Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

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Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Σαντάμ Χαφτάρ, Αναπληρωτής Αρχηγός του Λιβυκού Στρατού, Αντιστράτηγος Σαντάμ Χαφτάρ και γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, για την επικύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου από το κοινοβούλιο της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτήρισε την απόφαση βήμα για την υπέρβαση των πολιτικών διαφορών του παρελθόντος, ισχυριζόμενος ότι η συμφωνία μπορεί να συμβάλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Λιβύης στη Μεσόγειο και στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία.

«Χαιρετίζω την ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ναυτιλιακής συμφωνίας Λιβύης-Τουρκίας και την κατάργηση των ψηφισμάτων αριθ. 1 και 6 του 2020.

Αυτές οι αποφάσεις σηματοδοτούν ένα βήμα προς την υπέρβαση των πολιτικών διαφορών του παρελθόντος και την τοποθέτηση των εθνικών συμφερόντων της Λιβύης πάνω από κάθε άλλη παράμετρο.

Η ναυτιλιακή συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων της Λιβύης στη Μεσόγειο, επεκτείνοντας παράλληλα τη συνεργασία και τις επενδυτικές ευκαιρίες με την Τουρκία.

Η εθνική μας προτεραιότητα παραμένει ο τερματισμός των διαιρέσεων της Λιβύης, η ενοποίηση των κρατικών θεσμών και η αποκατάσταση των κρατικών αρχών σε όλη τη χώρα.

Η ενίσχυση των σχέσεων με την Τουρκία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης συνεργασίας με όλες τις περιφερειακές και μεσογειακές χώρες, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα.

Η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ανεξάρτητη εθνική λήψη αποφάσεων της Λιβύης θα παραμείνουν πάντα οι ύψιστες προτεραιότητές μας», ανέφερε.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα την Τρίτη, το κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία (γνωστή ως τουρκολιβυκό μνημόνιο), ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται η συμφωνία είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης, δεν είχε όμως κυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της «ανατολικής» Λιβύης του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη. Αντίθετα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει. Τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι «η έγκριση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διευρυμένες τουρκικές υπεράκτιες έρευνες στα λιβυκά ύδατα».

Νωρίτερα, πληροφορίες του Geopolitical Desk ανέφεραν ότι ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, μετέβη στην Τρίπολη για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης» και τονίζοντας ότι «η Άγκυρα και η Βεγγάζη ενδέχεται να βρίσκονται προ μιας σημαντικής προόδου στις σχέσεις τους, η οποία θα έχει σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου προέδρου του κοινοβουλίου της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ. Τα 170 μέλη της Βουλής ψήφισαν υπέρ της αντικατάστασης του Σαλέχ από τον Αλ-Σαλχίν Αμπντελνάμπι αλ-Ομπέιντι, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου στο X. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου 98 μέλη της Βουλής ενέκριναν ένα νέο σύστημα που περιορίζει τη θητεία του προέδρου και των αντιπροέδρων σε μία μόνο περίοδο 12 μηνών.

Η αλλαγή αυτή έθεσε τέλος σε μια ρύθμιση που ίσχυε από την εκλογή της πρώτης ηγεσίας της Βουλής το 2014. «Υπήρχε σημαντική δυσαρέσκεια μεταξύ των βουλευτών έναντι της προηγούμενης ηγεσίας λόγω πολυάριθμων λαθών», δήλωσε ο βουλευτής Τζεμπρί Οχέιντα στο πρακτορείο Reuters. «Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με την ηγεσία για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών των λαθών ήταν αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των βουλευτών».

Σημειώνεται ότι η Αθήνα είχε επιχειρήσει να αποκαταστήσει διαύλους επικοινωνίας με Τρίπολη και Βεγγάζη, με τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, να επισκέπτεται και την ανατολική και τη δυτική πλευρά της χώρας και να συζητά και με τις δύο πλευρές, ελπίζοντας ότι θα αποτραπεί η σημερινή εξέλιξη.

ΥΠΕΞ για κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου: Η Ελλάδα απορρίπτει το ψευδεπίγραφο μνημόνιο – Νομικά αβάσιμες αποφάσεις

Ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους για την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα

Για «σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» κάνει λόγο η Τουρκία χαιρετίζοντας την απόφαση της βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέρει:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση που ενέκρινε σήμερα (20 Οκτωβρίου) η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης για το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2019.

Το εν λόγω Μνημόνιο λαμβάνει υπόψη τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών, με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ευθυδικίας, και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας.

Η Τουρκία, σύμφωνα με τη στάση σεβασμού που τηρεί απέναντι στο διεθνές δίκαιο, θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους εταίρους για την εδραίωση της εμπιστοσύνης, της σταθερότητας και της ειρήνης στη λεκάνη της Μεσογείου».

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