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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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21.10.2026 18:30

Τετ α τετ Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη

21.10.2026 18:30
Kyriakos-Mitsotakis

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 12.00, θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο του ‘Αμπου Ντάμπι, σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ που διοργανώνει η Enterprise Greece, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian.

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