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21.10.2026 20:27

Συζήτηση Πιερρακάκη-Giuliano da Empoli στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για το μέλλον της Ευρώπης

21.10.2026 20:27
pierrakakis

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Στο επίκεντρο της εκδήλωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, που διεξήχθη στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», βρέθηκαν οι νέες ισορροπίες ισχύος, οι γεωπολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση και τον ρόλο της στον κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η συζήτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Giuliano da Empoli, η οποία είχε θέμα, «Η Ευρώπη στην Εποχή της Ισχύος: Ποιος θα διαμορφώσει το Μέλλον της;».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΙΑΜΕΠ.

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