Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία μετά τα βίαια επεισόδια – Ποιοι βγαίνουν χαμένοι και ποιοι βλέπουν ευκαιρία μπροστά τους εν όψει εκλογών

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Οι λεηλασίες και τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο προκαλούν νέες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ενόψει προεδρικών εκλογών.

Η Μαρίν Λεπέν επιχειρεί να αξιοποιήσει την κρίση, προβάλλοντας το προφίλ της ως «υπερασπίστριας» του νόμου και της τάξης. Ωστόσο, η στρατηγική της δεν στερείται ρίσκου, καθώς ένα σημαντικό μέρος της γαλλικής κοινωνίας εξακολουθεί να τη θεωρεί διχαστική πολιτική προσωπικότητα, με την ενδεχόμενη εκλογή της να εγείρει ανησυχίες για περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.

Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης της άκρας αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο δίλημμα: να διατηρήσει την υποστήριξή του προς τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, χωρίς να συνδεθεί πολιτικά με τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς που ακολούθησαν.

Για τους κεντρώους, η κρίση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία επανεμφάνισης στο προσκήνιο. Προϋπόθεση, όμως, είναι να αποστασιοποιηθούν από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για την αντίδρασή του απέναντι στα επεισόδια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Politico σε ανάλυσή του.

Μαρίν Λεπέν: Η ευκαιρία της ακροδεξιάς

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού επιχειρεί να μετατρέψει την αναταραχή σε πολιτικό πλεονέκτημα, παρουσιάζοντας την ασφάλεια ως βασικό διακύβευμα της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Η ρητορική της επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της τάξης και στην ανάγκη ενός κράτους που θα μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τους πολίτες και τις περιουσίες τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Εθνικός Συναγερμός αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση.

Ωστόσο, η παρατεταμένη αστάθεια θα μπορούσε να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Ένα κόμμα που έχει συνδέσει την πολιτική του παρουσία με την υπόσχεση της ασφάλειας ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις εάν η κοινωνική ένταση συνεχιστεί.

Ζαν-Λικ Μελανσόν: Ανάμεσα στη διαμαρτυρία και τη βία

Για τον Μελανσόν, οι εξελίξεις δημιουργούν ένα σύνθετο πολιτικό πρόβλημα. Η υποστήριξη των διαδηλωτών και η κριτική προς την αστυνομία αποτελούν σταθερά στοιχεία της πολιτικής του στάσης. Ωστόσο, η σύνδεση των κινητοποιήσεων με εκτεταμένες καταστροφές δίνει στους αντιπάλους του τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τη στάση του.

Η κυβέρνηση και εκπρόσωποι άλλων πολιτικών χώρων κατηγορούν την άκρα αριστερά ότι συμβάλλει στην κλιμάκωση της έντασης. Ο Μελανσόν, από την πλευρά του, απορρίπτει τις επικρίσεις και στρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι την επιδεινώνει.

Εντουάρ Φιλίπ: Αποστάσεις από τον Μακρόν

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέεται στενά με τον Μακρόν, γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως ανεξάρτητη εναλλακτική.

Η κριτική του προς τον πρόεδρο για την απουσία συγκεκριμένων μέτρων μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα δείχνει την πρόθεσή του να διαφοροποιηθεί. Η κρίση θα μπορούσε να του προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα πιο αποφασιστικό πολιτικό προφίλ.

Ραφαέλ Γκλικσμάν: Πίεση στην αριστερά

Ο κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του από τον Μελανσόν, καταδικάζοντας τις λεηλασίες και τις επιθέσεις εναντίον κρατικών θεσμών.

Η στάση του ενδέχεται να του επιτρέψει να προσεγγίσει ψηφοφόρους που επιθυμούν κοινωνικές αλλαγές, αλλά απορρίπτουν τη βία. Παράλληλα, η αντιπαράθεσή του με την άκρα αριστερά εντείνει τον ανταγωνισμό για την πολιτική εκπροσώπηση του προοδευτικού χώρου.

Μακρόν: Μια κρίση με πολιτικό κόστος λίγο πριν το τέλος

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται προφανώς στο επίκεντρο της κριτικής για την αντιμετώπιση των ταραχών. Τα όσα είπε στο διάγγελμά του ενίσχυσε τις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε περιορισμούς και τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, επιχειρώντας να ανακτήσει τον έλεγχο. Ωστόσο, η προοπτική νέων κινητοποιήσεων εντείνει τους φόβους για μια παρατεταμένη περίοδο κοινωνικής έντασης, με αναλογίες προς το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018 και του 2019.

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