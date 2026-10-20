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20.10.2026 18:04

Ρένα Δούρου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Σοβαρό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη

20.10.2026 18:04
dourou rena syriza

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Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου αναφέρει: «Τι έχει να πει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης για τη νέα “επιτυχία” της εξωτερικής πολιτικής του; Ούτε ο υπερυπολογιστής “Δαίδαλος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για έγκριση του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου συνιστά ένα ακόμη σοβαρό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ, που πλήττει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Υποστηρίζει ακόμη: «Η κυβέρνηση απέτυχε να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη μόνη διέξοδο που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο: την παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με συνυποσχετικό Ελλάδας και Λιβύης.

Αντί να αξιοποιήσει το γεγονός ότι η Λιβύη, σε αντίθεση με την Τουρκία, έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η κυβέρνηση της ΝΔ αφήνει ελεύθερο το πεδίο στην ‘Αγκυρα να εργαλειοποιεί τη Λιβύη προωθώντας τις δικές της αναθεωρητικές διεκδικήσεις».

Γενικεύοντας καταλήγει: «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς διεθνές ειδικό βάρος, με τη μία διπλωματική ήττα να διαδέχεται την άλλη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο μιας Δύσης σε αποδρομή. Χρειάζεται ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων».

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