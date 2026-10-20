Ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη: Στην Τρίπολη σπεύδει ο Καλίν, η Τουρκία πιέζει τη Βεγγάζη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Ραγδαίες φαίνεται ότι είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη, καθώς, σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk, ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, μετέβη στην Τρίπολη το πρωί της Τρίτης για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Παράλληλα, η Βεγγάζη πρόκειται να φιλοξενήσει συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την επικύρωση της θαλάσσιας συμφωνίας Λιβύης – Τουρκίας να επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη, με τον ιστοτόπο να κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης» τονίζοντας ότι «η Άγκυρα και η Βεγγάζη ενδέχεται να βρίσκονται προ μιας σημαντικής προόδου στις σχέσεις τους, η οποία θα έχει σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🇱🇾🇹🇷 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗶𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗲𝘆–𝗘𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗟𝗶𝗯𝘆𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗼𝗿𝗶𝘇𝗼𝗻 Turkish intelligence chief İbrahim Kalın is expected in Tripoli on Tuesday morning for meetings with senior security officials. Meanwhile, Benghazi will host a House of Representatives session, with ratification of the Libya–Turkey maritime agreement back on the agenda. Ankara and Benghazi could be on the cusp of a major breakthrough in relations, with significant geopolitical implications for Libya and the wider Eastern Mediterranean. — The Geopolitical Desk (@thegeopoldesk) October 19, 2026

Την ίδια στιγμή, σε έντονη διπλωματική εκστρατεία αποδύεται η Άγκυρα για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων (που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη). Όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με νεότερες, ασφαλείς πληροφορίες και δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Ερντογάν ασκεί πολύπλευρες πιέσεις προς τον Σαντάμ Χαφτάρ γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ώστε με τη σειρά του να ασκήσει πιέσεις στον νέο πρόεδρο του λιβυκού κοινοβουλίου για την επίσημη επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη λιβυκή βουλή.

Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου προέδρου του κοινοβουλίου της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ. Τα 170 μέλη της Βουλής ψήφισαν υπέρ της αντικατάστασης του Σαλέχ από τον Αλ-Σαλχίν Αμπντελνάμπι αλ-Ομπέιντι, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου στο X. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου 98 μέλη της Βουλής ενέκριναν ένα νέο σύστημα που περιορίζει τη θητεία του προέδρου και των αντιπροέδρων σε μία μόνο περίοδο 12 μηνών.

Η αλλαγή αυτή έθεσε τέλος σε μια ρύθμιση που ίσχυε από την εκλογή της πρώτης ηγεσίας της Βουλής το 2014. «Υπήρχε σημαντική δυσαρέσκεια μεταξύ των βουλευτών έναντι της προηγούμενης ηγεσίας λόγω πολυάριθμων λαθών», δήλωσε ο βουλευτής Τζεμπρί Οχέιντα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με την ηγεσία για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών των λαθών ήταν αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των βουλευτών».

Η ένταση με την Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι, στη βάση του τουρκολιβυκού μνημονίου, η Τρίπολη απέστειλε στις 24 Αυγούστου 2026 ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία διαμαρτύρεται για τις σχεδιαζόμενες ενεργειακές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου 2026.

Η Τρίπολη υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αφορούν περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη λιβυκή υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα, επικαλείται τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε χάρτη που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025. Στη διακοίνωση διατυπώνεται η προειδοποίηση ότι η συνέχιση των ελληνικών ενεργειών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη παρά τις δυσκολίες και τους αργούς ρυθμούς τους.

Η λιβυκή πλευρά αμφισβητεί τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, ενώ προειδοποιεί ότι η συνέχισή τους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή των διμερών διαπραγματεύσεων. Απαντώντας μέσω διπλωματικών πηγών, η Αθήνα είχε τονίζει ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ήδη προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει μέσω της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται από τη λιβυκή πλευρά.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επισήμαναν, μάλιστα, ότι και η ίδια η Λιβύη έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη συγκεκριμένη γραμμή, καθώς και ότι Ελλάδα και Λιβύη συνεχίζουν τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών.

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