στόχο και ονοματεπώνυμα

Η πολιτική σύγκρουση εκείνης της περιόδου δεν άφηνε πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Από την πρώτη στιγμή ο νόμος περιγραφόταν δημόσια ως εκείνος που «τελειώνει» τον Βασιλακόπουλο από την ΕΟΚ και τον Δημήτρη Διαθεσόπουλο από την ΚΟΕ, ενώ ο ίδιος ο Βασιλακόπουλος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταγγέλλοντας ουσιαστικά φωτογραφική νομοθέτηση. Η κυβέρνηση απαντούσε ότι έπρεπε να τελειώσει η εποχή των «ισόβιων» παραγόντων.

Μόνο που σε ένα αυτοδιοίκητο αθλητικό κίνημα το ποιος έχει μείνει πολλά χρόνια δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο διαφθοράς και το ποιος εμφανίζεται ως καινούργιος δεν αποτελεί πιστοποιητικό ακεραιότητας. Αυτά τα κρίνουν οι πράξεις και, σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο σύστημα, πρωτίστως εκείνοι που ψηφίζουν. Η Πολιτεία μπορούσε και όφειλε να επιβάλλει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, οικονομικού ελέγχου, ασυμβίβαστα, δημοσιοποίηση στοιχείων και πραγματικό έλεγχο των καταγγελιών. Επέλεξε αντί γι’ αυτό να αποφασίσει πόσο χρονών επιτρέπεται να είναι εκείνος που τα σωματεία θέλουν να εκλέξουν.

Και όταν ολοκληρώθηκαν οι εκλογές των ομοσπονδιών, ο Λευτέρης Αυγενάκης πανηγύριζε. Το 83% των επικεφαλής είχε αλλάξει και οι νέες διοικήσεις, όπως έλεγε, αποτελούσαν το «καθαρό οξυγόνο» του ελληνικού αθλητισμού. Στην ΕΟΚ, τον Σεπτέμβριο του 2021, εξελέγη πρόεδρος ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο ίδιος ο Λιόλιος πλασαριζόταν στους εκλογείς του ως άνθρωπος της κυβέρνησης.

Από το «καθαρό οξυγόνο» στα εντάλματα σύλληψης

Πέντε χρόνια αργότερα, η εικόνα είναι συντριπτική. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη, μετά την έκδοση ενταλμάτων στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας και του ελληνικού μπάσκετ, ενώ οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, δωροδοκία, δωροληψία και καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων.

Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικές. Η έρευνα φέρεται να αφορά αγώνες της πρώτης αλλά και μικρότερων κατηγοριών σε βάθος περίπου πενταετίας, ενώ στη δικογραφία φέρονται να υπάρχουν καταθέσεις, καταγγελίες και μηνύματα παραγόντων. Ακόμη σοβαρότερη είναι η πληροφορία ότι κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν σε εμπλεκόμενα πρόσωπα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες των Αρχών, δεν δικαιολογούνται.

Όλα αυτά, βεβαίως, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας. Οι κατηγορούμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και την τελική κρίση θα την έχει η Δικαιοσύνη. Πολιτικά όμως υπάρχει ήδη ένα ερώτημα που δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση για να τεθεί: Τι απέγινε το «καθαρό οξυγόνο»;

Οι καταγγελίες υπήρχαν – Και ήταν βαριές

Το ακόμη δυσκολότερο για την Πολιτεία είναι ότι η σημερινή έκρηξη δεν έπεσε από τον ουρανό. Τον Απρίλιο του 2026 είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί σοβαρότατες καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου για τη λειτουργία της ΕΟΚ, τον πρόεδρό της και ζητήματα διαιτησίας. Στο υλικό που παρουσιάστηκε περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για μηνύματα μέσω των οποίων εμφανιζόταν να υπάρχει ενημέρωση για τη σύνθεση διαιτητών αγώνα του Προμηθέα δύο ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους.

Η καταγγελία δεν έμεινε σε κάποιο συρτάρι μιας ΚΑΕ. Κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Αθλητισμού και σε άλλα εννέα θεσμικά όργανα. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ζήτησε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς παρέπεμψε στον αθλητικό εισαγγελέα τις καταγγελίες που αφορούσαν πιθανή χειραγώγηση αγώνων και τη διαιτησία.

Λίγους μήνες αργότερα ήρθε και δεύτερο ισχυρό καμπανάκι. Τον Ιούλιο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκρινε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος εξακολουθούσε να είναι άτυπα εμπλεκόμενος στα διοικητικά του Προμηθέα, με αποτέλεσμα να ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας στην Basket League.

Επομένως, κανείς δεν μπορεί σήμερα να ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις.

Ποιος τελικά εξυγίανε ποιον;

Η ιστορία δεν είναι… αθλητική, αλλά έχει μία εξόχως πραγματική πολιτική διάσταση. Η κυβέρνηση παρενέβη σε ένα αυτοδιοίκητο αθλητικό σύστημα υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να απομακρυνθούν οι «αιώνιοι παράγοντες» και να έρθουν νέοι άνθρωποι.

Ο ίδιος ο Αυγενάκης παρουσίαζε την τεράστια αλλαγή των διοικήσεων ως απόδειξη επιτυχίας της κυβερνητικής μεταρρύθμισης. Σήμερα ο πρόεδρος της σημαντικότερης ίσως αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική έρευνα και γύρω από το ελληνικό μπάσκετ διερευνώνται καταγγελίες για ένα σύστημα που, εφόσον αποδειχθούν όσα εξετάζουν οι δικαστικές αρχές, θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του αθλήματος.

Και μάλιστα σε ποιο άθλημα; Στο μπάσκετ, ένα άθλημα που στην Ελλάδα δεν είναι απλώς δημοφιλές. Είναι το άθλημα του 1987 και του 2005, των μεταλλίων της Εθνικής, των ευρωπαϊκών και διεθνών επιτυχιών των ελληνικών συλλόγων, των γεμάτων γηπέδων και μιας παράδοσης δεκαετιών που έκανε την Ελλάδα παγκόσμια μπασκετική δύναμη.

Αυτό ακριβώς το άθλημα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή κρίση αξιοπιστίας. Εξαιτίας της κυβέρνησης, του Αυγενάκη και του Λιόλιου.

Διότι η «ανανέωση» προσώπων δεν αποτελεί από μόνη της μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι οι θεσμοί που δεν επιτρέπουν σε κανέναν, παλιό ή νέο, αρεστό ή μη αρεστό στην εκάστοτε κυβέρνηση, να λειτουργεί χωρίς πραγματικό έλεγχο. Μεταρρύθμιση είναι να ελέγχονται οι καταγγελίες πριν μετατραπούν σε ποινικές δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων. Μεταρρύθμιση είναι να υπάρχουν τέτοια θεσμικά αντίβαρα ώστε να μην μπορεί κανένας πρόεδρος ομοσπονδίας να αποκτήσει εξουσία που δεν ελέγχεται.

Και κυρίως, μεταρρύθμιση δεν είναι να αλλάζει η κυβέρνηση με νόμο εκείνους που οι αθλητικοί φορείς έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και ύστερα να πανηγυρίζει επειδή άλλαξε το 83% των διοικήσεων. Ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε αποδώσει ρητά την αθλητική μεταρρύθμιση στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης και προσωπικά στη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε πανηγυρίσει για την αλλαγή των διοικήσεων. Είχε μιλήσει για «καθαρό οξυγόνο».

Γι’ αυτό και σήμερα η κυβέρνηση δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να παρακολουθεί μια ξένη υπόθεση. Δεν ευθύνεται φυσικά μια κυβέρνηση για τυχόν ποινικές πράξεις οποιουδήποτε αθλητικού παράγοντα. Ευθύνεται όμως πολιτικά για τις παρεμβάσεις που η ίδια επέλεξε, για το θεσμικό μοντέλο που διαφήμισε ως εξυγίανση και για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών που όφειλαν να προστατεύουν το άθλημα.

Αν η κυβερνητική παρέμβαση του 2019 ήταν η μεγάλη «εξυγίανση» των αθλητικών ομοσπονδιών, πώς φτάσαμε μόλις λίγα χρόνια αργότερα εδώ;

Γιατί, μετά τις σημερινές συλλήψεις, το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος θεωρήθηκε κάποτε πολύ μεγάλος σε ηλικία για να διοικεί την ΕΟΚ. Το ερώτημα είναι ποιοι προκάλεσαν το χάος και ποιοι άφησαν το ελληνικό μπάσκετ να φτάσει μέχρι εδώ., μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

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