«Βόμβα» από Βεγγάζη: Εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το διαβόητο τουρκολιβυκό μνημόνιο – Σε «γραμμή Άγκυρας» ο Χαφτάρ

Takeaways by to pontiki AI Το κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020.

Η εξέλιξη αυτή έπεται της αντικατάστασης του προέδρου του κοινοβουλίου, Αγκίλα Σάλεχ, από τον Αλ-Σαλχίν Αμπντελνάμπι αλ-Ομπέιντι.

Η ψηφοφορία για την αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση νέου συστήματος που περιορίζει τη θητεία του προέδρου και των αντιπροέδρων σε 12 μήνες.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επικύρωση της συμφωνίας ενδέχεται να επιτρέψει τη διενέργεια τουρκικών υπεράκτιων ερευνών στα λιβυκά ύδατα.

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Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα, καθώς το κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία (γνωστή ως τουρκολιβυκό μνημόνιο), ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται η συμφωνία είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης, δεν είχε όμως κυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της «ανατολικής» Λιβύης του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη. Αντίθετα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει. Τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι «η έγκριση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διευρυμένες τουρκικές υπεράκτιες έρευνες στα λιβυκά ύδατα».

Νωρίτερα, πληροφορίες του Geopolitical Desk ανέφεραν ότι ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, μετέβη στην Τρίπολη για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης» και τονίζοντας ότι «η Άγκυρα και η Βεγγάζη ενδέχεται να βρίσκονται προ μιας σημαντικής προόδου στις σχέσεις τους, η οποία θα έχει σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου προέδρου του κοινοβουλίου της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ. Τα 170 μέλη της Βουλής ψήφισαν υπέρ της αντικατάστασης του Σαλέχ από τον Αλ-Σαλχίν Αμπντελνάμπι αλ-Ομπέιντι, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου στο X. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου 98 μέλη της Βουλής ενέκριναν ένα νέο σύστημα που περιορίζει τη θητεία του προέδρου και των αντιπροέδρων σε μία μόνο περίοδο 12 μηνών.

Η αλλαγή αυτή έθεσε τέλος σε μια ρύθμιση που ίσχυε από την εκλογή της πρώτης ηγεσίας της Βουλής το 2014. «Υπήρχε σημαντική δυσαρέσκεια μεταξύ των βουλευτών έναντι της προηγούμενης ηγεσίας λόγω πολυάριθμων λαθών», δήλωσε ο βουλευτής Τζεμπρί Οχέιντα στο πρακτορείο Reuters. «Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με την ηγεσία για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών των λαθών ήταν αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των βουλευτών».

Σημειώνεται ότι η Αθήνα είχε επιχειρήσει να αποκαταστήσει διαύλους επικοινωνίας με Τρίπολη και Βεγγάζη, με τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, να επισκέπτεται και την ανατολική και τη δυτική πλευρά της χώρας και να συζητά και με τις δύο πλευρές, ελπίζοντας ότι θα αποτραπεί η σημερινή εξέλιξη…

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