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20.10.2026 11:59

Γαλλία: Σύλληψη 40χρονου υπόπτου για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ

20.10.2026 11:59
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Τη σύλληψη ενός υπόπτου για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ ανακοίνωσε σήμερα (20/10) η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπως έγινε γνωστό στο AFP από πηγή της έρευνας.

Ο συλληφθείς, ένας άνδρας 40 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι γνωστός για την συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα και για βιαιοπραγίες επί προσώπου – φορέα εξουσίας και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S (άτομο που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια του κράτους).

Ο 40χρονος είναι «ύποπτος στο γεγονός της πυρκαγιάς» στο δημαρχείο του 19ου αιώνα κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης και συνελήφθη στην Λιμόζ, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Το Σάββατο, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το κόστος διαβίωσης εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ανάμεσά τους και η Λιμόζ. Ταραχές ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης και ταραχοποιοί εισέβαλαν στο δημαρχείο για να το πυρπολήσουν.

Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου, που εγκαινιάσθηκε το 1883, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν και μόνο το σύγχρονο τμήμα του κτιρίου διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

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