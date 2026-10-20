Προκαλεί και πάλι ο Μπαχτσελί: «Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει για πάντα»

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί απέρριψε κατηγορηματικά το ομοσπονδιακό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού, χαρακτηρίζοντάς το ως ανώριμη φαντασίωση που απειλεί την τουρκική κυριαρχία.

Ο επικεφαλής του MHP εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη υπαγωγή της περίκλειστης Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και τη λειτουργία του λιμανιού της υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι λειτουργεί ως φυλάκιο του Ισραήλ, καλώντας τους Τουρκοκύπριους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις.

Ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό κέντρο για την Τουρκία και τόνισε ότι το νησί θα παραμείνει τουρκικό για πάντα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό έκανε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, απορρίπτοντας την ομοσπονδιακή λύση και υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος θα παραμείνει «τουρκική για πάντα». Ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην Αμμόχωστο, ενώ κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι λειτουργεί ως «φυλάκιο του Ισραήλ».

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) κάλεσε τους Τουρκοκύπριους σε επαγρύπνηση, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη υπαγωγή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Μπαχτσελί: «Καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία» η ομοσπονδιακή λύση

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επανένωσης της Κύπρου μέσω ομοσπονδιακού μοντέλου, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια προοπτική «ανώριμη φαντασίωση».

«Μια Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία είναι μια ανώριμη φαντασίωση και θα αποτελούσε καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στις επαφές μεταξύ εκπροσώπων του ψευδοκράτους και της ελληνοκυπριακής πλευράς, τόνισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο νησί, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικό κέντρο της Γαλάζιας Πατρίδας στο δόγμα ασφαλείας της Τουρκίας».

«Σε μια περίοδο κατά την οποία επικεντρωνόμαστε σε μια Τουρκία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, συνεχίζονται οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο», δήλωσε.

Αμμόχωστος: Αντιδράσεις για τα σενάρια εμπλοκής ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής του MHP σε δημοσιεύματα του ελληνοκυπριακού Τύπου σχετικά με την ενδεχόμενη υπαγωγή της περίκλειστης Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και τη λειτουργία του λιμανιού της πόλης υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε πληροφορίες που, όπως ανέφερε, δεν έχουν διαψευστεί και αφορούν:

Την υπαγωγή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Οι ισχυρισμοί που δημοσιεύτηκαν στον ελληνοκυπριακό Τύπο και δεν έχουν διαψευστεί, σχετικά με την παράδοση της περίκλειστης Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζουν μια εξαιρετικά σοβαρή εικόνα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», ανέφερε.

Επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία: «Φυλάκιο του Ισραήλ»

Ο Μπαχτσελί συνέδεσε τις εξελίξεις στο Κυπριακό με τον ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Σε αυτή την περίοδο, κατά την οποία η ελληνοκυπριακή διοίκηση έχει αναλάβει την αποστολή να αποτελέσει το φυλάκιο του Ισραήλ στην Κύπρο, καλώ τους αδελφούς μας που ζουν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να είναι σε επαγρύπνηση», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στο Κυπριακό, υποστήριξε: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα».

Μπαχτσελί κατά Ισραήλ – Οι αναφορές σε Υεμένη και Σαουδική Αραβία

Ο ηγέτης του MHP επέκτεινε την κριτική του στο Ισραήλ, κατηγορώντας το για συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων και για πολιτικές που, όπως υποστήριξε, απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια.

«Το Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές του με τις προκλητικές και επεκτατικές πολιτικές του, που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε.

Παράλληλα, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει αποφασιστική και αποτρεπτική στάση για τον τερματισμό των επιθέσεων.

Ο Μπαχτσελί αναφέρθηκε επίσης στην αστάθεια που προέρχεται από την Υεμένη και στις επιθέσεις κατά αμάχων στη Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας των πολυμερών διπλωματικών μηχανισμών.

«Υπενθυμίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί πολυμερούς διπλωματίας, ώστε να τερματιστεί η αστάθεια που προέρχεται από την Υεμένη και οι επιθέσεις που στοχεύουν αθώους πολίτες στη Σαουδική Αραβία», σημείωσε.

«Η Τουρκία απολαμβάνει εμπιστοσύνης και σεβασμού»

Ο πρόεδρος του MHP εξέφρασε τέλος την υποστήριξή του στην εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία ακολουθεί πολυδιάστατη διπλωματική στρατηγική, αναπτύσσοντας οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς δεσμούς με τον τουρκικό κόσμο, ενώ διατηρεί σχέσεις με την Ευρώπη με γνώμονα τα αμοιβαία συμφέροντα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα συμβάλλει στην ειρήνη και την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, στα Βαλκάνια και στην Αφρική.

«Η Τουρκία, με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της, είναι μια χώρα που απολαμβάνει εμπιστοσύνη και σεβασμό», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Σύλληψη 40χρονου υπόπτου για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ζελένσκι: Αγώνας για να παραμείνει στο παιχνίδι – Η επικοινωνία με Ρούμπιο και η πίεση Τραμπ για την «έξοδο»